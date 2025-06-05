Гендиректор PARI Медведь: «Мы не видим роста негатива россиян к ставкам. Напротив, наблюдаем стабильный интерес»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь считает, что у россиян нет негативного отношения к ставкам.

«Мы не видим, что количество негатива со стороны широкой аудитории растет. Напротив, мы наблюдаем стабильный интерес к ставкам и вовлеченность аудитории. Так, за 2024 год выручка PARI выросла на 42%, депозиты составили 133,2 млрд (+42,1%), а выплаты — 110,4 млрд (+41,9%).

Эти цифры говорят о доверии со стороны пользователей», – заявил Медведь.

В 2024 году ставки на спорт сделали 12,95 миллиона россиян. Из них 6,31 миллиона – активные игроки, ставившие хотя бы раз в неделю.

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