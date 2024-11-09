«Динамо» обыграло «Пари НН». Фора бело-голубых зашла за 2.04
«Динамо» дома обыграло «Пари НН» в 15-м туре Мир РПЛ (3:1).
До матча «Динамо» котировалось явным фаворитом за 1.38. Победа с форой (-1,5) зашла всего за 2.04. Тотал больше 3,5 голов сыграл с коэффициентом 2.37.
На гол Муми Нгамале можно было поставить за 2.73. Индивидуальный тотал Луиса Чавеса больше 0,5 мячей оценивался в 4.50.
«Пари НН» проиграл на выезде впервые за 6 матчей.
Дзюба против «Спартака», победная серия «Краснодара», Карпин не обыграет «Химки». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’’
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости