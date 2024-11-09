«Ливерпуль» и «Астон Вилла» обменивались голами в 7 из 9 последних матчей. 1.65 – обе забьют

«Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в 11-м туре АПЛ.

Команда Арне Слота – явный фаворит за 1.48. На гостей предлагается коэффициент 6.30. Ничья оценивается в 5.20. «Ливерпуль» не проигрывал «Астон Вилле» с 2020 года. Тогда «вилланы» разгромили красных со счетом 7:2.

В 7 из 9 последних матчей между этими командами происходил обмен голами. В предстоящей встрече на «обе забьют» можно поставить за 1.65.

Игра пройдет 9 ноября. Начало – в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Эмери против «Ливерпуля» – одни мучения. Единственная победа – в 2016 году