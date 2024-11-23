«Краснодар» упустил победу над «Химками» – 2:2. В лайве на ничью зашел коэффициент 15.00
«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Химками» в 16-м туре Мир РПЛ (2:2).
В прематче «Краснодар» котировался фаворитом за 1.74, на ничью давали 4.10. В лайве при счете 2:1 в пользу «быков» коэффициент на этот исход поднялся до 15.00. Тотал больше 3,5 голов зашел за 2.55.
Команды сыграли вничью впервые с 2021 года. Тогда матч 16-го тура РПЛ завершился со счетом 3:3.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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