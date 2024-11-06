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Два матча в истории «Интера» и «Арсенала» – два мегаразгрома. Из их группы выходил «Локо»

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Незабываемый перфоманс Анри.

«Интер» примет «Арсенал» в четвертом туре Лиги чемпионов. Команды встречались всего дважды – и это навсегда запомнилось: они буквально избивали друг друга в гостевых матчах сезона-2003/04.

«Арсенал» получил от «Интера» 0:3 в Лондоне, «Интер» от «Арсенала» – 1:5 в Милане. И все это в группе с «Локомотивом» и киевским «Динамо».

0:3 в Лондоне, хотя «Интер» приезжал с потерями, а Анри бил пенальти

УЕФА отменил в ЛЧ второй групповой этап – теперь одно из первых двух мест в группе выводило в 1/8 финала. Третья строчка перемещала в Кубок УЕФА.

Группа – отличная, а первый тур – сразу с суперматчем: «Арсенал» принимал «Интер». Лондонцы хоть и проиграли Суперкубок Англии «МЮ», но в АПЛ начали успешно – четыре победы и ничья. «Интер» к тому времени дважды аккуратно победил в Серии А, но в Лондон ехал без Альваро Рекобы и Кристиана Вьери.

Неудивительно, что букмекеры больше верили в «Арсенал», давая ему 50% вероятности на победу – коэффициент 2.00. У «Интера» было только 27% – 3.76.

С другой стороны, «Арсенал» целый год не мог победить дома в еврокубках. После трех очков с «Боруссией» Дортмунд в сентябре-2002 – пять матчей без побед с «Осером», «ПСВ», «Валенсией», «Аяксом» и «Ромой».

Первую половину первого тайма хозяева выглядели бодро и не раз могли забить, а потом за три минуты получили два гола – от Хулио Круса (точно пробил, сблизившись с Йенсом Леманном) и Энди ван дер Мейде (с лету замкнул подачу). На 32-й минуте Тьерри Анри еще и не реализовал пенальти – спас Франческо Тольдо.

В конце первого тайма Обафеми Мартинс обыграл в штрафной Сола Кэмпбелла и забил третий гол. 0:3 к перерыву. Во второй половине ситуация не поменялась, хотя «Арсенал» снова упускал моменты, но и соперник мог забить четвертый – например, Мохамед Каллон угодил в штангу.

«Интер» стал первой итальянской командой, которая выиграла на «Хайбери». Хотя «Арсенал» до этого уже уступал в еврокубках дома итальянцам в ЛЧ – на «Уэмбли» в 1999-м. Теперь он еще и снова не выиграл евроматч на «Хайбери».

«Забей мы первыми, игра могла пойти иначе, – размышлял Арсен Венгер. – Не думаю, что такая разница в голах отражает разницу между командами. Но мы должны принять это поражение. Нельзя жаловаться и плакать всю ночь – результат не изменится». Дальше «Арсенал» ждал важнейший выезд к «МЮ» в АПЛ, но там сыграли 0:0.

А возглавлявший «Интер» Эктор Купер радовался: «Мы очень довольны, это лучший старт из возможных. Близко к совершенству. Сегодня был отличный «Интер» – крепкий, солидный». Аргентинец не мог предположить, что проработает в клубе всего лишь месяц (его уволят в октябре).

Также в первом туре «Динамо» обыграло «Локомотив», а потом в Москве «Локо» и «Арсенал» сыграли 0:0 и набрали всего по очку после двух туров. Кто бы мог подумать, что оба и выйдут из группы парой месяцев позже.

1:5 в Милане: три гола в конце, 2+2 от Анри и встряска в таблице

К пятому туру команды интересно расположились в группе: «Интер» – 7 очков, «Динамо» – 6, «Локомотив» – 5, «Арсенал» – 4. Поражение в гостях от «Интера» закрывало для «Арсенала» все шансы на выход и оставляло совсем невысокую вероятность даже вылета в Кубок УЕФА. Да и ничья при определенных раскладах могла досрочно оставить без плей-офф.

Тем более и четыре очка в ЛЧ «Арсенал» добыл тяжело – через ничью в Москве и 1:0 над «Динамо» с голом только на 88-й минуте. Зато к поездке в Милан он выиграл четыре подряд матча во всех турнирах. «Интер», правда, перед игрой с англичанами забил девять голов с «Анконой» и «Реджиной». И предстал уже не с Купером, а с Альберто Дзаккерони во главе.

Теперь букмекеры отдавали 45% вероятности на победу «Интера» (коэффициент 2.21) и 32% – на успех «Арсенала» (3.17).

Анри открыл счет ударом с линии штрафной на 25-й минуте, но Вьери сравнял через восемь с таким удачным рикошетом, что мяч перелетел через Леманна. Сразу после перерыва после паса Анри из вратарской забил Фредрик Юнгберг. Счет 1:2 держался до 80-х минут, а потом «Арсенал» понесся громить «Интер».

Анри уже планировал меняться из-за повреждения, но на 85-й минуте ушел от Хавьера Дзанетти и точно пробил в дальний угол

А через три минуты ассистировал Эду, который поразил оставленные Тольдо ворота – только после этого Анри заменился на Жереми Алиадьера. Еще через минуту уже Робер Пирес расстреливал соперника из вратарской. «И кто бы мог подумать, что мы приедем сюда и победим 5:1?» – реплика Венгера после игры.

Героем, конечно, был Анри – отыграл один из самых ярких матчей в карьере в ЛЧ, набрав 2+2. «Это был волшебный вечер. Нас серьезно подхлестнула критика после первой встречи. – признался француз. – Мы столько всего наслушались о себе! Команду уже заранее похоронили, считая, что мы не выйдем из группы».

