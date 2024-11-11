5 нюансов современного баскетбола, которые я не понимаю

Я вообще стараюсь пореже говорить про плохое, потому что мне приятнее отмечать в баскетболе что-то хорошее, что-то новое и удивительное вместо того, чтобы скатываться к критике и хейту – вокруг спорта и спортсменов этого и так достаточно.

Но у меня есть кое-какие претензии к современному баскетболу. Скорее, даже не претензии, а непонятки. То есть эти вещи я воспринимаю как должное и не знаю, нужно ли что-то менять в их отношении. Хотя они и вызывают вопросы с завидной регулярностью.

Я окончательно перестал понимать чарджи

Речь про так называемые «подставления» игроков, которые пытаются поймать соперника на столкновении. И недавно я поймал себя на том, что ментально отключаюсь в такие моменты, потому что мне никогда не удается угадать, был ли фол в нападении или в защите, кто инициировал контакт и так далее.

По идее, от защитника требуется занять нечто, именуемое «legal guarding position», защитной позицией. Но во время повторов в трансляции зачастую можно привести аргументы как в одну, так и в другую сторону. Получаются моменты 50 на 50, которые остаются на усмотрение судьи и периодически оставляют в недоумении даже комментаторов.

Плюс, мне кажется, что НБА должна должна быть заинтересована в том, чтобы сократить количество чарджей, потому что это весьма опасный элемент игры. Игрок подставляется под движущегося в него оппонента и без падения на спину фол в атаке продать не получится. Все это приводит к куче-мале, потому что игроку с мячом некуда падать.

Видится странным и отношение к чарджам против игроков, которые успели избавиться от мяча. Это вроде как позитивное действие – ты успел распознать попытку спровоцировать фол в атаке и отдал пас. Но при этом продолжил движение по инерции и врезался в защитника. Фол в атаке? По этой логике, можно подставляться под любого движущегося без мяча игрока.

Может, обойдемся без повторов?

Я на 100% понимаю логику игрока, пытающегося поймать чардж. Так же, как я понимаю аргументы насчет справедливости судейства с точки зрения тренеров и игроков. Для них критически важным может оказаться каждое решение – проиграв в плотной концовке, ты будешь мысленно возвращаться к спорному эпизоду, который, как эффект бабочки, привел к итоговому результату.

Но мне хочется закатить глаза каждый раз, когда судьи идут к мониторам проверять свой вердикт. В такой момент что-то другое вырывает меня из потока игры, и я переключаюсь на какое-то параллельное занятие. Такие паузы ломают то, что называют «флоу», течением матча.

Если ты смотришь игры в повторе – окей, можешь все это перемотать. Но в прямом эфире или во время просмотра игры вживую подобные остановки воспринимаются иначе.

Возможно, здесь должны быть некая золотая середина, предполагающая, что некоторые ошибки судей должны быть простительны. Как решил арбитр в моменте – пусть так и будет, поехали дальше. Да и вообще не так уж судьбоносны такие решения в пределах первых трех четвертей. А просмотр повтора, наоборот, может вызвать претензию, мол, судья принял неправильное решение, а затем не исправил его после консультации с мониторами. Это как будто даже хуже обычной судейской оплошности.

Плюс, в эпоху соцсетей судейство воспринимается сквозь призму некой дискуссии, нежели самой игры. Вырезаешь момент и выражаешь недовольство принятым решением, собираешь лайки. В то же время, далеко не всегда этот момент оказывается столь же спорным в разрезе полного просмотра игры.

Нулевой шаг

На это я уже совсем махнул рукой. Вроде бы правило нулевого шага узаконило то, что действительно следовало узаконить, потому что надо же понимать, с какого момента следует отсчитывать те самые разрешенные два шага. Но уже не первый сезон вопрос «была пробежка или нет?» превратился для меня в бросок монетки. Пробежка Шредингера какая-то.

Может быть, это просто ворчание на тему того, что раньше трава была зеленее, а понятие пробежки – строже. То есть трактовка двух шагов действительно изменилась, за последние 10 лет разница прямо-таки кардинальная.

Особенно меня забавляют моменты, когда защитники раньше времени вылетают мешать игроку с мячом, ориентируясь на шаги. И остаются в дураках, когда нападающий делает еще один шаг, хотя они у него вроде как должны были закончиться. И все это подается под соусом «изобретательной работы ног».

В нулевом шаге не ничего криминального, поскольку это дополнительная степень свободы для игрока. Теперь благодаря ему есть изящные евростепы и все такое прочее. Хотя я все равно не уверен, что относительно пробежки идет на пользу современному баскетболу.

То же самое касается нюансов дриблинга – современное ведение не могло присниться условному Джерри Уэсту и в страшном сне, потому что современный выпендрежник типа Ламело Болла вообще не смог бы сделать ни одного удара в пол по старым канонам из-за переворачивающейся кисти.

Последние владения, когда все стоят и ждут истечения времени

Это вопрос этикета, поскольку бросок на последних секундах, когда результат матча уже ясен, считается дурным тоном. Это как с переступанием штанги в тренажерном зале – можно получить нагоняй от старожилов за наглость.

Не легче ли просто играть на пределе возможностей от первой и до последней секунды? Это негласное правило, но разве зрители не должны получать 100% продукта, за который заплатили? Это все равно, что вырезать титры после фильма. Может, я хотел посмотреть, что там была за песня или увидеть чье-то имя. И тут тебе говорят, что да ладно вам, там ничего такого интересного. Если на площадке в этот момент находятся резервисты, то у них и так хрен без соли вместо игрового времени, так тут еще и от последних владений приходится отказываться.

Трехочковая дуга (которая вообще-то не дуга)

Говорят, что игроки НБА слишком навострились бросать трехочковые. Что надо отодвинуть дугу подальше. Или сделать ее настоящей дугой без усечений – сейчас ее срезают таким образом, что в углах расстояние до кольца оказывается меньше. В таком случае невозможными станут трехочковые из угла, вокруг которых строится идея пространство в современной игре.

Сделать дугу дугой и расширить площадку? Невыгодно для арен, поскольку придется менять расположение первых рядов зрителей. С другой стороны, трехочковый из угла – это возможность для не очень талантливых. атакующих исполнителей, приносить хоть какую-то пользу. НБА пойдет на пользу или во вред, если таких игроков будет меньше? В увеличении расстояния трехочкового броска тоже есть риски – процент попадания упадет, но ценность сохранится высокой, так что вместо нынешней оргии попаданий издали мы будем наблюдать парад кирпичей или сквозняков.

Каких-нибудь статистических задротов, возможно, которых беспокоит то, что современное нападение в НБА стало слишком эффективным. Оно якобы набирает очки слишком хорошо, слишком качественно по сравнению с предыдущей историей. Но можно ли откатить все назад? К хорошему же быстро привыкаешь.

Фото: Gettyimages /Christian Petersen / Staff, Francois Nel / Staff, Alex Slitz / Staff