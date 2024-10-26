10 примеров, когда «Барселона» или «Реал» – явные фавориты в класико: даже нет ни одной победы в 2 мяча!

Расклады перед играми вообще не влияют.

«Реал» примет «Барселону» в чемпионате Испании. Хозяева – фавориты, вероятность их победы оценивается в 50%, а гостей – в 30%. Разрыв заметный, но в прошлые годы было и покруче.

По коэффициентам матчей за последние 25 лет в десяти случаях они были ниже 1.80 на одну из команд. А иногда падали совсем уж низко. В девяти из этих десяти матчей суперфаворитом была «Барселона». И часто ли сбывались такие расклады? Совсем нет.

Здесь десять матчей – только из Ла Лиги.

64% на «Барселону» против 18% на «Реал» – и поражение

В сезоне-2015/16 «Барселона» принимала «Реал» и шла фаворитом за 1.57 – на гостей давали 5.41. Между командами на тот момент было десять очков, каталонцы лидировали. «Барса» подходила с 19 победами за 22-матчевый отрезок с начала календарного года, но и «Реал» за это время выиграл 11 из 14 – матчей было меньше, потому что он вылетел из Кубка.

При этом у «Реала» не было потерь, напротив, Пепе и Серхио Рамос только что вернулись после дисквалификации. Но букмекеры мало сомневались в успехе соперника.

Казалось, что не зря, когда счет открыл Жерар Пике, но Карим Бензема быстро сравнял ударом через себя в падении, а потом даже после удаления Рамоса «Реал» вкатил победный – после навеса Гарета Бэйла Криштиану Роналду уж очень легко убрал с дороги Дани Алвеса и точно пробил в дальний угол – 2:1.

«Мы больше владели мячом и создали много моментов, а «Реал» удивил нас в заключительные 15 минут», – подвел итог Луис Энрике. А Бэйл ответил: «Барселона» называла себя лучшей командой мира, а мы обыграли ее в гостях».

63% на «Барселону» против 18% на «Реал» – и трудная победа в конце

Похожий случай – из зимы 2008-го: «Барса» дома за 1.59, «Реал» в гостях за 5.63. Каталонцы шли первыми, выиграв 11 из 14 матчей в сезоне, а соперник проиграл три игры из последних четырех перед встречей на «Камп Ноу».

До 83-й минуты держались 0:0, при этом Самюэль Это’О не забил пенальти, а потом камерунец все же открыл счет, а 21-летний Месси установил 2:0 в самом конце. «Результат не совсем справедлив. Команда билась, играла, а свои моменты не использовала», – рассуждал тренировавший «Реал» Хуанде Рамос. «Реал» – великолепная команда. Мы встречались с сильным клубом, который заставил нас потрудиться», – это была реплика Виктора Вальдеса.

После этого матча «Барса» во главе с Пепом Гвардиолой угнала от «Реала» на 12 очков. На финише отрыв был в девять.

60% на «Реал» против 20% на «Барселону» – но только ничья

«Реал» принимал «Барсу» в конце сезона-2002/03 – 1.67 на хозяев и 5.06 на гостей. Конкурентами они не были – «Реал» бился за чемпионство с «Депортиво» и «Реал Сосьедад», а «Барса» спустилась аж на 12-е место – в шести очках от зоны вылета!

Хотя оба перед этим туром отхватили по 2:4 от претендентов на титул: «Реал» от «Реал Сосьедад», «Барса» – от «Депортиво». А игра между ними закончилась 1:1. Тут все очень звучно: Роналдо забил с передачи Рауля, а Луис Энрике сравнял с паса Патрика Клюйверта.

Кстати, следующими были мощные матчи в 1/4 ЛЧ – «Барселона» проиграла «Ювентусу» в дополнительное время 1:2 и вылетела, а «Реал» и «МЮ» выдали тот самый легендарный концерт на «Олд Траффорд» с 4:3 в пользу англичан.

60% на «Барселону» против 20% на «Реал» – и снова поражение

Теперь 1.67 было уже на «Барселону», а на гостевой «Реал» – 4.93, встреча – на «Камп Ноу» в апреле 2012-го. «Реал» выдавал мощный сезон, в котором проигрывал только «Барселоне» и «Леванте», и при этом лидировал. У «Барсы» было на четыре очка меньше и шанс приблизиться в чемпионской гонке.

При этом у Жозе Моуринью накопилась совсем грустная статистика против «Барселоны» во главе «Реала» – одна победа в десяти матчах. К тому же каталонцы дома не проигрывали в 34 играх подряд в Ла Лиге. Возможно, это и сказалось на коэффициентах.

В матче же выиграл будущий чемпион – 2:1 в пользу «Реала», а Роналду снова забил победный. «Прежде всего, хочу поздравить «Реал» с победой. Сегодня они подтвердили, что являются чемпионами Испании», – с этих слов пресс-конференцию начал Пеп.

57-58% на «Барселону» против 22-23% на «Реал» – таких матчей было шесть: ничьи или минимальные победы

Здесь коэффициенты колебались в районе 1.72-1.77 на фаворита. Кратко о каждом из матчей:

● Весной 2007-го «Барса» принимала «Реал» с 1.76 против 4.64. Случилось это сразу после вылета их обоих из ЛЧ в 1/8 финала. К тому времени первой в Ла Лиге шла вообще «Севилья», «Барса» отставала на очко, а «Реал» – на пять от «Барсы».

Сгоняли прекрасные 3:3 с хет-триком Месси, дублем Руда ван Нистелроя и голом Рамоса. Тренировавший «Реал» Фабио Капелло поддел журналистов – на вопрос, чувствует ли он, что сдал экзамен на «Ноу Камп», ответил: «Судя по вашим репортажам, я провалил все экзамены». А Франк Райкард остался доволен результатом.

● В 2009-м на «Барсу» давали 1.77, а на «Реал» – 4.44. Это был 12-й тур Ла Лиги – каталонцы шли с восемью победами и тремя ничьими, мадридский клуб выиграл девять матчей при поражении и ничьей. Для победы «Барселоны» хватило гола Златана Ибрагимовича – закончили 1:0. В том сезоне «Барсу» обыграл только «Атлетико», а сама она выиграла у «Реала» весной и на «Сантьяго Бернабеу».

● Осень в сезоне-2013/14 – примерно те же коэффициенты: «Барса» принимает «Реал» с 1.77 против 4.40. Это игра десятого тура – в предыдущих девяти «Барселона» лишь раз потеряла очки, «Реал» – дважды. Гости без травмированного Хаби Алонсо двинули Рамоса в полузащиту и получили по голу в каждом из таймов от Неймара и Алексиса Санчеса. В конце только Роналду сумел отыграть один – в итоге 1:2.

«Есть вещи, с которыми мы не можем бороться – два чистых пенальти и игра рукой», – возмутился Рамос судейству Альберто Ундиано Мальенко. «Весь мир видел, что пенальти был – только судья этого не видел», – цитата Карло Анчелотти.

А Серджи Бускетс ехидничал: «Игроки «Реала» опять плачут о судействе? Они всегда ищут какие-то оправдания. У них нет никаких причин для жалоб. Ни сегодня, ни ранее по ходу сезона арбитры не давали никаких поводов для жалоб».

● В марте 2015-го домашняя победа «Барселоны» шла за 1.73, гостевой успех «Реала» – за 4.37. Из предыдущих 18 матчей во всех турнирах к этому времени «Барса» выиграла 17, «Реал» же немного штормило в лиге, да еще и в ЛЧ шоу с «Шальке» в плей-офф (3:4) едва не превратилось в вылет из турнира. К этому времени «Барселона» лидировала, но всего на очко опережала «Реал».

Хозяева выиграли 2:1 – открыл счет Жереми Матье, а потом Роналду и Суарес обменялись голами. «Победил ли сильнейший? Сложно сказать. Час игры мы действовали лучше, но в оставшиеся 30 минут контратаки «Барселоны» были кошмаром для нас», – рассуждал Анчелотти. В конце сезона его команда уступила «Барсе» всего два очка в таблице.

● Очередная весенняя встреча – уже в 2018-м. «Реал» только что выбил «Баварию» в полуфинале ЛЧ, но ехал на «Камп Ноу» с 4.26, а у «Барсы» было 1.72. Борьбы за чемпионство уже не существовало – 15 очков разницы за четыре матча до конца.

Так что просто поиграли для души: забил Суарес – ответил Роналду, гол Месси – следом отличился Бэйл. 2:2 – и небольшой скандальчик с обзываниями судьи Алехандро Эрнандеса, в которых уличили Лео.

● Примерно те же цифры по коэффициентам были и во встрече в декабре-2019: 1.74 на «Барселону» и 4.25 на «Реал». Шли вровень в таблице, набрав по 35 очков. Результативно поработала только полиция после матча, задержав примерно 50 человек после него. На самой игре было сухо – 0:0, но мимо судейства опять не прошло – «Реал» выступил с заявлением о том, что арбитр не назначил два пенальти.

Это десять примеров, когда один из клубов в матче «Реала» и «Барселоны» получает коэффициент ниже 1.80 – и это далеко не означает обязательную победу: в основном ничьи, были поражения, а если победы – то только в один мяч.

Ставочная вики Спортса

Фото: East News /PHILIPPE DESMAZES / AFP, JAVIER SORIANO / AFP; Gettyimages.ru /Alex Caparros, Denis Doyle, David Ramos