«Шанхай» Слуцкого сыграл вничью с «Шэньчжэнем», хотя перед матчем котировался явным фаворитом
«Шанхай Шеньхуа» дома сыграл вничью с «Шэньчжэнь Пэн Сити» в 29-м туре чемпионата Китая (2:2).
До матча команда Леонида Слуцкого котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.20. На ничью давали 6.90. Тотал больше 3 голов зашел за 1.74.
«Шеньхуа» потерял первое место в таблице. В параллельном матче «Шанхай Порт» обыграл «Цанчжоу Майти Лайонс» и теперь опережает команду Слуцкого на 1 очко.
Почему же не верят в Слуцкого? Две победы до титула, а «Шеньхуа» не фаворит
Опубликовала: Венера Кравченко
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