Чемпионат мира по футболу: Бразилия – Норвегия, шансы команд на победу в матче 1/8 финала

Матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Бразилия – Норвегия пройдет 05.07.2026 в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум».

Я жду триумфальное возвращение «селесао» и перформанс Винисиуса: он сделает красиво и выведет Бразилию в четвертьфинал (раньше они не вылетают).

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: проход Бразилии – коэффициент 1.43. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Бразилия подходит к матчу 1/8 финала с идеальным турнирным балансом: три победы и одна ничья, при этом команда забивает в каждом матче на турнире. В последних пяти играх бразильцы забили 11 голов при трех пропущенных, что говорит о стабильной атаке и надежной обороне. Серия из трех побед подряд в турнире укрепляет уверенность, а средний показатель забитых голов (2,2 за игру) создает давление на соперника с первых минут.

В стартовом составе Бразилии выделяется Винисиус Жуниор – лучший бомбардир команды в сезоне с четырьмя голами. Поддержка из глубины от Каземиро и Лукаса Пакеты позволяет быстро переводить мяч в атаку, а фланговые подключения Дугласа Сантоса и Данило добавляют вариативности. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность центра защиты Маркиньоса и Габриэла Магальяэса, что минимизирует риски при позиционных атаках Норвегии.

Норвегия демонстрирует результативный футбол: в последних пяти матчах забито 11 голов, но и пропущено 9, что указывает на уязвимость в обороне. В текущем турнире команда одержала три победы при одном поражении, однако пропускает в каждом матче на турнире. Средний показатель пропущенных голов (1,8 за игру) создает дополнительные риски против атакующей Бразилии, особенно с учетом того, что норвежцы не имеют ничьих в турнире.

В стартовом составе Норвегии ключевой фигурой является Эрлинг Холанд – лучший бомбардир команды с пятью голами. Его поддержка от Мартина Эдегора и Антонио Нусы может создавать моменты, но оборона с Торбьорном Хеггемом и Кристоффером Айером нестабильна. Норвегия забивает в шести последних матчах, но и пропускает в шести, что делает ставку на оборону рискованной против бразильского прессинга.

Мнение Глеба Чернявского

После слабой игры с Марокко бразильцы нашли себя с Гаити и Шотландией. Правда, в первом тайме с Японией чуть снова не потеряли, но после перерыва были хороши. Думаю, продолжат так и дальше!

В отличие от Бразилии, норвежцы были хороши весь турнир, но теперь их ждет жесткий соперник. Боюсь, не вывезут.

Последние матчи и личные встречи

Интересно, но Бразилия никогда не проигрывала Норвегии: 2 победы скандинавов и две ничьи. Время прервать серию!

Статистика личных встреч 0 Побед 1 Ничья 1 Победа Товарищеские матчи (сборные). 16.08.2006 Норвегия 1 – 1 Бразилия Чемпионат мира. 23.06.1998 Бразилия 1 – 2 Норвегия

Травмированные игроки

У Бразилии выбыл Лукас Пакета, у норвежцев все готовы.

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Когда начнется матч Бразилия – Норвегия, и где смотреть

Матч 1/8 финала: Бразилия – Норвегия состоится 05.07.2026 и начнется в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».