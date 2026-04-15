«Реал» побеждает «Баварию» после первого тайма – 3:2! Букмекеры не сомневаются, что мюнхенцы выйдут в 1/2 финала
«Бавария» проигрывает «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, перерыв).
В первом тайме в составе мадридцев дубль оформил Арда Гюлер, еще один мяч забил Килиан Мбаппе. У «Баварии» отличились Александр Павлович и Харри Кейн.
По сумме двух матчей счет равный – 4:4. В перерыве на проход «Реала» дают коэффициент 3.10 – 31% вероятности. «Бавария» котируется явным фаворитом противостояния за 1.37 (69%).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
