Интригует ли итоговый турнир на поздней стадии? В полуфиналах два явных фаворита, титул ждут в Италии

74% – на победу Синнера.

В Турине проходит итоговый турнир ATP, осталось сыграть два полуфинала и финал. Букмекеры не видят особых интриг – фавориты предсказуемы. Неужели и в этом турнире в 2024 году не будет сенсационного победителя?

94% на выход Синнера в финал, 74% – на титул

16 ноября пройдут полуфинальные матчи. Первыми на корт выйдут Александр Зверев и Тэйлор Фриц. Фаворит – Зверев, победа по котировкам БЕТСИТИ оценивается в 74%, а Фрица – в 29% (напоминаем, проценты формируются в переводе из коэффициентов, больше 100% выходит из-за маржи букмекеров). Победа Зверева – 1.34 , Фрица – 3.40 .

Вечером сыграют Янник Синнер и Каспер Рууд. Тут все очевиднее – 94% на итальянца, 9% – на норвежца, то есть 1.06 против 11.00 . Ожидается, что у Синнера не возникнет проблем, 2:0 по сетам в его пользу котируются в 81%.

Он же наверняка станет и победителем итогового турнира. Сейчас такое событие оценено в 1.35 , у Зверева – в 4.30 , у Фрица – в 13.00 , а у Руда – в 45.00 . То есть если на победу итальянца дают 74%, то у немца только 23%. Триумф Фрица – не более 8%, а Рууда – вообще лишь 2%.

Неожиданности были – в полуфиналах ждали Медведева и Алькараса

Изначально и россиянин, и испанец были в топ-4 котировок на победу в итоговом турнире. Фаворитом считался Синнер, но вторым шел Карлос Алькарас за 3.00, а четвертым – Даниил Медведев за 10.00.

Алькарас в первом же матче влетел 1:6, 5:7 Рууду, который из восьми последних игр победил всего однажды. Он обыграл Андрея Рублева, но затем уступил в двух сетах Звереву, так что стал лишь третьим в группе и в плей-офф не попал.

С Медведевым та же история – проиграл в стартовой игре Фрицу, дальше была победа над Алексом де Минауром, но в третьем матче – поражение от Синнера. Тоже третье место.

Синнер и Зверев шли в тройке главных претендентов на победу, так что их выходы с первых мест не удивили. Но в полуфиналах компанию им составили Фриц (котировался пятым) и Рууд (по раскладам вообще шел восьмым).

В прошлом году для этой четверки все складывалось иначе: Синнер был в тройке фаворитов, Зверев котировался предпоследним, а Фрица и Рууда не было вообще. Главный же фаворит тогда и выиграл – это был Джокович (2.24 перед турниром), он превзошел в финале Синнера.

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В превью мы уже писали, что в главных турнирах сезона не было сенсационных победителей. Два турнира «Большого шлема» выиграл Синнер, еще два – Алькарас. Максимальный предстартовый коэффициент – 7.00 у итальянца перед Australian Open. В трех остальных турнирах сработала вероятность победы не менее 22%.

Так и случится, если в финале сойдутся Синнер и Зверев или если кто-то из них победит в итоговом турнире. Так что 2024-й год в плане чемпионов, похоже, едва ли удивит.

Ставочная вики Спортса

Фото: East News /AP Photo/Antonio Calanni