Главные игры «Спартака» и «Локомотива» с 3+ голами в РПЛ: чемпионский матч, подножка Ковача фанату, дикие развязки на 90+

Здесь же хет-трик Павлюченко и 5 голов Шафару.

«Спартак» и «Локомотив» сыграли 67 матчей в РПЛ, но всего 14 раз забивали на двоих больше трех мячей.

Как правило, их матчи с 3+ мячами – памятные по разным поводам. Это было очень ярко и сюжетно – не только из-за высокой результативности. Выделяем главные:

1992: «Спартак» – «Локомотив» 4:1 – первый спартаковский золотой матч в чемпионатах России

Матч проходил за два тура до конца сезона в середине октября. Его посетили 25 тысяч зрителей, а часть из них после матча высыпала на поле сквозь милицейское оцепление.

К перерыву спартаковцы вели 2:0 – мяч в дальний угол элегантно положил Андрей Пятницкий, а Виктор Онопко после розыгрыша углового успел и принять, и прицелиться, и забить ногой. На 62-й минуте Владимир Бесчастных довел счет до крупного, реализовав выход один на один. Через семь минут Дмитрий Радченко легко забил в контратаке.

Чуть позже у «Локо» точным ударом со штрафного отметился будущий спартаковец Мухсин Мухамадиев – 4:1.

Олег Романцев в послематчевом интервью говорил с трудом из-за осипшего голоса: «Начало сезона было очень сложным, некоторые игроки после выигранной игры плакали – «не идет игра». Со скрипом друг друга поддерживали. У меня тоже были такие настроения – колеблющиеся, все ли так мы делаем? Тяжело притирались. Заключительную стадию провели, на мой взгляд, неплохо».

В интервью «Спорт-Экспрессу» Романцев тогда назвал этот день самым счастливым в своей жизни. «Ну и сезончик у нас выдался. Чумовой!» – свежая на тот момент цитата Валерия Карпина. А Игорь Ледяхов шутил: «Разве это команда? Играть просто невозможно. После четвертого гола никто пас не отдает».

1996: «Спартак» – «Локомотив» 3:2 – «Локо» отыграл два мяча за четыре минуты, Тихонов забил победный Овчинникову в ближний угол

Тогда после фееричной осени-1995 в Лиге чемпионов «Спартак» покинули лидеры и Романцев, строилась новая команда Георгия Ярцева. К матчу с «Локо» она угодила в непростую ситуацию – 2:2 с «Аланией» хоть и хороший результат на выезде, но упущенная в самом конце победа, потом 0:0 с «Балтикой» и затем поражение в Кубке УЕФА от «Кроации» (сейчас – «Динамо» Загреб).

Да еще и свежо было в памяти поражение в финале Кубка со счетом 2:3 за пару месяцев до этой игры.

В первый час матча с «Локо», казалось, проблемы позади – чудом не забили на первых минутах, когда мяч катался по линии ворот, но к перерыву сделали 2:0 благодаря голам Егора Титова и Валерия Кечинова. Мало радости Юрию Семину.

А с 60-й по 64-ю минуту «Локомотив» забил дважды – Алексей Снигирев запихал мяч в ворота Руслана Нигматуллина с близкого расстояния, а Алексей Косолапов с лета замкнул навес Зазы Джанашия. Удивительно: в первом тайме «Спартак» мог забить минимум четырежды, а после перерыва – проигрывать 2:3, но хороший момент упустил Евгений Харлачев.

Победу «Спартаку» принес Андрей Тихонов на 88-й минуте почти с нулевого угла переиграв Овчинникова. Казалось, отсюда забить сложно.

Но Тихонову удалось. Мяч юркнул между ногой Овчинникова и штангой.

Отомстили за финал Кубка.

2000: «Локомотив» – «Спартак» 3:2 – волевая победа «Локо» с 0:2, которую в России не увидели по телевизору

С этой игры стартовала рекордная неудачная серия «Спартака» – три поражения подряд в чемпионатах России они еще не терпели. А еще у их встречи снова была предыстория прошлого матча: сыграли 0:0 в апреле, Тихонов не забил пенальти на последних минутах, четверых удалили.

«Кто проявит характер, тот и победит», – лаконично заметил перед матчем Джанашия, чем и спрогнозировал его ход. Дебютировавший в «Спартаке» Андрей Штолцерс открыл счет, добивая мяч после удара со штрафного Титова, а затем Эдуард Мор реализовал пенальти за снос Титова – 0:2 к концу тайма.

