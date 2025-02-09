«Брайтон» выбил «Челси» из Кубка Англии. Лондонцы входили в топ-5 фаворитов турнира перед сезоном

«Челси» на выезде проиграл «Брайтону» в 4-м раунде Кубка Англии (1:2).

В прематче «Челси» котировался фаворитом с коэффициентом 1.62. На проход «Брайтона» давали 2.30. Тотал больше 2,5 голов сыграл за 1.49.

Перед сезоном лондонцы котировались пятыми фаворитами Кубка Англии за 13.00. На победу «Брайтона» в турнире давали 20.00.

Ставочная вики Спортса