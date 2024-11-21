Проблемы с броском были и у великих игроков НБА – в Зале славы найдется полно парней, которые были бы в шоке от того, какие требования предъявляются к баскетболистам сегодня в этом отношении. Раньше без этого навыка прожить было полегче.

Самый радикальный пример – это Деннис Родман. К нему сложно предъявлять претензии, поскольку он поздно пришел в баскетбол и оказался в НБА аж в 25 лет – столько сейчас Луке Дончичу, а Деандре Эйтон к 26 уже успел и надежды поподавать и разочаровать. Да, в колледже даже Родман демонстрировал чудеса результативности, но это было в третьесортном дивизионе. В его случае путь в баскетбол для него открылся из-за скачка роста, так что технический арсенал там прикручивать было некуда. В НБА он брал настроем и голодом, а после чемпионств с «Пистонс» уверовал в подборы. В каком-то смысле Родман придумал сам себе игру внутри игры, сделав подборы своим кредо, которое приобрело несколько извращенную форму к концу его карьеры.

А что, если бы он этого не сделал? Что, если бы Родман все свое упрямство и упорство направил на оттачивание атакующих навыков? Карьера у Родмана получилась настолько памятной и культовой, что в ней ничего не хочется менять. Но мне было бы интересно посмотреть документальный фильм из параллельной вселенной про историю «Пистонс», в которых Родман не уединился в своих чертогах разума, а пересидел бы с Джо Дюмарсом турбулентный период и дождался прихода Гранта Хилла.

Средний бросок – это еще полдела. Потому что звездам недавнего прошлого уже приходится отбиваться от вопросов о том, почему они не сумели развить у себя дальний бросок. Дуэйн Уэйд, например, так и не стал угрозой издали. Легенда «Хит», один из лучших атакующих защитников как минимум своего поколения – но пошел на спад самую капельку чуть быстрее, чем хотелось бы. И угроза трехочковым попаданием после 30 лет ему бы точно пригодилась.

Айверсон, наоборот, бросать издали любил – просто не попадал. Возможно, он бросал даже чаще, чем ему следовало бы позволять. Но кто ж ему запретит-то. Так что когда атлетизм начал спадать, акции Уэйда и Айверсона поползли вниз.

Предъявлять кумирам прошлого за отсутствие трешки должно быть чем-то вроде дурного тона. Майкл Джордан уповал на средние – такая была эпоха. Кобе Брайант выдающимся снайпером тоже не стал.

Хотя обратный аргумент тоже кажется мне натянутым – мол, игроки прошлого в сегодняшних реалиях смотрелись бы сносно, поскольку условному Кевину Гарнетту было бы достаточно сделать шаг назад и вуаля. Как по мне, это так не работает. Даже пресловутый «шаг назад» требует тонких настроек по части силы рук и ног, работы кисти, вращения мяча и так далее.

Может быть, Виктор Вембаньяма беспокоится насчет помощи нуждающимся, – «Сперс» отдают на благотворительность 25 долларов за каждый забитый игроками трехочковый – но он определенно решил показать, что позволено делать высоким парням на границе 2025-го.

Средняя дистанция броска у Вембаньямы составляет 16,9 фута – он бросает дальше, чем Джеймс Харден (16,7) Лука Дончич (16,5) и Джордан Пул (15,8) . Разница с первым годом Виктора в НБА (13 футов) – больше метра!

Трехочковые составляют 48,9% от всех его бросков, в то время как в дебютом сезоне этот показатель составлял лишь 33%. Из тех, кого ESPN считают центровыми, Вембаньяма лидирует по количеству трехочковых попыток с огромным отрывом. Если он входит в топ-15 в НБА с 8,6 трехочкового за матч, то его ближайшие семифутовые коллеги идет только в седьмом десятке с 5,5 броска.

Кристапс Порзингис, к примеру, за карьеру ни разу не бросал за игру больше 7,1 трехочкового за матч и выполнял больше 6 дальних попыток только в годы стояния на дуге в «Далласе». Для него оптимальным является уровень в 4,8-5,5 трехочкового. По данным StatMuse, центровые выполняют в среднем по лиге лишь 1,4 трехочкового броска за игру. То есть Вембаньяма превосходит эти значения в 6 раз!