Но перед самым перерывом Джанашия отыграл один гол, а после – «Локо» сравнял после удара Игоря Чугайнова, затем попадал в крестовину и штангу, а ближе к концу матча Вадим Евсеев заработал пенальти, который забил Игорь Чугайнов. Важнейший матч для «Локо» в чемпионской гонке завершился его победой 3:2.

«Мы в высшей степени серьезно готовились к этой встрече, многие тренировочные занятия, начиная еще со сборов в Германии в перерыве между первым и вторым кругами, моделировались именно под «Спартак», – рассказал после игры Семин.

При этом матч увидели только зрители на трибунах. По российскому телевидению по непонятной причине его никто не показал, хотя РТР и НТВ проявляли интерес и даже президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов был готов вложить деньги в телетрансляцию. Хорошо хоть обзор матча до сих пор доступен.

2003: «Спартак» – «Локомотив» 2:5 – «Спартак» впервые в России пропустил так много

Эпоха Романцева уже была позади – «Спартак» поскрипывал с Андреем Чернышовым, нарвавшись на действующего чемпиона, который перед этим победил всего однажды в пяти играх. Но сам выходил на поле без двух дисквалифицированных центральных защитников – и пропустил рекордное количество мячей в российских чемпионатах на тот момент.

Перед матчем чествовали великого вратаря Рината Дасаева в честь включения того в состав 100 лучших футболистов мира всех времен, а потом он смотрел за тем, как новый кипер «Спартака» Саболч Шафар вытаскивал пять голов. На 26-й минуте венгр пропустил несильный удар от Максима Бузникина в ближний угол, в конце первого тайма не успел среагировать на удар головой Михаила Ашветии.

На 56-й минуте Шафар неудачно сыграл на выходе при подаче углового – и забил Владимир Маминов, а еще через четыре минуты Ашветия оформил дубль вообще без каких-либо помех со стороны защитников. Вскоре Титов отыграл один гол, но 24-летний Сергей Игнашевич вбил головой пятый мяч, опять при запоздавшем выходе Шафара. В конце Александр Белозеров забил за «Спартак» – 2:5, и никого этот гол обрадовать не мог.

Чернышов сказал, что серьезных ошибок у Шафара не было, а игру назвал провальной. И добавил: «Это позор, за который мы будем отвечать все – именно все, потому что никто не разделяет команду на тренеров и игроков». Цитата Титова: «Я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за это безобразие. Пожалуй, нас так не обыгрывали со времен «Баварии».

А Семин уточнил, что придало «Локо» дополнительные силы: «Рады, что одержали победу в канун Дня железнодорожника – нас была высокая мотивация».

2007: «Локомотив» – «Спартак» 4:3 – волевая победа «Локо» после 0:2, хет-трик Павлюченко, победный гол на 90+

В сезоне-2007 «Спартак» Станислава Черчесова летел к чемпионству, но три подряд матча в августе-сентябре его сильно притормозили – сначала 1:3 в Казани, потом обидные 1:1 с ЦСКА с голом на 90+ Давида Янчика, после чего – ужас на стадионе «Локомотив», хотя все складывалось очень радужно.

Перед игрой «Спартак» считался фаворитом – 2.04 на победу против 3.30 на успех «Локо». И к 20-й минуте повел 2:0 благодаря дублю Романа Павлюченко – тот забил с пенальти и из пределов штрафной. «Локомотив» изменил ход игры уже в первом тайме – Питер Одемвингие отличился на 30-й, а перед перерывом забил Дмитрий Сычев. Оба гола пришли примерно из одной и той же точки в пределах вратарской.

В середине второго тайма Одемвингие вывел вперед «Локо», но вскоре Павлюченко оформил хет-трик. «Спартак» был очень близок к 4:3, когда Артем Дзюба использовал ошибку Ивана Пелиццоли и бил в пустые ворота – попал в штангу. А получил 3:4 – Малхаз Асатиани на стандарте уже в компенсированное время забил головой.

«Локо» с Анатолием Бышовцем с учетом кубковых матчей четырежды обыграл «Спартак» за год, сам тренер был великодушен после матча: «Черчесов и Андрей Кобелев – те люди, которые будут создавать новый российский футбол».

Сам Черчесов изрек: «Это футбол, который заканчивается после финального свистка арбитра». Павлюченко же нервничал: «Почему проиграли? Не могу же я пять голов за матч забить!»

