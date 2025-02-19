Распределение отчислений букмекеров через фонд Минспорта одобрено правительством («Ведомости»)
В Правительстве РФ одобрили инициативу Минспорта о распределении целевых отчислений букмекеров на развитие спорта через специальный фонд.
По данным «Ведомостей», администрация президента, Минфин и Минюст сделали несколько замечаний к актуальной редакции текста документа.
«Минспорт планирует агрегировать средства в Российском спортивном фонде (РСФ) через целевые отчисления от азартных игр, а также добровольные имущественные взносы и пожертвования.
Минфин в своем заключении к законопроекту напомнил, что бюджетное законодательство РФ не предусматривает имущественных взносов для фондов, и попросил Минспорт либо отказаться от таких дотаций, либо предложить соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ», – сообщают «Ведомости».
«Также [в тексте проекта] не раскрывается судьба имущества фонда в случае его ликвидации», – сказано в отзыве государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ.
По июльскому поручению президента Владимира Путина создается Российский спортивный фонд, который возьмет на себя основные функции распорядителя букмекерских отчислений на развитие физической культуры и спорта в стране.
Новый спортивный фонд заберет почти все миллиарды букмекеров. Уже получил 8 млрд от Игр дружбы
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