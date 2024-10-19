XXXVII чемпионат СССР, сезон-1969/70. Как Кондрашин и Алачачян друг другу помогли

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Глава из только что вышедшей в Москве по заказу Единой лиги ВТБ книги.

Главные события в баскетболе

Чемпионат мира в Любляне завершается победой сборной Югославии, Бразилия занимает второе место, СССР – третье.

Новым главным тренером сборной страны вместо Александра Гомельского становится Владимир Кондрашин.

В Сараеве в финале Кубка европейских чемпионов ЦСКА уступает итальянскому «Иньису» – 74:79.

Чемпионат страны выигрывает ЦСКА, ленинградский «Спартак» впервые получает серебряные медали, на третьем месте – киевский «Строитель».

ТРИ КРУГА – ОЧЕРЕДНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Сергей Белов, Геннадий Вольнов и Модестас Паулаускас сезон-1969/70 открыли в Белграде 20 ноября. Впервые советские баскетболисты выступали за сборную Европы. Матчем европейских звезд против команды Югославии (93:90) ФИБА отметила 25-летие создания Баскетбольного союза Югославии.

XXXVII ЧЕМПИОНАТ СССР (ВЫСШАЯ ЛИГА) стартовал 17 ноября. Необычно рано. Но так было надо руководству сборной, поскольку уже в мае предстоял чемпионат мира. Также из-за интересов сборной первенство страны сократили до трех кругов, хотя всем – игрокам, тренерам, болельщикам – очень понравилась формула в четыре круга.

Первый и третий круги прошли с разъездами, второй — «по старинке», по так называемой туровой системе. Первый круг закончился 16 января, хотя его завершение планировалось на конец декабря. Затем с 27 января по 1 февраля в Киеве сыграли ЦСКА, «Калев» (Тарту), киевские «Строитель» и СКА, рижский СКА и тбилисский ГПИ. А в Каунасе – тбилисское «Динамо», ленинградский «Спартак», «Жальгирис» (Каунас), московское «Динамо», «Уралмаш» (Свердловск) и алма-атинский «Локомотив». С 26 февраля по 8 марта все двенадцать команд встретились в Тбилиси, где и завершили второй круг чемпионата. Третий круг сыграли уже после окончания чемпионата мира: с 14 июня по 4 августа.

Стоит добавить, что, поскольку Федерация снова «забыла» про Кубок СССР, резко возросла цена серебряных медалей – теперь их обладатель получал право представлять страну в Кубке кубков.

Команда, занявшая последнее место, выбывала во вторую лигу, а занявшая предпоследнее – играла со второй командой второй лиги за право остаться в высшей.

Об изменениях в составах. В ЦСКА появились Жармухамедов (из Ташкента), Иллюк и Гильгнер (из московского «Динамо»), стали привлекаться к основе Милосердов и Харченков. В «Спартаке» завершили выступления звездные ветераны Леонов, Кутузов и Григорашенко, им на смену пришли будущие знаменитости Макеев, Арзамасков, Юмашев. В «Строитель» из ГПИ перебрался центровой сборной Сергей Коваленко, его дуэт с Поливодой обещал стать мощным оружием киевлян. В «Калеве» подобралась классная компания: Крикун, Таммисте, Томсон, Салуметс, Лепметс и Липсо, покинувший ЦСКА (все – игроки сборной страны разных лет). «Уралмаш» представил восходящих звезд – разыгрывающего Еремина и центрового Дворного. В московское «Динамо» перешли защитник сборной Застухов (из Еревана) и будущий центровой сборной Сологуб (из Ангарска через Пермь).

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЧЕТВЕРКИ

Начался чемпионат с сенсации. Уже в третьем туре ЦСКА, до того разгромивший дома «Локомотив» и ГПИ, в выездном матче был сокрушен «Строителем» – 53:69. А стартовал лучше всех «Спартак», причем две из трех своих побед он одержал в Риге и Тарту.

Дважды выиграл дома «Жальгирис», но в третьем матче команде не повезло – в Каунас приехал разгневанный ЦСКА. Андреев принес армейцам 24 очка, Белов – 22, Паулаускас ответил 19. Москвичи победили – 82:70 и устремились в погоню за «Спартаком».

Команды Алачачяна и Кондрашина попытался было остановить киевский СКА, который в стартовом матче чемпионата в киевском дерби уверенно обыграл «Строитель» – 92:73. Однако в концовках москвичи и ленинградцы были удачливее – 91:90 и 63:60.

7 декабря в Москве киевский СКА едва не преподнес сенсацию, уступив ЦСКА всего – 90:91. В этом матче Сергей Белов (№ 10) набрал 22 очка, Николай Сушак – 17

После первого поражения набрал ход и «Строитель», в шестом туре киевляне обыграли «Жальгирис» – 87:72. А литовский клуб, в свою очередь, притормозил в Ленинграде разогнавшийся «Спартак» – 76:74, причем еще за пять минут до конца спартаковцы вели – 71:61. Но Паулаускас (28 очков) совершил невероятное.

После первого месяца в чемпионате определились квартет лидеров: ЦСКА, «Строитель» – 6-1, «Спартак» – 5-1, «Жальгирис» – 5-2 и квартет аутсайдеров: СКА Р, ГПИ – 2-5, «Локомотив» – 1-5, «Уралмаш» – 1-6. С тремя поражениями в пяти матчах рядом с отстающими оказалось тбилисское «Динамо».

23 декабря во Дворце спорта Тбилиси был двойной 10-тысячный аншлаг – в гости к местным командам приехали лидеры, «Спартак» и ЦСКА. Сначала ленинградцы умело обыграли ГПИ – 93:79, а затем динамовцы дали бой армейцам. За три минуты до конца чемпионы были впереди на шесть очков, потом хозяева пробили восемь штрафных подряд, попали лишь трижды и уступили – 63:64.

