«Арсенал» обыграл «ПСЖ» в ЛЧ. У парижан нет побед в истории противостояния с «канонирами»

«Арсенал» обыграл «ПСЖ» (2:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В прематче «канониры» котировались фаворитами за 1.72. Победа с форой (-1,5) зашла за 3.00. Тотал меньше 3 голов сыграл за 1.53.

Кай Хавертц и Букайо Сака отличились в составе «Арсенала». На гол Хавертца букмекеры давали 2.80, на забитый мяч Сака – 3.00.

Это седьмая встреча команд в истории. «Арсенал» ни разу не проиграл «ПСЖ» – 4 победы, 3 ничьих.

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