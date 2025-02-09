«Брайтон» выбил «Челси» из Кубка Англии. Лондонцы входили в топ-5 фаворитов турнира перед сезоном
«Челси» на выезде проиграл «Брайтону» в 4-м раунде Кубка Англии (1:2).
В прематче «Челси» котировался фаворитом с коэффициентом 1.62. На проход «Брайтона» давали 2.30. Тотал больше 2,5 голов сыграл за 1.49.
Перед сезоном лондонцы котировались пятыми фаворитами Кубка Англии за 13.00. На победу «Брайтона» в турнире давали 20.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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