Через два дня спартаковцы потерпели свое второе поражение. Здесь же в Тбилиси они уступили «Динамо» – 60:66. Возможно, исход матча был бы другим, если бы не травма Александра Белова.

Из репортажа корреспондента «Советского спорта»: «В первом тайме он в высоком прыжке промахнулся мимо мяча и ударил рукой в щит. Врач снял его с игры, быстро поспевшая скорая помощь наложила Белову швы. Играть ему разрешили, но тренер «Спартака» Кондрашин не хотел выпускать его на площадку и уступил лишь настойчивым просьбам самого Белова». В середине второго тайма, отыграв в сумме всего 14 минут, центровой ленинградцев получил пятый фол...

Остальные лидеры продолжили собирать победы, и 1969 год «Большая четверка» завершила так: «Строитель», ЦСКА – 8-1, «Спартак» – 7-2, «Жальгирис» – 6-2. А вот что было внизу: СКА Р, ГПИ – 2-7, «Локомотив» – 1-6, «Уралмаш» – 1-8.

21 декабря в Ленинграде «Жальгирис» прервал победную серию «Спартака» из пяти матчей – 76:74. На фото: центрового ленинградцев Александра Белова (22 очка) пытаются остановить аж четыре соперника – Гедеминас Будникас (№ 13), Витаутас Сарпалюс (№ 12), Хенрикас Гедрайтис и Альгимантас Жукаускас (справа)

Новый 1970 год начался для команды Кондрашина неудачно, она проиграла двум конкурентам: ЦСКА – 68:81 (в дуэли центровых Андреев – А. Белов сильнее оказался москвич – 20:8) и «Строителю» – 67:72 (центровые киевлян набрали 43 очка: Поливода – 31, Коваленко – 12, центровые ленинградцев – 34: Юмашев – 13, Белов – 11, Иванов – 10). Правда, поражения эти случились в гостях, а потому в третьем круге у «Спартака» будет шанс отыграться дома.

«ДИНАМО»: ТО ВЗЛЕТ, ТО НЕВЕЗЕНИЕ

Во второй части первого круга разыгралось московское «Динамо», начавшее чемпионат с двух гостевых поражений. Центровые Болошев, Никитин и Сологуб (он заменил травмированного Петрова) при поддержке «маленьких» Застухова и Цинмана, выдали серию из пяти побед подряд, в том числе над «Строителем» – 92:76 (Сологуб установил личный рекорд, набрав 32 очка) и ЦСКА – 86:80. Динамовцы так жаждали этой победы, что четверо из них (Застухов, Болошев, Соколов и Сучков) получили по 5 фолов, а Никитин в начале матча устроил драку с Ковыркиным (которая едва не переросла в столкновение «стенка на стенку») – оба были удалены. Без пяти основных игроков динамовцы выстояли и после матча долго подбрасывали вверх своего тренера Евгения Гомельского. «Динамо» подтянулось к группе лидеров.

Ситуация после первого круга (11 матчей с разъездами) на 16 января: «Строитель» – 9-2 (дома 5-0/в гостях – 4-2), ЦСКА – 9-2 (5-1/4-1), «Жальгирис» – 8–3 (4-2/4-1), «Спартак» – 7-4 (4-1/3-3), «Динамо» М – 7-4 (4-1/3-3)…

12 января в последнем матче первого круга в жесткой борьбе московские динамовцы сумели обыграть земляков из ЦСКА – 86:80. Центровой «Динамо» Александр Болошев (в центре, атакует кольцо) до того, как получил пять фолов, набрал 18 очков. В очередной результативной атаке ему не успевают помешать Владимир Андреев (№ 15, 20 очков) и Вадим Капранов (№ 8, 16 очков). На дальнем плане – динамовцы Виталий Застухов (слева) и Юрий Голубков

Команды отправились в 10-дневный отпуск, а московские армейцы – в Югославию. Пришло время Кубка чемпионов. Как прошлогодний обладатель титула, ЦСКА начал новый поход сразу с группового турнира. Первый соперник, белградская «Црвена Звезда», ведя за минуту до конца 82:79, пропустила три атаки Сидякина, Белова и Андреева – 82:85. В ответном матче, через неделю, ЦСКА победил без особых проблем – 105:92 и получил первое зачетное очко. В другой паре нашей группы «В» очко заработал итальянский «Иньис», дважды обыгравший французский «Виллербан».

…В первой части второго круга чемпионата страны московским динамовцам не повезло. В Каунасе от них ждали увлекательного продолжения, но без травмированных Петрова, Болошева и дисквалифицированного Никитина команда потерпела четыре поражения в пяти матчах. «Жальгирис» на домашней площадке одержал пять побед, «Спартак» проиграл только хозяевам.

В Киеве ЦСКА (без приболевших Селихова и Вольнова) чувствовал себя почти как дома – пять побед, сопротивление чемпиону оказал только местный СКА – 65:66. Причем киевлянин Салухин вроде бы сделал счет 67:66, одновременно с финальной сиреной поразив кольцо армейцев, но после 40-минутного заседания судейская коллегия присудила победу московскому клубу. Бывший лидер «Строитель» уступил дважды, кроме ЦСКА – еще и «Калеву».

По неизвестным причинам в 1970-м Федерация не опубликовала (или не определила) список 25 сильнейших баскетболистов года. Поэтому представим итоги голосования среди тренеров, которые назвали лучших по итогам первой части второго круга чемпионата. Вот что получилось (ничего неожиданного): центровые – Андреев, Поливода, А. Белов, Коваленко; форварды – