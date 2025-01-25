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«Ман Сити» победил «Челси» – 3:1. В лайве на фору «горожан» сыграл коэффициент 7.70

«Ман Сити» обыграл «Челси» в 23-м туре АПЛ (3:1).

В прематче «Ман Сити» котировался небольшим фаворитом за 2.14. Победа с форой (-1,5) шла за 3.70, в лайве коэффициент на это достигал 7.70.

Команды забили 3+ мяча впервые за 4 очных матча. На тотал больше 2,5 голов давали 1.46, тотал больше 3,5 зашел за 2.15.

«Ман Сити» не проигрывает «Челси» 11 матчей подряд (9 побед, 2 ничьих). Последнее поражение было в финале Лиги чемпионов в 2021 году (0:1).

Ставочная вики Спортса

Опубликовала: Венера Кравченко
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