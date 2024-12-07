«Акрон» в меньшинстве победил «Зенит» – 2:1. Букмекеры давали на это 6% вероятности
«Зенит» дома проиграл «Акрону» в 18-м туре Мир РПЛ (1:2).
В прематче «Акрон» котировался андердогом за 16.50 (примерно 6% вероятности). Победный гол забил Артем Дзюба. На него можно было поставить за 4.50. Тотал больше 2,5 мячей зашел за 1.30.
До старта 18-го тура авторы Спортса’’ сделали прогнозы на матчи. Александр Дорский поставил на победу «Зенита» с форой (-2,5) в игре с «Акроном».
Прогнозы на РПЛ: Чернявский верит в гол Угальде, Дорский ставит на победу «Зенита»
Опубликовала: Венера Кравченко
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