«Барселона» разгромила «Реал» – 4:0. Фора каталонцев зашла с коэффициентом 37.00

«Реал» дома разгромно проиграл «Барселоне» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги.

Сине-гранатовые подходили к матчу в статусе андердога за 3.60. Победа «Барселоны» с форой (-3,5) сыграла с коэффициентом 37.00. Многие российские букмекеры не принимали ставки на такой исход. Дубль Роберта Левандовского зашел за 8.70.

«Реал» не смог повторить рекорд «Барселоны» по длительности серии без поражений в Ла Лиге (43 матча).

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