«Ростов» обыграл «Химки» и прервал 7-матчевую серию без побед в РПЛ. Фора (-1,5) зашла за 3.10

«Ростов» дома обыграл «Химки» в 15-м туре Мир РПЛ (3:1).

Ростовчане прервали 7-матчевую серию без побед в РПЛ. В прематче «Ростов» котировался фаворитом за 1.85. Победа с форой (-1,5) зашла с коэффициентом 3.10. Тотал больше 3,5 голов сыграл за 2.80.

До старта 15-го тура авторы Спортса’’ сделали прогнозы на матчи. Максимилиан Алфимов поставил на то, что «Химки» не проиграют «Ростову».

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Дзюба против «Спартака», победная серия «Краснодара», Карпин не обыграет «Химки». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’’