«Балтика» стала 6-й по итогам сезона РПЛ. Перед стартом букмекеры прогнозировали калининградцам максимум 12-место

«Балтика» заняла 6-е место по итогам сезона Мир РПЛ.

Сегодня калининградцы уступили московскому «Динамо» (1:2) в заключительном туре чемпионата. Таким образом, команда Андрея Талалаева осталась с 46 очками и финишировала 6-й. До этого лучшим выступлением калининградцев в элитном дивизионе России было 7-е место в сезоне-1996.

Перед стартом этого сезона «Балтика» входила в группу претендентов на вылет. Букмекеры прогнозировали, что клуб финиширует не выше 12-го места.

Чемпионство калининградцев оценивалось в 2000.00. По ходу сезона коэффициент падал до 35.00.

На первое место «Родины» давали 1%. Ожидания и реальность в Первой лиге