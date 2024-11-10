«Арсенал» не проигрывает «Челси» в 5 матчах подряд. Букмекеры считают, что серия продлится
«Челси» примет «Арсенал» в 11-м туре АПЛ.
Букмекеры отдают предпочтение «канонирам» – на них можно поставить за 2.43. Победа «Челси» оценивается в 3.10. Ничья доступна за 3.50. «Челси» не побеждает «Арсенал» в 5 матчах подряд. Если «канониры» снова не проиграют, зайдет коэффициент 1.40.
Букмекеры склоняются к тому, что игра получится результативной. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.80, на тотал меньше 2,5 предлагается 2.02.
Матч пройдет 10 ноября. Начало – в 19:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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