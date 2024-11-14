Ставочные итоги 1-го круга РПЛ: матч «Спартака» с «Зенитом» – топ по ставкам, а с «Ахматом» – по прибыли букмекера

Ставочные итоги первого круга РПЛ.

В РПЛ закончился первый круг. На матчи лиги часто ставят в России, но какие из них вызывали наибольший интерес? Несколько выводов по данным от «Пари».

Матч «Зенита» и «Спартака» – лидер в топ-ставках тура

Практически в каждом туре было известно, какая из игр собрала наибольшее количество ставок по сравнению с остальными в процентном соотношении. Главный по интересу в первом круге – матч «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге. Именно он собрал 26% от общего числа ставок в шестом туре.

У других показатели были меньше. Вот так выглядит топ-5, там в четырех матчах фигурирует «Зенит»:

Всего в топ тура семь раз попадал матч «Зенита», четырежды – «Спартака» и «Краснодара», а трижды – «Крыльев Советов».

Матч «Спартака» и «Ахмата» стал одним из самых прибыльных для букмекера

Эта игра в Москве собрала 48% от общей прибыли компании по итогам четвертого тура. Исходя из имеющихся данных, она стала, возможно, самой прибыльной для «Пари», если брать процентное соотношение в туре во время этого сезона. Матч закончился со счетом 0:0. Также 45% обеспечила в следующем туре игра «Химок» и «Зенита», которая завершилась вничью 1:1. С тем же счетом в ноябре сыграли «Динамо» и «Ростов», эта встреча собрала в туре 42%.

А в пределах 35% было еще как минимум три матча, два из которых – с участием махачкалинского «Динамо» – 1:1 против «Спартака» и 0:0 с «Краснодаром».

37% от прибыли в десятом туре собрала игра «Краснодар» – «Зенит», в которой хозяева победили 2:0.

Матчи «Ростова» и «Локо» – наиболее успешные для клиентов, новичков РПЛ – наименее интересные

«Пари» в отчетах публикует несколько матчей в туре, которые стали прибыльными для клиентов. Если собрать их все, получится, что чаще всего прибыль приносили игры «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и «Ростова».

Наименее прибыльными были матчами двух команд – «Химок» и «Ахмата». Неподалеку оба «Динамо», «Факел» и «Рубин».

Также в списках есть игры в туре, получившие минимум внимания от клиентов. Если сформировать рейтинг, то в антитопе будут сразу пять команд примерно с одинаковыми показателями. Это «Акрон», махачкалинское «Динамо», «Оренбург», «Химки» и «Пари НН». Что интересно, достаточно близко к ним располагается и московское «Динамо».

А вот матчи «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА не оказались в антирейтинге ни разу.

Однажды удалось выиграть 11 млн или пробить коэффициент 44, были и серьезные потери

По большим суммам клиентов тоже можно составить рейтинги.

Топ-тройка выглядит так. Один из клиентов загрузил четыре миллиона рублей в экспресс, где помимо матча «Крылья Советов» – «Пари НН» были две игры из топ-5 лиг. Победа «Крыльев» помогла пройти общему коэффициенту 3.60, итоговый выигрыш – 14,4 млн.

Еще один выигрыш из того же тура – 11,2 млн с четырех миллионов в экспрессе из матчей ЦСКА – «Акрон» и «Брайтон» – «МЮ». А во втором туре ставка в два миллиона на ничью «Краснодара» и «Динамо» Мх принесла 8,2 млн – зашел коэффициент 4.10.

Большие потери пришлись на пять матчей из разных туров, когда клиенты теряли по два миллиона. Это были игры «Динамо» – «Локомотив» (на ничью, а сыграли 3:1), «Спартак» – «Ахмат» (лайв-ставка на голы, а закончили 0:0), экспресс из матчей «Спартак» – «Факел» и «Химки» – «Зенит» (на победы фаворитов – а «Зенит» не выиграл), «Краснодар» – «Зенит» (на победу гостей, но 2:0 выиграли хозяева) и «Динамо» Мх – ЦСКА (на ничью, но гости победили).

Большие коэффициенты тоже периодически заходили. Яркий пример – 10.37 в игре ЦСКА – «Оренбург», где один из клиентов собрал экспресс из голов и угловых. Был и 12.65 на три игры восьмого тура РПЛ, включая потерю очков «Спартака» в Махачкале.

Самый интересный пример был в 13-м туре, где ставка в 25 тысяч рублей превратилась в 1,1 млн. Это был экспресс из матчей «Зенит» — «Локомотив», «Интер» — «Ювентус», «Химки» — «Динамо» и «Арсенал» — «Ливерпуль» с громадным коэффициентом 44.27.

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Эти данные – статистика и любопытные наблюдения, но не призыв к тому, чтобы рисковать большими суммами. Никогда не забывайте о том, что ставки – развлечение. Если играете, ставьте только те суммы, с которыми вам комфортно расстаться.

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Алексей Даничев