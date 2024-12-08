«Наполи» не побеждает «Лацио» в 4 матчах подряд. 1.88 – серия прервется
«Наполи» примет «Лацио» в 15-м туре Серии А.
«Наполи» – фаворит за 1.88. На «Лацио» можно поставить за 4.80, на ничью – за 3.60.
«Наполи» не побеждает римлян в 4 матчах подряд. Если «Лацио» не проиграет, зайдет коэффициент 1.98.
Игра пройдет 8 декабря и начнется в 22:45 мск.
«Реал» и «Барселона» сравнялись по шансам на чемпионство – теперь по 50%. Фаворитами тоже успели побывать
Опубликовала: Венера Кравченко
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