Прогнозы на выходные: «Вест Хэм» прибьет тен Хага, «Монако» Головина снова победит

Битва «Арсенала» и «Ливерпуля», главный матч сезона в Серии А, возможно последний матч Эрика Тен Хага в роли тренера «МЮ» и, конечно, жгучее «Эль-Классико» – нас ожидает по-настоящему шикарный уик-энд.

За всеми успехами (и не только!) команды «Ставки на Спортсе» можно следить в рейтинге игроков в приложении БК «Лига Ставок». Более подробно о том, что это за рейтинг игроков и что там можно поискать, можно прочитать в этом материале .

Вперед.

«Реал» – «Барселона»

«Реал» находится в одном матче от повторения рекорда по длительности беспроигрышной серии в Ла Лиге, который принадлежит как раз «Барселоне» – 43 игры. Так что каталонцы будут охранять не только трехочковый отрыв от «сливочных», но и защищать собственный рекорд.

Оба испанских гранда провели сумасшедшие матчи в Лиге чемпионов на неделе. «Реал» камбэкнул с 0:2 против «Боруссии», а «Барса» неожиданно разгромила «Баварию». И это несмотря на кадровые проблемы в обеих командах.

Предсказывать победителя в таком матче бессмысленно. Как и ловить высокие кэфы на верховой тотал в этом противостоянии. Лучше обратить внимание на любопытную серию: «Барселона» проигрывает 2-й тайм в 4 играх против «Реала». На это в предстоящей игре дают привлекательные 2.32.

«Ницца» – «Монако»

Невероятно, но в Лиге 1 прошло уже 8 туров, но «ПСЖ» до сих пор не оторвался от преследователей. Все благодаря «Монако» Александра Головина. Клуб вообще не проигрывает в текущем сезоне, а в чемпионате набрал 20 очков – наравне с парижанами. И это несмотря на черную серию Головина – 9 матчей без результативных действий.

«Ниццу» же штормит. То команда играет вничью с «ПСЖ», то проигрывает «Ференцварошу» в Лиге Европы. А безвыигрышная серия достигла уже 6 матчей. Вряд ли она прервется с монегасками, которые сейчас на хорошем ходу. У «Монако» было несколько тревожных ничьих в этом сезоне, но вряд ли это случится в предстоящей встрече – с «Ниццей» команда Головина не играет вничью 5 матчей подряд.

Победа «Монако» оценивается хорошим кэфом 2.18.

«Интер» – «Ювентус»

Команды идут рядом в таблице Серии А и гонятся за «Наполи». «Интер» котируется крепким фаворитом, хотя «Ювентус» подходит к матчу на 16-матчевой серии без поражений в чемпионате.

«Интер» и «Юве» в текущем сезоне играют результативно, но в предстоящей игре не стоит ждать много голов. Во-первых, результативность обоих клубов снижалась в матчах с более сильными соперниками. Во-вторых, в 6 играх подряд между этими командами сыграл тотал меньше 2,5 голов. В-третьих, вряд ли «Интер» и «Юве» побегут сразу забивать голы в таком важном матче.

Тотал меньше 2,5 голов идет за 1.65.

«Арсенал» – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» после сенсационного поражения от «Ноттингема» выдал победную серию из 8 матчей и лидирует в АПЛ. А ведь клубу прогнозировали спад после ухода Юргена Клоппа. Стоит отметить отличную оборону «красных» – всего 3 пропущенных мяча в чемпионате.

«Арсенал» в прошлом туре неожиданно проиграл «Борнмуту» и отстает от «Ливерпуля» на 4 очка. Так что проигрыш только увеличит отставание от лидера.

Взять победителя в этом матче – слишком рискованно. В целом, команды не особо любят поддерживать тренды. Поэтому здесь лучше сыграть с надежным кэфом. Вряд ли в таком серьезном матче команды выдадут больше одного гола в первом тайме.

Тотал меньше 1,5 гола в первом тайме – за 1.41.

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» подойдет к домашней встрече более свежим – у «Манчестер Юнайтед» был тяжелый выезд в Турцию, где они сыграли вничью с «Фенербахче». Это четвертая ничья на выезде подряд. Кроме того, у «МЮ» лишь 1 победа в 7 последних матчах.

Говорить о проблемах банды Эрика тен Хага можно бесконечно. Но и у «Вест Хэма» дела не лучше. Например, только в последнем туре «молотобойцы» отлетели от «Тоттенхэма» (1:4).

В двух последних очных встречах с «МЮ» Вест Хэм» победил с низовым результатом. Можно рискнуть и поставить на «молотобойцев». Все-таки в гостях манкунианцы чувствуют себя неуверенно. И не факт, что они успеют восстановиться после матча в ЛЕ.

Победа «Вест Хэма» – за 2.90.

Ставочная вики Спортса

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Michael Regan, Marc Atkins