Новый кодекс букмекеров-партнеров АПЛ похож на отчисления в России. Но только чуть-чуть

Переняли российский опыт?

Британские медиа обратили внимание на то, что сразу шесть клубов нарушили «Кодекс поведения при заключении контрактов с букмекерами». «Астон Вилла» (Betano), «Эвертон» (Stake.com), «Фулхэм» (SBOTOP), «Ноттингем Форест» (Kaiyun Sports), «Саутгемптон» (Rolibit) и «Брентфорд» (Hollywood Bets). Все эти клубы не продают копии игровых футболок без логотипов беттинг-спонсоров.

Об этом договорились летом – и это всего лишь мелкая деталь из многочисленных договоренностей, которых клубы, лига и Футбольная ассоциация достигли в последние годы.

А что это за договоренности?

Перед стартом сезона Футбольная ассоциация Англии, руководство АПЛ и женская Премьер-лига приняли «кодекс поведения при заключении контрактов с букмекерами».

Ключевые детали этого кодекса:

● Букмекеров обязали реинвестировать – вкладывать деньги в инфраструктуру и локальные турниры . Все деньги, которые поступают от спонсоров в сфере азартных игр, должны быть использованы для развития футбольной инфраструктуры и общественных программ. Эти средства направят на улучшение состояния стадионов и тренировочных баз, а также для популяризации футбола и привлечения внимания местного населения. Задача этих инвестиций — гарантировать, что финансовые поступления от спонсоров в сфере азартных игр будут направлены на развитие спорта на всех уровнях.

Этот пункт прекрасно вписывается в тренды последних лет. Внимание к экономической эффективности, соответствия стандартам Financial Fair Play (FFP) и Profit and Sustainability Rules (PSR)․ Окончательных подробностей и точных формулировок по данному решению, но, скорее всего, речь идет об отчислении средств в Premier League Stadium Fund.

Финансы в этот фонд направляются со стороны клубов АПЛ на протяжении последних 20 с лишним лет. Принцип работы максимально прозрачен: деньги в виде грантов выделяются на улучшение и модернизацию стадионных сооружений.

Например, любительские клубы из низших лиг претендуют на 750 тысяч, если владеют ареной более чем 10 лет. Прямыми выгодополучателями от этой программы могут быть также представители самой АПЛ, Премьер-лиги Уэльса, клубы из женского футбола и даже региональных первенств. За те годы, что действует программа, было инвестировано 192,7 миллиона ​​фунтов стерлингов.

Теперь этот процесс будет носить более регламентированный характер, что может помочь в том числе при заключении сделок. Условный Snapdragon во время переговоров с «Манчестер Юнайтед» будет понимать, что часть его средств будет направлена в этот фонд в последнюю очередь. Букмекеры теперь превратятся в основных доноров этой программы.

Кажется, это чем-то напоминает направление целевых отчислений от букмекеров в России: модель реинвестирования и точка зрения «букмекеры – главные выгодоприобретатели от развития спорта», которой и аргументируют введение новых обязательств. Хотя в Англии, как и в России, нет четких критериев, куда именно идут поступаемые от букмекеров целевые отчисления.

● Запрет рекламы на нецелевую аудиторию и обязательство проводить предупредительные акции . Кодекс предусматривает ужесточение маркетинговых стратегий для спонсоров-букмекеров. Теперь БК обязаны избегать работы с нецелевой аудиторией: в первую очередь детей и лиц, подверженных вреду, связанному с азартными играми.

Кроме того, любое соглашение, касающееся спонсорства азартных игр, должно включать образовательные инициативы и кампании по повышению осведомленности – чтобы поощрять ответственную практику азартных игр, способствуя созданию более безопасной среды для всех болельщиков и участников.

В этом направлении Англия всегда была в числе передовых стран. Контроль за рекламными кампаниями, частые санкции и огромные штрафы со стороны местного регулятора UKGC – явление не новое. Да и местные компании идут навстречу․ Прекрасный пример – история с рекламой Paddy Power.

В 2022 году один из самых букмекеров на полуострове выпустил ролик, в котором главный герой, не переставая, играет в приложении БК в игру Wonder Wheel. Мужчина глупо и бездумно отвечает на вопрос жены, и не осознавая последствий сказанного, продолжает делать то, что он делал. Закадровый голос в рекламе тем временем объявляет: «Неважно, как сильно вы облажались, у вас всегда будет еще один шанс с играми Paddy Power».

После нескольких жалоб в адрес регулятора и Управления по стандартам рекламы рекламный ролик был запрещен.

«Мы попросили Paddy Power гарантировать, что будущая реклама не будет изображать азартные игры как нечто необходимое или приоритетное в жизни, а также не будет изображать, оправдывать или поощрять азартные игры, которые являются социально безответственными».

Спустя пару лет Paddy Power все также остаются королями провокационных реклам, но делают это гораздо изящнее и с обязательной ссылкой на сайт организации BeGambleAware, одной из самых известных и крупных в сфере лечения и профилактики лудомании.

Как и в России, есть одна проблема: подобные меры прекрасно работают в отношении компаний, легальных для британского рынка. Но это не касается тех, кто в серой зоне: операторов из Юго-Восточной Азии, у которых нет местной лицензии (а частенько – вообще никакой). Оттуда чаще всего и возникают проблемы с неправильными и некорректными маркетинговыми кампаниями.

Теперь за все это отвечают клубы-партнеры. Согласно кодексу, еще в ходе переговоров они обязаны предупреждать о необходимости соблюдать положения. В противном случае сделка может быть приостановлена, а при наличии действующего соглашения возможен даже разрыв. Но насколько это реализуемо – вот главный вопрос.

● Запрет на титульное спонсорство летом 2026-го остается в силе . В апреле 2023 года клубы АПЛ проголосовали за запрет игорным компаниям выступать в качестве спонсоров на передней стороне футболок с начала сезона-2026/27. Здесь же – пункт о продаже футболок без лого букмекеров-спонсоров, а еще отказ от размещения букмекерских логотипов на игровой форме команд младше 18 лет и прочее.

Это решение встретили с одобрением. Социологический опрос YouGov показал, что 77% респондентов поддержали запрет, и только 8% выступили против. Более того, 56% опрошенных поддержали распространение запрета на рекламу по периметру, а 42% выступили за запрет размещения не только на лицевой стороне формы, но и на рукавах.

Впрочем, клубы АПЛ пока не останавливаются: летом были и новые контракты, и обновления. Например, «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон» в это межсезонье подписали соглашения с крупными азиатскими платформами онлайн-ставок: NET88 и DEBET.

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● Соблюдение честности спорта. Кейсов Тоуни, Тонали и Пакета должно стать меньше (по идее) . Еще один важный – но пространный – пункт. В принципах кодекса подчеркивают: спонсорство сферы азартных игр не должно ставить под угрозу благополучие игроков или честность спорта. Клубы обязались внимательнее относиться к деятельности футболистов и в том числе самостоятельно контролировать потенциальных игроков-ставочников.

А как в АПЛ с букмекерскими контрактами? Почему такие ограничения?

Несмотря на будущий добровольный отказ, большинство клубов все равно работают с БК. Некоторые даже увеличили среднюю стоимость контракта за сезон. Именно поэтому все больше появляется разговоров о необходимости полного запрета рекламы азартных игр. Да, даже на рукавах футболок или тренировочной форме.

Сторонники подобного решения проявляют себя все активнее, особенно после прошлогоднего отказа «Лутона» от подписания соглашений с гемблинг-компаниями. Тогда руководство клуба поддержало активистскую группу Big Step, а клуб недосчитался 3 млн фунтов, рассказывал гендиректор Гэри Суит.

Недавно об отказе от работы с букмекерами объявил и руководитель «Ипсвича» Стив Доу после того, как спонсором клуба перестал быть Эд Ширан. «Одна из вещей, которую вы не увидите на нашей футболке, – это азартные игры. Я не говорю, что это правильно или неправильно, но для нас это не то направление, в котором мы хотели бы двигаться. Это не то, что хотел бы видеть Эд».

Еще один фактор в пользу полного бана – исследование рынка азартных игр от Gambling Survey. Опросили 10 тысяч человек, выяснилось, что с игровой зависимостью сталкиваются 2,5% взрослых людей. Каждый двадцатый в возрасте 18-34 лет, кто хоть раз играл за последний год, сталкивался с серьезным влиянием ставок на их жизнь. Каждый десятый сталкивался с суицидальными мыслями (5% из них связывали это со ставками в той или иной степени), 2% пережили разрыв отношений, 2% потеряли что-то финансово ценное (дом, бизнес или машину), 1,6% подверглись насилию.

А изменил что-то данный кодекс?

Надо понимать, что кодекс – добровольный. Из обязательного – только регламентированный характер распределения денег, полученных от букмекеров.

Остальное – рекомендации, которые должны показать: клубы в курсе проблем и постараются их не допускать. Правда, с этим пока есть проблемы. Про нарушение рекомендаций о продаже формы без лого мы рассказали выше.

Но были и другие. Например, половина клубов АПЛ нарушают пункт кодекса о демонстрации логотипов несовершеннолетним. Согласно исследованию The Guardian, вышедшему меньше месяца назад, логотипы БК появляются на страницах клубных магазинов, предназначенных для детей, на футбольном контенте до 18 лет и даже на страницах, посвященных форумам и талисманам юных болельщиков.

По подсчетам британских медиа, подобные нарушения есть как минимум у половины клубов лиги, а у некоторых даже юниорские команды младше 18 лет тренируются или играют с логотипами букмекеров/казино.

«Я бы хотел сказать, что удивлен, но это не так, – отметил бывший комментатор ITV Клайв Тайдсли, который стал одним из участников активной кампании против БК. – Мы сталкиваемся со все большим количеством примеров того, что мы не можем полагаться на операторов, футбольные клубы, телеканалы в вопросах регулирования».

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene, Julian Finney, Julian Finney, Bryn Lennon, Catherine Ivill