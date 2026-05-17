«Спартак» остался без медалей РПЛ. Перед сезоном красно-белые котировались вторыми фаворитами на чемпионство – наравне с «Краснодаром»
Сегодня красно-белые сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) в заключительном туре чемпионата. Команда Хуана Карседо завершила сезон на 4-м месте, отстав от «Локомотива» на одно очко.
Перед сезоном «Спартак» входил в топ-3 фаворитов на титул – с вероятностью 18%. Столько же было у «Краснодара», выше в рейтинге оценивался только «Зенит» (48%).
Опубликовала: Венера Кравченко
