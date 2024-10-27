«Интер» упустил победу над «Ювентусом», ведя 4:2 по ходу матча. Команды сыграли с тоталом больше 7,5 голов впервые с 1975 года

«Интер» дома сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1) в 9-м туре Серии А.

До матча фаворитом котировался «Интер» за 1.93. На ничью можно было поставить за 3.40. В лайве при счете 4:2 в пользу хозяев коэффициент на этот исход поднялся до 28.00.

Букмекеры не ждали, что в игре будет много голов – на тотал меньше 2,5 голов предлагали 1.67, а тотал больше 2,5 оценивался в 2.25.

Команды забили 8 мячей в официальных встречах друг с другом впервые с 1975 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Интер» в Кубке Италии (6:2).

В лайве тотал больше 7,5 голов зашел за 5.20.

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