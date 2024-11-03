«Факел» и «Химки» сыграли вничью. На это давали 3.10

«Факел» дома сыграл вничью с «Химками» в 14-м туре Мир РПЛ (1:1).

В прематче командам давали равные шансы – 2.85 и 2.80. Ничья оценивалась в 3.10. Букмекеры ожидали, что игра не будет результативной – тотал меньше 2,5 голов зашел за 1.58. В 25 из 26 последних домашних матчей воронежцев было забито не больше 2-х мячей.

«Химки» забил на выезде впервые за 6 игр.

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