Матч между командами России и Буркина-Фасо пройдет 05.06.2026 в Москве на «Волгоград-Арене». Команды подходят к игре с разной динамикой формы: сборная России демонстрирует высокую стабильность на домашнем поле, не проигрывая в 15 из 16 последних матчей, тогда как Буркина-Фасо не проигрывает в пяти из последних встреч на международной арене.

Для болельщиков важны составы и кадровая ситуация: ниже приведены сведения о травмах и ориентировочные стартовые сочетания, а также информация о времени начала и трансляции матча. Прогноз на исход – индивидуальный тотал России больше 2 с коэффициентом 1.95, учитывая преимущество домашнего поля и стабильность обороны. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Сборная России подходит к игре с высокой игровой дисциплиной и стабильностью. В последних пяти матчах команда пропускала в среднем один гол, что свидетельствует о слаженной оборонительной линии. Атакующая линия демонстрирует умеренную результативность – около 0,8 гола за игру, однако опыт и грамотное распределение сил позволяют создавать опасные моменты при контратаках и стандартах.

На домашнем стадионе Россия традиционно использует контролируемый темп и продуманную позиционную игру, что позволяет минимизировать угрозы соперника. История последних матчей и статистика очных встреч показывают, что хозяева обладают преимуществом, особенно учитывая высокую эффективность при стандартных положениях и быстрых переходах в атаку.

Сборная Буркина-Фасо подходит к матчу с сохранением стабильности и уверенной результативностью в атаке. В последних пяти матчах команда пропускала в среднем один гол и забивала 1,6, демонстрируя способность создавать результативные моменты и использовать пространство на поле.

Гости имеют опыт матчей против команд с организованной обороной и умеют быстро реагировать на ошибки соперника. Несмотря на статистику последних матчей, Буркина-Фасо обладает потенциалом для реализации своих атакующих комбинаций и может угрожать воротам России при контратаках и стандартах, однако домашнее преимущество соперника остаётся решающим фактором.

Последние матчи и личные встречи

Россия в последних встречах демонстрирует стабильность и эффективность, особенно на домашнем поле, где команда пропускает минимум и создает опасные моменты у ворот соперников. Буркина-Фасо в последних матчах сохраняет баланс между атакой и обороной, но испытывает трудности в противодействии командам с сильной организацией.

В личных встречах предыдущие результаты указывают на преимущество сборной России, что делает её фаворитом в предстоящем матче.

Травмированные игроки

У игроков сборной России отмечаются легкие повреждения у двух защитников, что может повлиять на выбор стартового состава и ротацию игроков в оборонительной линии, однако ключевые нападающие готовы к игре.

В составе Буркина-Фасо отсутствуют серьезные травмы, но несколько полузащитников имеют незначительные повреждения, что может ограничить их игровую активность и скорость перехода из обороны в атаку.

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Когда начнется матч Россия – Буркина-Фасо, и где смотреть

Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Волгоград-Арена».