Каким был мир, когда «Фейеноорд» в последний раз сыграл вничью в ЛЧ. 22 года назад!

«Фейеноорд» против «Зальцбурга» – вывеска, которая теряется в куче других матчей Лиги чемпионов. Если не знать один интересный факт: нидерландцы отказываются играть вничью в ЛЧ целых 22 года!

С тех пор с учетом квалификации клуб выиграл лишь 5 матчей, остальные проиграл. Ничья с киевским «Динамо» (0:0) в 2002 году – последняя для «Фейеноорда» в ЛЧ.

Это было настолько давно, что… В общем, приготовьтесь к путешествию во времени. Таким был мир 22 года назад.

Страны Евросоюза, кроме Великобритании, Дании и Швеции, официально перешли на общую валюту – евро. Идея, о которой высказывались еще в начале 20-го века, наконец осуществилась.

На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити произошел скандал, изменивший фигурное катание. Российский дуэт Елена Бережная и Антон Сихарулидзе стали чемпионами, опередив канадцев Джеми Сале и Давида Пеллетье. Пары разделял один голос, но судейские разборки и интриги привели к тому, что на вершину пьедестала поднялись оба дуэта. Спустя два года система судейства в фигурном катании была реформирована.

Словакия сенсационно стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале Россию, которой руководил Борис Михайлов. В плей-офф словаки прошли Канаду и хозяев турнира – Швецию. Это до сих пор единственный международный трофей словацкой команды.

«Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса признан лучшей книгой человечества. Так решили члены жюри из 100 лучших писателей 54 стран мира, избранные Нобелевским институтом в Норвегии. Институт отказался раскрывать детали голосования, объявив только, что роман Сервантеса обошел произведения Федора Достоевского, Льва Толстого и Уильяма Шекспира.

В свет вышла криминальная сага «Бригада». Один из самых масштабных проектов своего времени, принесший сумасшедшую популярность Сергею Безрукову, Дмитрию Дюжеву, Екатерине Гусевой, Владимиру Вдовиченкову и Павлу Майкову. На следующий год сериал получил премию «ТЭФИ» в номинации «Телевизионный художественный сериал».

Бразилия – чемпион мира по футболу. В пятый раз в истории. А лучшим бомбардиром турнира стал Роналдо – с той самой прической. В финале против Германии он сделал дубль. А бронзу неожиданно взяла Турция, которая в матче за третье место обыграла Корею Гуса Хиддинка.

Катастрофа в Кармадонском ущелье в Северной Осетии погубила 125 человек. В их числе съемочная группа фильма «Связной» под руководством Сергея Бодрова-младшего.

На экраны вышел двадцатый фильм о Джеймсе Бонде – «Умри, но не сейчас». А Хэлли Берри стала первой темнокожей девушкой Бонда.

«Норд-Ост» – одна из самых страшных трагедий в истории России.

Россия впервые в истории завоевала Кубок Дэвиса. В финале был свергнут действующий чемпион – Франция. Главные герои события: Евгений Кафельников, Михаил Южный и Марат Сафин.

Вышел, пожалуй, самый долгожданный игроками проект – GTA: Vice City. Крутые саундтреки, отличный геймплей, захватывающий сюжет, интересные задания и знаковые персонажи – игра остается одной из популярнейших частей серии даже спустя много лет.

«Властелин колец: Две крепости» (вторая часть трилогии) стал самым кассовым фильмом года.

А чем вам запомнился 2002 год?

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Сафонов впечатляет – его ждут в старте против «Атлетико». А ведь букмекеры не надеялись и на один матч в ЛЧ

Фото: Gettyimages.ru /Robert Laberge, Mike Hewitt, Alex Livesey, Sean Gallup; РИА Новости /Дмитрий Коробейников, Галина Кмит, Владимир Федоренко; AFP /ALEXANDER NEMENOV