2008: «Локомотив» – «Спартак» 2:2 – теперь «Спартак» спас игру на 90+, а Ковач сбил фаната на поле

Менее чем через год «Спартак» был еще с Черчесовым, но уже с большими проблемами – до этого случились 1:5 от ЦСКА, а позже ждали два по 1:4 от киевского «Динамо». Но на тот момент букмекеры верили именно в «Спартак» – 2.45 на победу против 2.70 у «Локо».

И все же 0:2 от Динияра Билялетдинова и Дмитрия Сычева (он забил особенно красиво) уже к перерыву – совершенно не удивляли, хотя очень многие фанаты «Спартака» этого не застали, покинув стадион после 10-й минуты в знак протеста против руководства. Как не увидели и камбэка во втором тайме – Павлюченко внес мяч в ворота с близкого расстояния, а Никита Баженов сравнял счет на 90+4, забив 1000-й мяч «Спартака» в чемпионатах России.

Кстати, через две минуты Радослав Ковач чуть не забил и третий – угодил в перекладину, но остались 2:2. Черчесов на вопрос – закономерность это или подарок свыше – ответил в своем стиле: «Свыше – это с VIP-трибуны? Я считаю, что подарков свыше не было. Вот если бы мы забили третий мяч, был бы подарок».

И матч, и Ковач навсегда запомнились другим эпизодом – чех сбил выбежавшего на поле болельщика, чтобы игра поскорее возобновилась, так как «Спартак» к этому времени проигрывал. Поступок футболиста, получившего за это желтую карточку, даже рассматривал КДК.

Ковач в интервью Sport24 вспоминал этот эпизод: «Я сразу сказал, что поступил не очень хорошо. Но болельщик был очень пьяным! Говорил ему: «Уйди с поля, пожалуйста, у нас очень важный матч!» Но он меня не понимал. Я хотел, чтобы игра быстрее возобновилась, и мы не потеряли темп.

Ради победы был готов на все: бился за ромб всей душой. Черт, я бы умер на поле – лишь бы мы победили».

2017: «Спартак» – «Локомотив» 3:4: снова волевая победа «Локо», который проигрывал в два мяча, а на победу давали 41.00

«Спартак» в ранге чемпиона шел явным фаворитом с 1.85, а «Локо» котировали за высокие 5.00. Уже традиционно для таких матчей у спартаковцев все складывалось отлично в первом тайме с 2:0 в их пользу, хотя и у «Локомотива» были моменты. Но с таким счетом коэффициент на победу гостей взлетел сразу до 41.00.

И буквально тут же приспустился до 19.00: перед самым перерывом удалился Александр Самедов. Дальше он только снижался. Первый гол «Локо» влетел уже на 48-й минуте – теперь на победу стало 6.50, а при счете 2:2 после гола Алексея Миранчука – 2.88. На 83-й «Локо» вывел вперед точный удар Александра Коломейцева, а потом еще и автор двух ассистов Мануэл Фернандеш забил четвертый гол.

Гол Квинси Промеса на 90+2 уже не помог – 3:4. «Спартак» традиционно для первой части сезона-2017/18 вел в счете и упускал победу. Хотя в период с 43-й минуты по 45+1 в этой игре на нее давали всего 1.04.

Самедов после игры назвал себя главным виновником поражения, а Массимо Каррера объяснил: «Удаление упростило «Локомотиву» игру. Могла быть абсолютно другая игра, если бы не удаление. Но, увы, это произошло, мы проиграли». Семин же радовался не только победе: «Самое важное другое – у нас есть команда. Команда, которая может выходить из любой ситуации. Они сражаются друг за друга. А ошибки были и будут».

У «Спартака» в том сезоне были свои радости вроде 5:1 с «Севильей» в ЛЧ или серии красивых побед осенью-зимой 2017-го, а Семин тогда еще не знал, что в следующем мае отпразднует чемпионство с «Локомотивом». Хотя изначально шансы «Локо» оценивались даже ниже, чем у «Ахмата», а вероятность выигрыша чемпионата не превышала 2%.

***

Сейчас результативный матч вполне вероятен. В шестнадцатом туре букмекеры предлагают коэффициент 3.00 на четыре мяча и более. В первом круге у команд получилось справиться с задачей очень легко.

Ставки на Спортсе

В последнем союзном дерби «Спартак» выносил «Динамо» Газзаева – 7:1! Романцев до сих пор считает игру равной

Фото: РИА Новости /Виталий Белоусов, Владимир Родионов; Alexander Wilf, Aleksander V.CHERNYKH & Aleksander A.CHERNYKH/Global Look Press