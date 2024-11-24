«Пари НН» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью. На 0:0 зашел коэффициент 6.30
«Динамо» Махачкала на выезде сыграло вничью с «Пари НН» в 16-м туре Мир РПЛ (0:0).
В прематче букмекеры отдавали предпочтение махачкалинцам. На ничью можно было поставить за 3.00. На точный счет давали 6.30.
В 14 из 16 матчей «Динамо» в РПЛ сыграл тотал меньше 2,5 голов. На это в игре с нижегородцами предлагался коэффициент 1.45.
«Пари НН» не выигрывает дома в 17 из 18 последних матчей. Махачкалинцы не побеждают в 11 из 12 последних игр.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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