Итальянцы же жаловались на судейство Вольфганга Штарка, считая, что второй гол забит из офсайда, а третий – после нарушения правила на Марко Матерацци в чужой штрафной. Да еще и судьи не поставили пенальти в противоборстве Кэмпбелла и Круса.

Венгер радовался: «Очень горжусь игроками. Проявился наш характер. Мы были настойчивы – и использовали шансы. Результат? Я бы не предположил и домашние 0:3. Это показывает хрупкость командного спорта и то, как быстро все может измениться».

А Дзаккерони признал: «Мы предоставили им слишком много возможностей в последние минуты. Проиграли отличной команде, которая нас превосходила. До 1:2 мы еще были конкурентоспособны, при 1:3 все закончилось. А перед игрой мы были в выгодном положении».

«Интер» повторил самое крупное поражение в еврокубках и поставил домашний антирекорд – так громко на своем поле он еще не проигрывал. Кстати, это был шестой разгром у команды в истории европейских турниров, а три из них – сразу половина – пришлись на 2003 год.

«Локомотив» в том же туре выиграл 3:2 у «Динамо» с победным голом Уинстона Паркса. Кипели споры – правильно ли его засчитал судья Дауден Ибаньес. Все это привело к новому миксу в таблице – «Локо» поменялся местами с «Интером», «Арсенал» – с «Динамо».

В последнем туре при трех исходах в игре «Динамо» – «Интер» в плей-офф выходили три разные команды

Вообще, в этой группе было пять побед фаворитов в 12 матчах – у хозяев во всех трех гостевых играх «Динамо» и двух выездах «Локо» (в Киев и Лондон). В каждом из шести туров находился матч, где фаворит не побеждал, а в третьем туре таких было сразу два, когда «Локомотив» разгромил «Интер» за 3.96, а «Динамо» выиграло у «Арсенала» за 3.37.

Все настолько перепуталось, что к последнему туру «Локомотив» пришел лидером группы с восемью очками, у «Арсенала» и «Интера» было по семь, у «Динамо» – шесть. «Локо» ехал в гости к «Арсеналу», «Интер» – в Киев.

«Локо» уже к перерыву в Лондоне утратил почти все шансы не проиграть – пропустил и остался вдесятером, в итоге проиграл 0:2. Расклады с первым местом были понятны – там «Арсенал». А кто второй?

Теперь все зависело от параллельного матча «Динамо» – «Интер». Победа украинцев – в плей-офф они, итальянцев – выходят они, ничья – проход за «Локо». Три разных исхода – в плей-офф три разные команды.

До 68-й минуты в Киеве сохранялось 0:0 – проходил «Локо». А затем забил Даниэле Адани – и на второе место перемещался уже «Интер». Гол Ринкона на 85-й подвинул обратно «Локомотив» и дал шанс «Динамо». Теперь и украинцам, и итальянцам нужно было забивать.

В оставшиеся шесть-семь минут команды создали по четыре потенциально голевых момента!

Сначала головой бил Ринкон – опасно и чуть мимо. Через минуту вполне мог забить Андрей Несмачный – бил почти из вратарской, но выше. Еще через 40 секунд – супермомент у Флорина Черната! И чуть мимо:

Ровно через минуту Рекоба ответил своим ударом – Александр Шовковский отбил ногой.

Прошло полминуты, и после розыгрыша углового Хавьер Дзанетти зашел в штрафную и опасно прострелил – Шовковский выручил.

Через минуту Вьери и Мартинс побежали вдвоем на одного защитника. «Только не это!» – воскликнул комментировавший матч Владислав Батурин. Ведь любой гол выбивал бы «Локомотив» со второго места. Но Вьери даже не успел отдать передачу и потерял мяч.

Через 30 секунд отличная позиция была у Йерко Леко, но тот пробил слабо, а Тольдо забрал мяч. А еще через полминуты вообще не успели пробить по воротам ни Рекоба, ни Сабри Лямуши – их уже в штрафной накрыли в последний момент.

Сумасшедшая концовка – но так и закончили 1:1. Получилось, что гол Ринкона помог «Локо» выйти в плей-офф. А ведь именно бразилец сделал дубль в Киеве против российской команды в первом туре, когда сыграли 2:0.

«Выхода в плей-офф мы заслуживали ничуть не меньше, чем те команды, которые в конечном счете туда пробились», – злился Шовковский. «Конечно, нам повезло, что киевский матч закончился вничью, но раз из группы  вышли «Арсенал» и «Локомотив», значит, они заслужили это больше других», – подвел итог Юрий Семин.

***

«Динамо» в том сезоне вылетело из еврокубков. «Интер» забрался в Кубок УЕФА, где прошел «Сошо» и «Бенфику», но в 1/4 споткнулся на «Марселе», а в Серии А финишировал четвертым, отстав от чемпиона «Милана» на 23 очка. «Локомотив» не без помощи арбитра Лусилиу Батишты выбыл в 1/8 финала ЛЧ, уступив «Монако».

«Арсенал» в ЛЧ одолел «Сельту» и в 1/4 шел фаворитом против «Челси», но все испортил поздний гол Уэйна Бриджа на «Хайбери» – вылет. Зато в АПЛ команда выдала фееричный сезон. Не только из-за чемпионства – она ведь ни разу за 38 матчей не проиграла.

Сейчас букмекеры оценивают шансы команд на победу как практически равные: 38% у «Интера» (2.60), 36% – у «Арсенала» (2.79). А вот голы не обещают – сразу 2.15 на ТБ 2,5.

Матч пройдет в Милане в среду, 6 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Фото: East News/Odd ANDERSEN / AFP, SERGEY SUPINSKI / AFP; Gettyimages/Ross Kinnaird, Alex Livesey, Ben Radford

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