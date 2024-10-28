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Винисиус, Родри, Беллингем, а кто еще? Главные фавориты на «Золотой мяч»-2024

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Сегодня в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча»-2024. Испанская газета Marca утверждает, что победителем станет Винисиус, интернет кипит от разговоров о якобы слитых итогах голосования, а что говорят букмекеры? У них нет сомнений по главному фавориту.

Винисиус – явный фаворит, Родри – главный конкурент. А кто еще?

Винисиус котировался явным фаворитом и перед объявлением списка номинантов. Позиции укрепились после того, как в конце сентября Marca написала, что награду получит именно бразилец, а Nike даже сделала для него золотые бутсы в честь этого события.

Главным и единственным конкурентом Винисиуса считается Родри. Правда, сейчас по котировкам шансов у него меньше, чем два месяца назад.

Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе – все сильно отдались от бразильца. Хотя в июле отрыв Винисиуса был не таким аномальным: на него давали 2.50, на Родри – 3.00, на Беллингема – 6.00.

Любопытно, что при открытии линии на обладателя «Золотого мяча»-2024 Винисиус был только седьмым претендентом с кэфом 21.00, а полузащитника «Манчестер Сити» не было даже в топ-20. Главным фаворитом котировался Беллингем (4.00).

Еще один интересный пункт – в начале сентября букмекеры в топ-6 претендентов на «ЗМ» ставили Лионеля Месси. В итоге он вообще не был номинирован. Как и Криштиану Роналду – обоих нет в списке впервые с 2003 года.

«Золотой мяч» вручают за сезон – у каждого свои козыри

До 2022 года приз дарили за календарный год, а затем поменяли критерии – вручение по заслугам за сезон, индивидуальные достижения игроков – на первом месте и только дальше – командные успехи.

Винисиус в сезоне-2023/24 забил 15 голов в Ла Лиге – у семерых игроков показатели лучше, а в «Реале» больше голов было у Беллингема. Вместе с чемпионатом Испании бразилец помог клубу выиграть Лигу чемпионов, сделав там 6+4.

С Кубком Америки сложнее – бразилец забил всего два мяча в группе, зато нарвался на две желтые карточки. По этой причине он пропускал четвертьфинал против Уругвая, из которого Бразилия и вылетела.

У Родри – отличный сезон: выиграл с «Ман Сити» АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Везде был ключевым игроком. Но главное – победил с Испанией на Евро-2024 и получил приз лучшему футболисту турнира.

Тьерри Анри, например, отдал бы «ЗМ» именно Родри: «Я знаю, что он не выиграл Лигу чемпионов [в прошлом сезоне], но он выиграл Евро. Винисиус Жуниор был не очень хорош на Кубке Америки».

А как вы считаете, кто достоин «Золотого мяча»-2024?

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Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez

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