«Рубин» прервал 11-матчевую победную серию «Краснодара» в РПЛ. На ничью зашел коэффициент 3.70

«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 15-м туре Мир РПЛ.

«Краснодар» не смог победить впервые за 12 матчей в РПЛ. В прематче «быки» котировались фаворитами за 1.86. Ничья шла за 3.70. В лайве при счете 1:0 в пользу казанцев коэффициент на такой исход поднялся до 9.50.

Тотал меньше 2,5 мячей зашел за 1.85. На отмененный гол в матче давали 2.50. На то, что главный арбитр лично посмотрит ВАР, зашел коэффициент 2.85.

До старта 15-го тура авторы Спортса’’ сделали прогнозы в рамках всесезонного конкурса. Любовь Курчавова поставила на тотал больше 3 голов в матче «Рубин» – «Краснодар».

Ставочная вики Спортса

Дзюба против «Спартака», победная серия «Краснодара», Карпин не обыграет «Химки». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’’