«Пари НН» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью. На 0:0 зашел коэффициент 6.30

«Динамо» Махачкала на выезде сыграло вничью с «Пари НН» в 16-м туре Мир РПЛ (0:0).

В прематче букмекеры отдавали предпочтение махачкалинцам. На ничью можно было поставить за 3.00. На точный счет давали 6.30.

В 14 из 16 матчей «Динамо» в РПЛ сыграл тотал меньше 2,5 голов. На это в игре с нижегородцами предлагался коэффициент 1.45.

«Пари НН» не выигрывает дома в 17 из 18 последних матчей. Махачкалинцы не побеждают в 11 из 12 последних игр.

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