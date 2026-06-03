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Товарищеские матчи: шансы России и Буркина-Фасо на победу в матче

Матч между командами России и Буркина-Фасо пройдет 05.06.2026 в Москве на «Волгоград-Арене». Команды подходят к игре с разной динамикой формы: сборная России демонстрирует высокую стабильность на домашнем поле, не проигрывая в 15 из 16 последних матчей, тогда как Буркина-Фасо не проигрывает в пяти из последних встреч на международной арене.

Для болельщиков важны составы и кадровая ситуация: ниже приведены сведения о травмах и ориентировочные стартовые сочетания, а также информация о времени начала и трансляции матча. Прогноз на исход – индивидуальный тотал России больше 2 с коэффициентом 1.95, учитывая преимущество домашнего поля и стабильность обороны. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.95
Ставка
ИТБ1 (2)
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Шансы команд на победу

Сборная России подходит к игре с высокой игровой дисциплиной и стабильностью. В последних пяти матчах команда пропускала в среднем один гол, что свидетельствует о слаженной оборонительной линии. Атакующая линия демонстрирует умеренную результативность – около 0,8 гола за игру, однако опыт и грамотное распределение сил позволяют создавать опасные моменты при контратаках и стандартах.

На домашнем стадионе Россия традиционно использует контролируемый темп и продуманную позиционную игру, что позволяет минимизировать угрозы соперника. История последних матчей и статистика очных встреч показывают, что хозяева обладают преимуществом, особенно учитывая высокую эффективность при стандартных положениях и быстрых переходах в атаку.

Сборная Буркина-Фасо подходит к матчу с сохранением стабильности и уверенной результативностью в атаке. В последних пяти матчах команда пропускала в среднем один гол и забивала 1,6, демонстрируя способность создавать результативные моменты и использовать пространство на поле.

Гости имеют опыт матчей против команд с организованной обороной и умеют быстро реагировать на ошибки соперника. Несмотря на статистику последних матчей, Буркина-Фасо обладает потенциалом для реализации своих атакующих комбинаций и может угрожать воротам России при контратаках и стандартах, однако домашнее преимущество соперника остаётся решающим фактором.

Последние матчи и личные встречи

Россия в последних встречах демонстрирует стабильность и эффективность, особенно на домашнем поле, где команда пропускает минимум и создает опасные моменты у ворот соперников. Буркина-Фасо в последних матчах сохраняет баланс между атакой и обороной, но испытывает трудности в противодействии командам с сильной организацией.

В личных встречах предыдущие результаты указывают на преимущество сборной России, что делает её фаворитом в предстоящем матче.

Товарищеские матчи (сборные). 28.05.2026
Египет
10
Россия
Товарищеские матчи (сборные). 31.03.2026
Россия
00
Мали
Товарищеские матчи (сборные). 27.03.2026
Россия
31
Никарагуа
Товарищеские матчи (сборные). 15.11.2025
Россия
02
Чили
Товарищеские матчи (сборные). 12.11.2025
Россия
11
Перу
Товарищеские матчи (сборные). 31.03.2026
Буркина-Фасо
11
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи (сборные). 28.03.2026
Буркина-Фасо
50
Гвинея-Бисау
Кубок Африки. 06.01.2026
Кот-д`Ивуар
30
Буркина-Фасо
Кубок Африки. 31.12.2025
Судан
02
Буркина-Фасо
Кубок Африки. 28.12.2025
Алжир
10
Буркина-Фасо

Травмированные игроки

У игроков сборной России отмечаются легкие повреждения у двух защитников, что может повлиять на выбор стартового состава и ротацию игроков в оборонительной линии, однако ключевые нападающие готовы к игре.

В составе Буркина-Фасо отсутствуют серьезные травмы, но несколько полузащитников имеют незначительные повреждения, что может ограничить их игровую активность и скорость перехода из обороны в атаку.

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Когда начнется матч Россия – Буркина-Фасо, и где смотреть

Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Волгоград-Арена».

Стартовые составы на матч Россия - Буркина-Фасо

Россия
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Александр Максименко
    ВР
  • 4
    Флаг
    Данил Круговой
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Евгений Морозов
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Виктор Мелехин
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Мингиян Бевеев
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Антон Миранчук
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Наиль Умяров
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Дмитрий Баринов
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Лечи Садулаев
    ПЗ
  • 67
    Флаг
    Максим Глушенков
    НАП
  • 59
    Флаг
    Алексей Миранчук
    ПЗ
Запасные
  • 16
    Флаг
    Денис Адамов
    ВР
  • 23
    Флаг
    Антон Митрюшкин
    ВР
  • 26
    Флаг
    Кирилл Данилов
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Александр Сильянов
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Илья Вахания
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Алексей Батраков
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Матвей Кисляк
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Никита Кривцов
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Иван Обляков
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Максим Петров
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Амир Ибрагимов
    НАП
  • 9
    Флаг
    Георгий Мелкадзе
    НАП
  • 13
    Флаг
    Иван Сергеев
    НАП
Буркина-Фасо
Основной состав
  • 23
    Флаг
    Кильян Никиема
    ВР
  • 26
    Флаг
    Арсен Куасси
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Мохамед Уэдраого
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Эдмонд Тапсоба
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Адамо Нагало
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Лоанн Дусе
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Джорджи Минунгу
    НАП
  • 22
    Флаг
    Артюр Загре
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Густаво Сангаре
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Данго Уаттара
    НАП
  • 13
    Флаг
    Мохамед Конате
    НАП
Запасные
  • 16
    Флаг
    Хиллель Конате
    ВР
  • 1
    Флаг
    Фарид Уэдраого
    ВР
  • 5
    Флаг
    Сирил Дао
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Рашид Ннану
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Ханаби Хадалу Сагне
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Абубакар Бассинга
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Исмаила Уэдраого
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Саиду Симпоре
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Мохамед Зунгранa
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Уссени Буда
    НАП
  • 17
    Флаг
    Моиз Элозим Каборе
    НАП
  • 27
    Флаг
    Пьер Каборе
    НАП
  • 21
    Флаг
    Сирьяк Ириэ
    НАП
  • 15
    Флаг
    Абдул Тапсоба
    НАП

Россия - Буркина-Фасо – коэффициенты букмекеров на матч 09 июня 2026

Букмекер
1.03
18
78
1.03
18
46
1.33
5
10
1.02
17.86
54.58

Статистика для ставок

6
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Буркина-Фасо не проигрывает в 5 последних матчах в турнире «Товарищеские матчи (сборные)»
Прогноз
Буркина-Фасо не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.65
Поставить
Россия не проигрывает в 15 из 16 последних матчей дома
Прогноз
Россия не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.10
Поставить
В последних 5 играх Буркина-Фасо пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Россия забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.13
Поставить
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