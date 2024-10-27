Безумное воскресенье: «Ливерпуль» – кошмар для «Арсенала», «Зенит» и «Локо» – гарантия на голы, «Марсель» – 13 лет дома без побед над «ПСЖ»

27 октября – очень большой футбольный день. Редкий случай, когда в календаре настолько много топовых афиш. Не успеем остыть после класико, как вечер воскресенья заставит выбирать – три матча в одно время.

Разбираем статистические тренды и странности по коэффициентам.

«Арсенал» – «Ливерпуль»: фаворита почти нет, очень много голов и новая цель Салаха

Букмекерские компании открыли линию на этот матч 6 октября. В первой версии победа «Арсенала» оценивалась за коэффициент 2.05. Сейчас соперники выравниваются: «Арсенал» теперь ближе к 2.60, а «Ливерпуль» сменил 3.75 на 2.90.

Опасения аналитиков связаны не только с последними неудачами команды Артеты, но и историей личных встреч. Если брать 24 матча между грандами во всех турнирах, то у «Арсенала» лишь три победы.

Команды много забивают друг другу даже по меркам АПЛ: тотал больше 3,5 проходил в 16 матчах из 29. В то же время сейчас букмекеры очень сильно сомневаются в такой результативности, так как коэффициент на ТБ 3,5 – 3.00.

Мохамед Салах, если забьет, то ворвется на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, догнав клубную легенду Робби Фаулера.

«Интер» – «Ювентус»: сухо, грубо и с огромным кэфом на гостей

В Милане вообще допускают даже 0:0. Коэффициент на тотал меньше 2,5 всего 1.65, а поставить на матч без голов можно за 6.50. Для сравнения – в английской игре – выше 11.00.

«Интер» и «Ювентус» предпочитают действовать очень осторожно: в пятнадцати матчах из девятнадцати проходил классический тотал меньше, больше трех голов на двоих забивали лишь пять раз на дистанции более чем в тридцать встреч.

Еще одна традиция – играть грубо: в 26 матчах из 32 собирали четыре желтые карточки и более.

Коэффициент на «Ювентус» приближается к 6.00. В нынешнем сезоне букмекеры примерно в таком же диапазоне оценивали против «Интера» «Милан» – тогда состоялась сенсация.

«Зенит» – «Локомотив»: месть за прошлый сезон, про оборону обычно забывают

В Санкт-Петербурге не должны брать пример с Италии. Статистика противостояния «Зенит» – «Локомотив» говорит об обратном сценарии: в восьми матчах подряд оппоненты забивают минимум два гола.

«Локомотив» в прошлом сезоне оформил редкое достижение – взял шесть очков у «Зенита» в РПЛ в чемпионское время. Год назад на сенсацию в Санкт-Петербурге давали коэффициент 6.40; сейчас в москвичей веры больше – 5.40.

«Марсель» – «ПСЖ»: 13 лет без побед дома, четыре гола – редкость

У «Марселя» – катастрофа в матчах с «ПСЖ». Теперь вся надежда на новую эпоху Роберто Де Дзерби. Парижане выиграли в принципиальном противостоянии 24 матча из последних 26 в Лиге 1 – удивительные цифры…

Одно из этих поражений – при Томасе Тухеле в 2020 году. Тогда «Марсель» выиграл в Париже, а победный гол создали Димитри Пайет и Флориан Товен. А вот последний успех дома – это уже глубокое погружение в историю французского футбола… В 2011 году парижан обыгрывал еще клуб под руководством… Дидье Дешама, голы забивали Лоик Реми, Морган Амальфитано и Андре Айю.

Еще одна интересная серия – на тотал меньше 3,5. Команды только раз в десяти матчах забивали четыре гола и более. Сейчас как раз ожидают результативной игры: на три гола – 1.50; на ТБ 3,5 – 2.20.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Marco Luzzani; Maksim Konstantinov/Global Look Press, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press