«Арсенал» обыграл «ПСЖ» в ЛЧ. У парижан нет побед в истории противостояния с «канонирами»
«Арсенал» обыграл «ПСЖ» (2:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В прематче «канониры» котировались фаворитами за 1.72. Победа с форой (-1,5) зашла за 3.00. Тотал меньше 3 голов сыграл за 1.53.
Кай Хавертц и Букайо Сака отличились в составе «Арсенала». На гол Хавертца букмекеры давали 2.80, на забитый мяч Сака – 3.00.
Это седьмая встреча команд в истории. «Арсенал» ни разу не проиграл «ПСЖ» – 4 победы, 3 ничьих.
«ПСЖ» никогда не побеждал «Арсенал»: уступал за два шага до евротрофея и даже получал 1:5
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости