«Ман Сити» победил «Челси» – 3:1. В лайве на фору «горожан» сыграл коэффициент 7.70
«Ман Сити» обыграл «Челси» в 23-м туре АПЛ (3:1).
В прематче «Ман Сити» котировался небольшим фаворитом за 2.14. Победа с форой (-1,5) шла за 3.70, в лайве коэффициент на это достигал 7.70.
Команды забили 3+ мяча впервые за 4 очных матча. На тотал больше 2,5 голов давали 1.46, тотал больше 3,5 зашел за 2.15.
«Ман Сити» не проигрывает «Челси» 11 матчей подряд (9 побед, 2 ничьих). Последнее поражение было в финале Лиги чемпионов в 2021 году (0:1).
Опубликовала: Венера Кравченко
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