Чемпионат мира по футболу: Бразилия – Норвегия, шансы команд на победу в матче 1/8 финала
Матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Бразилия – Норвегия пройдет 05.07.2026 в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум».
Я жду триумфальное возвращение «селесао» и перформанс Винисиуса: он сделает красиво и выведет Бразилию в четвертьфинал (раньше они не вылетают).
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: проход Бразилии – коэффициент 1.43. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Бразилия подходит к матчу 1/8 финала с идеальным турнирным балансом: три победы и одна ничья, при этом команда забивает в каждом матче на турнире. В последних пяти играх бразильцы забили 11 голов при трех пропущенных, что говорит о стабильной атаке и надежной обороне. Серия из трех побед подряд в турнире укрепляет уверенность, а средний показатель забитых голов (2,2 за игру) создает давление на соперника с первых минут.
В стартовом составе Бразилии выделяется Винисиус Жуниор – лучший бомбардир команды в сезоне с четырьмя голами. Поддержка из глубины от Каземиро и Лукаса Пакеты позволяет быстро переводить мяч в атаку, а фланговые подключения Дугласа Сантоса и Данило добавляют вариативности. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность центра защиты Маркиньоса и Габриэла Магальяэса, что минимизирует риски при позиционных атаках Норвегии.
Норвегия демонстрирует результативный футбол: в последних пяти матчах забито 11 голов, но и пропущено 9, что указывает на уязвимость в обороне. В текущем турнире команда одержала три победы при одном поражении, однако пропускает в каждом матче на турнире. Средний показатель пропущенных голов (1,8 за игру) создает дополнительные риски против атакующей Бразилии, особенно с учетом того, что норвежцы не имеют ничьих в турнире.
В стартовом составе Норвегии ключевой фигурой является Эрлинг Холанд – лучший бомбардир команды с пятью голами. Его поддержка от Мартина Эдегора и Антонио Нусы может создавать моменты, но оборона с Торбьорном Хеггемом и Кристоффером Айером нестабильна. Норвегия забивает в шести последних матчах, но и пропускает в шести, что делает ставку на оборону рискованной против бразильского прессинга.
Мнение Глеба Чернявского
После слабой игры с Марокко бразильцы нашли себя с Гаити и Шотландией. Правда, в первом тайме с Японией чуть снова не потеряли, но после перерыва были хороши. Думаю, продолжат так и дальше!
В отличие от Бразилии, норвежцы были хороши весь турнир, но теперь их ждет жесткий соперник. Боюсь, не вывезут.
Последние матчи и личные встречи
Интересно, но Бразилия никогда не проигрывала Норвегии: 2 победы скандинавов и две ничьи. Время прервать серию!
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У Бразилии выбыл Лукас Пакета, у норвежцев все готовы.
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Когда начнется матч Бразилия – Норвегия, и где смотреть
Матч 1/8 финала: Бразилия – Норвегия состоится 05.07.2026 и начнется в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Стартовые составы на матч Бразилия - Норвегия
- 1АлиссонВР
- 16Дуглас СантосЗЩ
- 3ГабриэлЗЩ
- 4МаркиньосЗЩ
- 13ДанилоЗЩ
- 22Габриэл МартинеллиНАП
- 5КаземироПЗ
- 8Бруно ГимараэсПЗ
- 26Райан РошаНАП
- 7Винисиус ЖуниорНАП
- 9Матеус КуньяНАП
- 12УэвертонВР
- 23ЭдерсонВР
- 6Алекс СандроЗЩ
- 14БремерЗЩ
- 15Лео ПерейраЗЩ
- 24РожерЗЩ
- 2ЭдерсонПЗ
- 17ФабиньоПЗ
- 18ДанилоПЗ
- 10НеймарНАП
- 11РафиньяНАП
- 19ЭндрикНАП
- 21Луис ЭнрикеНАП
- 25Игор ТиагоНАП
- 1Эрьян НюландВР
- 5Давид Меллер ВольфЗЩ
- 17Торбьорн ХеггемЗЩ
- 3Кристоффер АйерЗЩ
- 26Юлиан РюэрсонЗЩ
- 6Патрик БергПЗ
- 8Сандер БергеПЗ
- 10Мартин ЭдегорПЗ
- 20Антонио НусаПЗ
- 9Эрлинг ХоландНАП
- 7Александр СерлотНАП
- 12Сандер ТангвикВР
- 13Эгиль СельвикВР
- 4Лео ЭстигорЗЩ
- 15Фредрик БьерканЗЩ
- 24Сондре ЛангоЗЩ
- 25Хенрик ФалькенерЗЩ
- 2Мортен ТорсбюПЗ
- 14Фредрик ЭурснесПЗ
- 18Кристиан ТорстведтПЗ
- 19Тело ОсгорПЗ
- 22Оскар БоббПЗ
- 23Йенс ХеугеПЗ
- 11Йорген ЛарсенНАП
- 21Андреас СкьеллерупНАП
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