И это еще с учетом старта сезона, когда Вембаньяма не позволял себе плевать издали при первой удобной возможности. Не хотелось бы разводить крамолу, но после того, как стало известно о проблемах со здоровьем у Грегга Поповича, центровой «Сан-Антонио» как будто переключился со стрельбы очередями на автоматический режим и теперь шарашит по 10+ трехочковых за игру.

Лично мне показался примечательным не сам факт того, что Вембаньяма много бросает издали. Бросается в глаза, что он делает это иначе, нежели год назад. Я даже специально отследил тип его дальних бросков в последних матчах. Если в сезоне-2023/24 Вембаньяма очень много владел мячом и атаковал с дистанции преимущественно после дриблинга, то в текущей регулярке он кардинально перестроил то, что американцы называют «бросковой диетой». Теперь Виктор отдает предпочтение трехочковым после пик-н-попа, то есть бросает после того, как ставит заслон сам и оттягивается на дугу без мяча . Крис Пол отлично кормит его передачами в таких ситуациях, а Вембаньяма внезапно превратился в самую неудержимую кэтч-энд-шут угрозу в НБА.

Бросок Вембаньямы выполняется со столь высокой точки, что ему зачастую даже нет смысла сбрасывать с себя защитника – он может поливать издали прямо через голову оппонента. Потому что если в защитнике напротив нет семи футов, то сопротивление будет маячить для Виктора где-то внизу.

Хотя это не мешает «Сан-Антонио» использовать Вембаньяму как угрозу при выходе из-под заслона. Ему еще только 20 лет, поэтому у него пока нет навыка броска с получения, когда тело требуется довернуть в нужную сторону – сегодня ему легче зарядить издали хоть с восьми метров, но чтобы плечи заранее были направлены к кольцу. В идеале – атаковать, прибежав в атаку вторым темпом.

Прямо сейчас «Сперс» используют выбегания Вембаньямы больше для отвлечения, чтобы нападение не сужалось до него одного, но оставалось вариативным.

Что касается атаки после дриблинга – в последних матчах Вембаньяма прибегал к такому варианту считанное количество раз и, бывало, даже не добрасывал до кольца. Как если бы подобные атаки стали для него неудобными. Хотя когда все получается – выглядит потрясающе.

Но филигранное владение мячом всегда будет «фишкой» Вембаньямы, которые нет-нет, да продемонстрирует свои навыки стритболиста. Выглядят такие моменты так, будто Виктор получил баскетбольное образование в академии БК «Монстар», хотя и не крал ни у кого навыки.

Хотя косвенно он, конечно, перенял у видных игроков много. Благодаря этому он старается продемонстрировать, что ему ближе Кевин Дюрэнт, нежели Карим Абдул-Джаббар или еще кто-то из «олдов». Потому что Дюрэнт тоже использует себе на руку страх соперников перед его броском. Так и Вембаньяма чередует трехочковые с обманками, которые позволяют ему расчистить себе дорогу к кольцу. Тем более, что условный Йонас Валанчюнас ни в жизнь не успеет за французом в ногах, если позволит себе поддаться на ложный показ.

Долгое время болельщики «Сперс» и любители НБА гадали, кто же станет преемником Грегга Поповича. К сожалению, в процесс передачи полномочий вмешался случай. Теперь «Сан-Антонио» руководит Митч Джонсон, хотя среди ассистентов в команде есть Бретт Браун, имеющий опыт работы главным тренером.

«Сперс» сейчас не выглядят мальчиками для битья, хотя им нужно очень серьезно постараться даже для попадания в плей-ин. Клуб с такими богатыми победными традициями, разумеется, рассчитывает на большее уже в обозримом будущем. И эти надежды связаны, в первую очередь, с развитием Виктора Вембаньямы и раскрытием его потенциала. На этом пути желательно не пытаться лепить из него того, кем он быть не хочет или не может.

В «Сан-Антонио» решили позволить Вембаньяме быть самим собой. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось. А рост, решил Виктор, – это всего лишь цифра.

Фото: East News /AP Photo/Darren Abate