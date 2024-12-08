«Наполи» не побеждает «Лацио» в 4 матчах подряд. 1.88 – серия прервется

«Наполи» примет «Лацио» в 15-м туре Серии А.

«Наполи» – фаворит за 1.88. На «Лацио» можно поставить за 4.80, на ничью – за 3.60.

«Наполи» не побеждает римлян в 4 матчах подряд. Если «Лацио» не проиграет, зайдет коэффициент 1.98.

Игра пройдет 8 декабря и начнется в 22:45 мск.

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