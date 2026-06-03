Товарищеские матчи: шансы России и Буркина-Фасо на победу в матче
Матч между командами России и Буркина-Фасо пройдет 05.06.2026 в Москве на «Волгоград-Арене». Команды подходят к игре с разной динамикой формы: сборная России демонстрирует высокую стабильность на домашнем поле, не проигрывая в 15 из 16 последних матчей, тогда как Буркина-Фасо не проигрывает в пяти из последних встреч на международной арене.
Для болельщиков важны составы и кадровая ситуация: ниже приведены сведения о травмах и ориентировочные стартовые сочетания, а также информация о времени начала и трансляции матча. Прогноз на исход – индивидуальный тотал России больше 2 с коэффициентом 1.95, учитывая преимущество домашнего поля и стабильность обороны. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Сборная России подходит к игре с высокой игровой дисциплиной и стабильностью. В последних пяти матчах команда пропускала в среднем один гол, что свидетельствует о слаженной оборонительной линии. Атакующая линия демонстрирует умеренную результативность – около 0,8 гола за игру, однако опыт и грамотное распределение сил позволяют создавать опасные моменты при контратаках и стандартах.
На домашнем стадионе Россия традиционно использует контролируемый темп и продуманную позиционную игру, что позволяет минимизировать угрозы соперника. История последних матчей и статистика очных встреч показывают, что хозяева обладают преимуществом, особенно учитывая высокую эффективность при стандартных положениях и быстрых переходах в атаку.
Сборная Буркина-Фасо подходит к матчу с сохранением стабильности и уверенной результативностью в атаке. В последних пяти матчах команда пропускала в среднем один гол и забивала 1,6, демонстрируя способность создавать результативные моменты и использовать пространство на поле.
Гости имеют опыт матчей против команд с организованной обороной и умеют быстро реагировать на ошибки соперника. Несмотря на статистику последних матчей, Буркина-Фасо обладает потенциалом для реализации своих атакующих комбинаций и может угрожать воротам России при контратаках и стандартах, однако домашнее преимущество соперника остаётся решающим фактором.
Последние матчи и личные встречи
Россия в последних встречах демонстрирует стабильность и эффективность, особенно на домашнем поле, где команда пропускает минимум и создает опасные моменты у ворот соперников. Буркина-Фасо в последних матчах сохраняет баланс между атакой и обороной, но испытывает трудности в противодействии командам с сильной организацией.
В личных встречах предыдущие результаты указывают на преимущество сборной России, что делает её фаворитом в предстоящем матче.
Последние матчи
Личные встречи команд
Травмированные игроки
У игроков сборной России отмечаются легкие повреждения у двух защитников, что может повлиять на выбор стартового состава и ротацию игроков в оборонительной линии, однако ключевые нападающие готовы к игре.
В составе Буркина-Фасо отсутствуют серьезные травмы, но несколько полузащитников имеют незначительные повреждения, что может ограничить их игровую активность и скорость перехода из обороны в атаку.
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Когда начнется матч Россия – Буркина-Фасо, и где смотреть
Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Волгоград-Арена».
Стартовые составы на матч Россия - Буркина-Фасо
- 1Александр МаксименкоВР
- 4Данил КруговойЗЩ
- 2Евгений МорозовЗЩ
- 14Виктор МелехинЗЩ
- 22Мингиян БевеевЗЩ
- 21Антон МиранчукПЗ
- 8Наиль УмяровПЗ
- 6Дмитрий БариновПЗ
- 20Лечи СадулаевПЗ
- 67Максим ГлушенковНАП
- 59Алексей МиранчукПЗ
- 16Денис АдамовВР
- 23Антон МитрюшкинВР
- 26Кирилл ДаниловЗЩ
- 24Александр СильяновЗЩ
- 30Илья ВаханияЗЩ
- 7Алексей БатраковПЗ
- 18Матвей КислякПЗ
- 28Никита КривцовПЗ
- 27Иван ОбляковПЗ
- 29Максим ПетровПЗ
- 19Амир ИбрагимовНАП
- 9Георгий МелкадзеНАП
- 13Иван СергеевНАП
- 23Кильян НикиемаВР
- 26Арсен КуассиЗЩ
- 3Мохамед УэдраогоЗЩ
- 12Эдмонд ТапсобаЗЩ
- 4Адамо НагалоЗЩ
- 8Лоанн ДусеПЗ
- 19Джорджи МинунгуНАП
- 22Артюр ЗагреЗЩ
- 20Густаво СангареПЗ
- 7Данго УаттараНАП
- 13Мохамед КонатеНАП
- 16Хиллель КонатеВР
- 1Фарид УэдраогоВР
- 5Сирил ДаоЗЩ
- 14Рашид НнануЗЩ
- 25Ханаби Хадалу СагнеЗЩ
- 2Абубакар БассингаПЗ
- 18Исмаила УэдраогоПЗ
- 24Саиду СимпореПЗ
- 6Мохамед ЗунгранaПЗ
- 11Уссени БудаНАП
- 17Моиз Элозим КабореНАП
- 27Пьер КабореНАП
- 21Сирьяк ИриэНАП
- 15Абдул ТапсобаНАП
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