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  • «Ростов» обыграл «Химки» и прервал 7-матчевую серию без побед в РПЛ. Фора (-1,5) зашла за 3.10
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«Ростов» обыграл «Химки» и прервал 7-матчевую серию без побед в РПЛ. Фора (-1,5) зашла за 3.10

«Ростов» дома обыграл «Химки» в 15-м туре Мир РПЛ (3:1).

Ростовчане прервали 7-матчевую серию без побед в РПЛ. В прематче «Ростов» котировался фаворитом за 1.85. Победа с форой (-1,5) зашла с коэффициентом 3.10. Тотал больше 3,5 голов сыграл за 2.80.

До старта 15-го тура авторы Спортса’’ сделали прогнозы на матчи. Максимилиан Алфимов поставил на то, что «Химки» не проиграют «Ростову».

Ставочная вики Спортса

Дзюба против «Спартака», победная серия «Краснодара», Карпин не обыграет «Химки». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’’

Опубликовала: Венера Кравченко
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