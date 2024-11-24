«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» – 3:2. На дубль Салаха сыграл коэффициент 5.81

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптоном» в 12-м туре АПЛ (3:2).

В прематче «Ливерпуль» котировался фаворитом за 1.33. В лайве коэффициент на «красных» вырос до 3.70. Тотал больше 4,5 голов зашел за 3.20. Фора «Саутгемптона» (+1,5) сыграла за 2.14.

Мохамед Салах оформил дубль. На 65-й минуте он сделал счет 2:2, а на 83-й он забил победный мяч. Египтянин котировался самым вероятным автором гола за 1.85, а на его дубль давали 5.81

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