«Акрон» в меньшинстве победил «Зенит» – 2:1. Букмекеры давали на это 6% вероятности

«Зенит» дома проиграл «Акрону» в 18-м туре Мир РПЛ (1:2).

В прематче «Акрон» котировался андердогом за 16.50 (примерно 6% вероятности). Победный гол забил Артем Дзюба. На него можно было поставить за 4.50. Тотал больше 2,5 мячей зашел за 1.30.

До старта 18-го тура авторы Спортса’’ сделали прогнозы на матчи. Александр Дорский поставил на победу «Зенита» с форой (-2,5) в игре с «Акроном».

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Прогнозы на РПЛ: Чернявский верит в гол Угальде, Дорский ставит на победу «Зенита»