Сафонов впечатляет – его ждут в старте против «Атлетико». А ведь букмекеры не надеялись и на один матч в ЛЧ

Матвей Сафонов на выходных выдал сухой матч против «Ланса» в Лиге 1, чем порадовал Луиса Энрике. А теперь, по информации инсайдеров, тренер собирается выпустить его в старте против «Атлетико» в Лиге чемпионов. И это при здоровом Джанлуиджи Доннарумме!

Даже если Матвей не сыграет против «матрасников», он уже обгоняет прогнозы букмекеров. А не самая надежная игра Доннаруммы позволяет смело думать про место в основе.

У Сафонова 4 матча и 2 сухаря за «ПСЖ». А что прогнозировали букмекеры?

Любопытно, что до сезона букмекеры не надеялись даже на один матч Матвея в Лиге чемпионов. Ожидалось, что Энрике будет прибегать к ротации вратарей только на внутренней арене. Реальность: Сафонов сыграл в 1-м же туре – против «Жироны», а в среду, возможно, выйдет против «Атлетико».

А вот в Лиге 1 аналитики верили, что россиянин появится в старте минимум 6 раз и выдаст 3 сухих матча. Промежуточный итог: 3 сыгранных матча, один – на ноль. И ведь прошло только 10 туров. Такими темпами Матвей обгонит прогнозы еще до конца первого круга.

При этом в чемпионате от Сафонова не ждали суперперфоманса. На отсутствие отраженных пенальти и непопадание в символическую сборную тура Лиги 1 можно было поставить за минимальные 1.07 и 1.34 соответственно. Здесь пока без сюрпризов.

Перспективы на будущее. Есть ли шанс стать основным?

После победы над «Лансом» Энрике похвалил россиянина: «Сафонов помог нам добиться определенного численного превосходства, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой. Матвей не допустил ни одной ошибки».

Порадовали и инсайды – тренер не особо доволен Доннаруммой и уже несколько недель думает о смене иерархии голкиперов. Но и от Сафонова Энрике ждет прогресса, особенно в игре ногами.

Кульминация первого акта парижского фильма о вратарях – матч против «Атлетико» в ЛЧ. Для Сафонова это отличная возможность окончательно убедить испанского специалиста. Правда, будет непросто – «матрасники» неплохо играют с французскими клубами.

«ПСЖ» – «Атлетико»: 58% на победу и 40% на сухой матч

«ПСЖ» и «Атлетико» ни разу не пересекались в официальных матчах. Зато «ПСЖ» часто виделся с другими испанскими клубами. И из 9 соперников не смог одолеть только… «Расинг» в Кубке УЕФА в 2008 году (2:2).

У «Атлетико» же 14 матчей против французских команд – и всего 2 поражения. Одно было от «Ланса» в Кубке УЕФА в 2000-м. Второе случилось недавно – от «Лилля» в 3-м туре ЛЧ.

Оба клуба пока не впечатляют в текущей ЛЧ. «ПСЖ» находится на 19-м месте, а «Атлетико» вообще идет вне зоны стыков за плей-офф. В этой «битве» букмекеры верят в парижан и дают на их победу кэф 1.70 (примерно 58% вероятности). При этом на сухой матч Сафонова (если он сыграет) не надеются – 2.45 (около 40%).

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Матч 4- го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Атлетико» пройдет 6 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press