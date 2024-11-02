«Спартак» обыграл ЦСКА в гостях впервые с 2017 года в РПЛ. Победа красно-белых оценивалась в 30%
ЦСКА проиграл в дерби «Спартаку» (0:2) в 14-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» подходил к матчу андердогом за 3.20 (около 30% вероятности). Фора красно-белых (-1,5) сыграла с коэффициентом 7.00. Это первая победа «Спартака» в гостях у ЦСКА в РПЛ с 2017 года. При этом армейцы не могут обыграть красно-белых в 6 матчах подряд во всех турнирах.
Букмекеры ожидали, что в матче будет мало голов – на тотал больше 2,5 предлагали 2.15, а тотал меньше 2,5 зашел за 1.72.
До старта 14-го тура авторы Спортса’’ сделали прогнозы на матч ЦСКА – «Спартак». Глеб Чернявский поставил на гол Эсекиэля Барко, а Илья Васильев – на победу армейцев.
Чернявский ждет гол Барко, «Зенит» прервет суперсерию Махачкалы, Кордоба забьет. Прогнозы авторов Спортса’‘ на РПЛ
Опубликовала: Венера Кравченко
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