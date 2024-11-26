«Уорриорс» регулярно сливают отрывы. Отдали «+18» против «Бруклина»

«Не хочется чрезмерно реагировать, так? – объяснил Стив Керр после игры. – Два матча назад все было отлично. Мы шли с показателями 12-3. В обеих играх у нас было большое преимущество. Нужно понять, что случилось с нами в последних двух матчах. Мне не кажется, что тут проблема в усталости. Думаю, что дело в исполнении. Мы должны играть лучше, и это вопрос ко мне как к тренеру . Мы займемся этим завтра же на тренировке, нам это необходимо, и вновь будем исполнять лучше. Пропустить 41 очко в четвертой – с этим тяжело справиться».

Сегодня «Уорриорс» вели «+18» в середине третьей четверти.

В воскресенье в матче с «Сан-Антонио» «+17» превратились в «-10».

До этого была встреча с «Новым Орлеаном», где после комфортных «+8» пришлось только и уповать на промах Трея Мерфи на последних секундах.

Ну и, конечно, эпичная игра с «Хьюстоном». Волшебные «+31» испарились к концу основного времени, и победу пришлось вырывать в овертайме.

«Голден Стэйт» завершил избиение ослабленного «Бруклина» (у гостей не было Бена Симмонса, Дориана Финни-Смита, Ноа Клауни и Ника Клакстона, а Кэм Джонсон и Кэм Томас не доиграли до конца) в третьей четверти, когда Стеф Карри набрал 4 очка в атаке и пожелал всем спокойной ночи.

Дальше был привычный букет, приведший к локальной катастрофе.

● «Уорриорс» совершили только 12 потерь, но зато пропустили сразу 26 очков после этих потерь . Началось все с игроков стартовой пятерки, которые и довели Стива Керра своей расхлябанностью еще в третьей четверти.

«Голден Стэйт» фактически собственными руками помог «Нетс» вернуться. Промахиваться для этого из-под кольца показалось недостаточно, нужно было вручать мяч сопернику, чтобы они могли генерировать легкие очки и освоиться на чужой арене.

● Стив Керр вновь дал поводы болельщикам обвинять во всем себя, потому что вовсю косплеил Фила Джексона – то есть как будто просто спал. Главный тренер явно ориентируется на долгосрочную перспективу и плюет на результаты ноябрьского матча, но впечатлительные обитатели интернета не могут не заметить, что Бадди Хилд получает слишком много возможностей, хотя выбрасывает 3 из 12, что Брэндину Подземски (2 из 5) доверяют больше, чем Мозесу Муди (6 из 8), что Дрэймонд Грин и Стеф Карри не играют больше 30 минут и смотрят за избиением своей команды со скамейки.

● Второй опции в атаке у «Уорриорс» так и нет, как бы ни был позитивен старт команды и отрезок без Карри. Сегодня пропускал игру Джонатан Куминга, и это чувствовалось.

«Бруклин» вышел без фронткорта с Заиром Уильямсом в качестве центрового, но «Голден Стэйт» не сильно эксплуатировал эту слабость, типично полагаясь на дальние попытки. Эндрю Уиггинс просто слишком пассивный персонаж, чтобы ждать от него стабильной помощи.

● «Голден Стэйт» физически подсел. Возможно, это связано с новым энергозатратным стилем команды: даже несмотря на то, что «Уорриорс» используют нестандартную ротацию из 11-12 игроков, они слишком много прессингуют и применяют ловушки. Возможно, это не совсем подходит для регулярки с ее изматывающим графиком.

Во второй половине даже Дрэймонд Грин безобразно выглядел в защите, пропуская через себя людей.

● «Голден Стэйт» вновь подозрительно выступил на линии: 11 из 17 . Тот же Дрэймонд Грин промахнулся 3 раза за 3 минуты до конца, когда все еще можно было спасти.

● ключевой же стала проблема с рассыпающейся защитой. Она вполне может проистекать из предыдущего пункта, но Стив Керр с этим не согласен и настаивает на несогласованности команды на паркете.

«Одни и те же паттерны постоянно повторяются, – отметил Стеф Карри. – Если и есть явная тенденция, так это то, как мы рассыпаемся в защите. Думаю, сегодня нужно было доверять подстраховке против проходов, не помогать слишком активно, держать снайперов. Нужно работать над коммуникацией и доверять тем принципам, по которым работает наша защита . Нам необходимы тренировки, чтобы построить эту взаимосвязь, особенно после нескольких поражений. Мы все несем ответственность. Никто не должен пускаться наутек или впадать в панику. Тренировки помогут всем, так как мы сможем проговорить какие-то вещи».

Коллапс «Голден Стэйт» позволил «Бруклину» подороже продать Денниса Шредера потенциальным претендентам. Вернувшийся после повреждения разыгрывающий устроил шоу в четвертой четверти, по ходу которой набрал 17 из своего 31 очка (10 из 18, 7 передач), а его команда набросала 41 в заключительной четверти . Какими бы ослабленными ни были «Нетс», но подтвердили, что у них одна из лучших команд лиги по трехочковым – 20 из 45.

В современном баскетболе одно это (плюс неудержимость Шредера, разрывавшего Гэри Пэйтона и Подземски один в один) дает решающее преимущество в по сути проигранном матче: у «Голден Стэйт» было аж на 10 владений больше .

Возможно, играть в 12 человек – это и не самая однозначно позитивная идея: например, сложно встряхнуть команду, когда все надеются на другого, а не на себя. Тут действительно есть о чем поразмыслить.

«Голден Стэйт» больше не первый на Западе – 120:128.

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw