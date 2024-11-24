«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» – 3:2. На дубль Салаха сыграл коэффициент 5.81
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптоном» в 12-м туре АПЛ (3:2).
В прематче «Ливерпуль» котировался фаворитом за 1.33. В лайве коэффициент на «красных» вырос до 3.70. Тотал больше 4,5 голов зашел за 3.20. Фора «Саутгемптона» (+1,5) сыграла за 2.14.
Мохамед Салах оформил дубль. На 65-й минуте он сделал счет 2:2, а на 83-й он забил победный мяч. Египтянин котировался самым вероятным автором гола за 1.85, а на его дубль давали 5.81
Прогнозы букмекеров на Аморима в «МЮ»: год без титулов, новый капитан, заберет двух игроков из «Спортинга»
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости