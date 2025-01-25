«Наполи» – букмекерский фаворит против «Ювентуса». Туринцы еще не проигрывали в этом сезоне Серии А
«Наполи» примет «Ювентус» в 22-м туре Серии А.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: на них можно поставить за 2.40. Победа гостей идет за 3.70, ничья – за 3.00.
«Ювентус» еще не проигрывал в этом сезоне Серии А (8 побед и 13 ничьих). При этом у туринцев пять поражений подряд в гостях у «Наполи» в чемпионате.
Матч пройдет 25 января. Начало – в 20:00 мск.
У «Ювентуса» – самый вероятный матч для поражения в Италии из оставшихся. Неужели так и не проиграют в Серии А?
Опубликовала: Венера Кравченко
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