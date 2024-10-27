«Барселона» разгромила «Реал» – 4:0. Фора каталонцев зашла с коэффициентом 37.00
«Реал» дома разгромно проиграл «Барселоне» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги.
Сине-гранатовые подходили к матчу в статусе андердога за 3.60. Победа «Барселоны» с форой (-3,5) сыграла с коэффициентом 37.00. Многие российские букмекеры не принимали ставки на такой исход. Дубль Роберта Левандовского зашел за 8.70.
«Реал» не смог повторить рекорд «Барселоны» по длительности серии без поражений в Ла Лиге (43 матча).
Чемпион Ла Лиги без побед в класико. Бывало ли такое в XXI веке?
Опубликовала: Венера Кравченко
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