«Вашингтон» уверенно лидирует в Восточной конференции НХЛ. 5.00 – выиграют Столичный дивизион
«Вашингтон» лидирует в таблице Столичного дивизиона и Восточной конференции НХЛ.
Команда Александра Овечкина набрала 40 очков в 27 играх сезона. Ближайший преследователь «Вашингтона» в Столичном дивизионе – «Каролина», отстающая на 5 очков. «Нью-Джерси» отстает на 8 баллов по потерянным очкам.
Букмекеры не считают «Вашингтон» фаворитом Столичного дивизиона. На победу «Кэпиталз» дают коэффициент 5.00, на первое место «Каролины» – 3.00, на успех «Нью-Джерси» – 4.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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