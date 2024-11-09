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«Почему-то кажется, что «Химки» способны отстоять ничью». Прогноз Алфимова на «Ростов» – «Химки

Максимилиан Алфимов сделал прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Ростов» – «Химки».

Автор Спортса’’ поставил на непроигрыш «Химок» с коэффициентом 2.14.

«Ростов», несмотря на победу в Кубке над «Спартаком», все еще не в порядке: в чемпионате не брали три очка с 1 сентября. «Химки» же как будто ожили

Накладывается и тот факт, что три последних домашних матча ростовчане проиграли. В общем, почему-то кажется, что «Химки» способны отстоять ничью с командой Валерия Карпина. Плюс он наверняка уже думает о матчах с могучими Брунеем и Сирией», – считает Алфимов.

Матч пройдет 9 ноября и начнется в 19:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Дзюба против «Спартака», победная серия «Краснодара», Карпин не обыграет «Химки». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’’

Опубликовала: Венера Кравченко
logoРостов
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
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