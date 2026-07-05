4 мин.
0

Чемпионат мира по футболу: Бразилия – Норвегия, шансы команд на победу в матче 1/8 финала

Матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Бразилия – Норвегия пройдет 05.07.2026 в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум».

Я жду триумфальное возвращение «селесао» и перформанс Винисиуса: он сделает красиво и выведет Бразилию в четвертьфинал (раньше они не вылетают).

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: проход Бразилии – коэффициент 1.43. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
1.43
Ставка
Проход Бразилии в 1/4 финала
Бонус
Получи фрибет 15 000 ₽
Повторить ставку в FONBET
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 11 440 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Бразилия подходит к матчу 1/8 финала с идеальным турнирным балансом: три победы и одна ничья, при этом команда забивает в каждом матче на турнире. В последних пяти играх бразильцы забили 11 голов при трех пропущенных, что говорит о стабильной атаке и надежной обороне. Серия из трех побед подряд в турнире укрепляет уверенность, а средний показатель забитых голов (2,2 за игру) создает давление на соперника с первых минут.

В стартовом составе Бразилии выделяется Винисиус Жуниор – лучший бомбардир команды в сезоне с четырьмя голами. Поддержка из глубины от Каземиро и Лукаса Пакеты позволяет быстро переводить мяч в атаку, а фланговые подключения Дугласа Сантоса и Данило добавляют вариативности. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность центра защиты Маркиньоса и Габриэла Магальяэса, что минимизирует риски при позиционных атаках Норвегии.

Норвегия демонстрирует результативный футбол: в последних пяти матчах забито 11 голов, но и пропущено 9, что указывает на уязвимость в обороне. В текущем турнире команда одержала три победы при одном поражении, однако пропускает в каждом матче на турнире. Средний показатель пропущенных голов (1,8 за игру) создает дополнительные риски против атакующей Бразилии, особенно с учетом того, что норвежцы не имеют ничьих в турнире.

В стартовом составе Норвегии ключевой фигурой является Эрлинг Холанд – лучший бомбардир команды с пятью голами. Его поддержка от Мартина Эдегора и Антонио Нусы может создавать моменты, но оборона с Торбьорном Хеггемом и Кристоффером Айером нестабильна. Норвегия забивает в шести последних матчах, но и пропускает в шести, что делает ставку на оборону рискованной против бразильского прессинга.

Мнение Глеба Чернявского

После слабой игры с Марокко бразильцы нашли себя с Гаити и Шотландией. Правда, в первом тайме с Японией чуть снова не потеряли, но после перерыва были хороши. Думаю, продолжат так и дальше!

В отличие от Бразилии, норвежцы были хороши весь турнир, но теперь их ждет жесткий соперник. Боюсь, не вывезут.

Последние матчи и личные встречи

Интересно, но Бразилия никогда не проигрывала Норвегии: 2 победы скандинавов и две ничьи. Время прервать серию!

Травмированные игроки

У Бразилии выбыл Лукас Пакета, у норвежцев все готовы.

💰 Фрибет до 15 000 ₽ новым клиентам без депозита от FONBET

Когда начнется матч Бразилия – Норвегия, и где смотреть

Матч 1/8 финала: Бразилия – Норвегия состоится 05.07.2026 и начнется в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Стартовые составы на матч Бразилия - Норвегия

Бразилия
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Алиссон
    ВР
  • 16
    Флаг
    Дуглас Сантос
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Габриэл
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Маркиньос
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Данило
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Габриэл Мартинелли
    НАП
  • 5
    Флаг
    Каземиро
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Бруно Гимараэс
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Райан Роша
    НАП
  • 7
    Флаг
    Винисиус Жуниор
    НАП
  • 9
    Флаг
    Матеус Кунья
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Уэвертон
    ВР
  • 23
    Флаг
    Эдерсон
    ВР
  • 6
    Флаг
    Алекс Сандро
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Бремер
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Лео Перейра
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Рожер
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Эдерсон
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Фабиньо
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Данило
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Неймар
    НАП
  • 11
    Флаг
    Рафинья
    НАП
  • 19
    Флаг
    Эндрик
    НАП
  • 21
    Флаг
    Луис Энрике
    НАП
  • 25
    Флаг
    Игор Тиаго
    НАП
Норвегия
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Эрьян Нюланд
    ВР
  • 5
    Флаг
    Давид Меллер Вольф
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Торбьорн Хеггем
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Кристоффер Айер
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Юлиан Рюэрсон
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Патрик Берг
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Сандер Берге
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Мартин Эдегор
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Антонио Нуса
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Эрлинг Холанд
    НАП
  • 7
    Флаг
    Александр Серлот
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Сандер Тангвик
    ВР
  • 13
    Флаг
    Эгиль Сельвик
    ВР
  • 4
    Флаг
    Лео Эстигор
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Фредрик Бьеркан
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Сондре Ланго
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Хенрик Фалькенер
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Мортен Торсбю
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Фредрик Эурснес
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Кристиан Торстведт
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Тело Осгор
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Оскар Бобб
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Йенс Хеуге
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Йорген Ларсен
    НАП
  • 21
    Флаг
    Андреас Скьеллеруп
    НАП

Бразилия - Норвегия – коэффициенты букмекеров на матч 07 июля 2026

Букмекер
310
20
1.35
100
60
1.01
24
3.9
1.33
18
4.1
1.3

Статистика для ставок

9
Реклама 18+
Бразилия побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Бразилия победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
24
Поставить
Норвегия не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Норвегия не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2
Поставить
В последних 5 играх Бразилия пропускает в среднем 0.60 гола за игру
Прогноз
Норвегия забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.43
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
3 000 ₽
Бонус за регистрацию в БК «Балтбет» – до 3 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BetBoom
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол