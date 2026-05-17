  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Динамо» финишировало на 7-м месте в РПЛ. Перед сезоном, когда команду возглавил Карпин, букмекеры включали бело-голубых в топ-4 фаворитов на титул
0

«Динамо» финишировало на 7-м месте в РПЛ. Перед сезоном, когда команду возглавил Карпин, букмекеры включали бело-голубых в топ-4 фаворитов на титул

«Динамо» Москва не оправдало ожидания букмекеров.

Сегодня бело-голубые обыграли «Балтику» (2:1) в заключительном туре Мир РПЛ и финишировали на 7-й строчке по итогам сезона.

Перед сезоном «Динамо» под руководством Валерия Карпина котировалось четвертым фаворитом на победу в Мир РПЛ. На их титул давали 9.00 – лучший коэффициент на бело-голубых в этом веке.

В ноябре Карпин покинул пост главного тренера «Динамо». На тот момент клуб был на 10-м месте в таблице чемпионата России.

В 2025-м бело-голубые заняли 5-е место, в 2024-м – 3-е.

Карпин + «Динамо» = фаворит РПЛ? Так в титул за XXI век еще не верили

Опубликовала: Венера Кравченко
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoСтавки на спорт
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
Ставки на футбол

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Перед сезоном от экспертов и комментаторов, что Динамо Карина будет бороться за чемпионство, хотя лично у меня круг знакомых был уверен в провале Валеры. Был бы сразу нормальный тренер — быть может, с прочими московскими командами за тройку и поборолись бы. А так получился очередной сезон, провалившийся уже осенью.
Бубнов перед сезоном на эфире с Геничем сказал что Динамо будет 7.
Какая разница, 4 или 7.В Европе всё равно не играем.
Гусев останется и займет на след год тоже самое место
Лет пятьдесят ещё будут бороться за чемпионство
Если возьмут Вратаря нормального, Крайнего за место Скопы и ЦЗ за место вечно недобегающего Осипенко, то может что-то хорошее получится. А пока можно рассчитывать только на попадание в 5-ку.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Локомотив» повел 3-2 в финале Кубка Гагарина против «Ак Барса». 2.12 – ярославцы закончат серию уже завтра
сегодня, 10:35
Эмери выиграл 4 из 5 финалов Лиги Европы. Его «Астон Вилла» – явный фаворит финала с «Фрайбургом»
сегодня, 10:05
Мирра Андреева вошла в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» у букмекеров. Только Соболенко и Швентек котируются лучше
сегодня, 08:59
«Тоттенхэм» вылетит из АПЛ, если проиграет «Эвертону», а «Вест Хэм» победит «Лидс». Букмекеры дают на это 7.00
сегодня, 08:27
99,9% давали на победу «Кэвс» над «Никс» при «+22» за 7:49 до конца четвертой четверти. Камбэк «Нью-Йорка» шел за 34.00
сегодня, 07:55
«Акрон» и «Динамо» останутся в РПЛ, считают букмекеры. Тольяттинцы сыграют в переходных матчах «Ротором», махачкалинцы – с «Уралом»
сегодня, 07:28
«Арсенал» – главный фаворит АПЛ-26/27 по версии букмекеров. «Сити» и «Ливерпуль» – в тройке
вчера, 21:05
«Арсенал» стал чемпионом Англии. Перед стартом сезона фаворитом был «Ливерпуль»
вчера, 20:55
«Тоттенхэм» досрочно останется в АПЛ, если победит «Челси». «Шпоры» проиграли 5 последних личных встреч
вчера, 14:47
В этом финале Куба Гагарина еще не было овертаймов. 3.80 – будет сегодня
вчера, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Такой «Тоттенхэм» нужно побеждать. К тому же, для «Челси» это святая обязанность». Прогноз Бельского на матч АПЛ
вчера, 14:51
«Борнмут» не проиграет «Сити» – клуб мотивирован и все еще претендует на еврокубки». Прогноз Палагина на матч АПЛ
вчера, 14:06
Team Spirit и Falcons в финале: итоги киберспортивного праздника в Астане
вчера, 10:28Промо
Лига Ставок — генеральный партнер Prime FL в Нижнем Новгороде с главным боем Ядуллаева и Аймухамбетова
18 мая, 16:27Промо
«Бернли» – один из самых удобных соперников для «Арсенала». Прогноз Палагина на матч АПЛ
18 мая, 13:55
В прошлом сезоне было забито 28 мячей во всех матчах последнего тура РПЛ – по 3,5 в среднем. 1.95 – в этом году будет 23+ гола
17 мая, 14:41
ЦСКА – «Локомотив»: бетторы БЕТСИТИ не видят явного фаворита в московском дерби
17 мая, 08:38
Игроки БЕТСИТИ считают «Ман Сити» явным фаворитом финала Кубка Англии
16 мая, 13:36Промо
«Лига Ставок» выплатила более 47 миллионов в «Зеленом Джекпоте»
16 мая, 05:48Промо
Стартовал плей-офф одного из главных турниров весны по CS2
15 мая, 14:46Промо
Рекомендуем