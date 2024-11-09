«Динамо» обыграло «Пари НН». Фора бело-голубых зашла за 2.04

«Динамо» дома обыграло «Пари НН» в 15-м туре Мир РПЛ (3:1).

До матча «Динамо» котировалось явным фаворитом за 1.38. Победа с форой (-1,5) зашла всего за 2.04. Тотал больше 3,5 голов сыграл с коэффициентом 2.37.

На гол Муми Нгамале можно было поставить за 2.73. Индивидуальный тотал Луиса Чавеса больше 0,5 мячей оценивался в 4.50.

«Пари НН» проиграл на выезде впервые за 6 матчей.

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