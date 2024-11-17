Норвегия разгромила Казахстан – 5:0. На фору (-4,5) зашел коэффициент 7.80
Сборная Норвегии разгромила Казахстан в 6-м туре Лиги наций (5:0).
В прематче норвежцы котировались фаворитами с коэффициентом 1.09. Победа с форой (-4,5) котировалась за 7.80.
Тотал больше 4,5 голов зашел за 3.90. «Обе забьют – нет» сыграл за 1.59. Казахстан не забил ни в одном из 5 матчей при Станиславе Черчесове.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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