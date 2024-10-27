«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью. На это в лайве зашел коэффициент 6.20

«Зенит» дома сыграл вничью с «Локомотивом» в 13-м туре Мир РПЛ (1:1).

До матча петербуржцы котировались фаворитами за 1.67. На ничью давали 4.20. В лайве коэффициент на этот исход поднялся до 6.20. Ставка на «обе забьют» зашла за 1.70.

Перед стартом 13-го тура РПЛ авторы Спортса’’ сделали ставки на матч «Зенит – «Локомотив» в рамках конкурса прогнозов. Павел Тихонов поставил на «обе забьют», а Валерий Самсонов – на непроигрыш петербуржцев и «обе забьют».

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«Спартак» пропустит от «Пари» и не выиграет, «Зенит» справится с «Локомотивом». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’‘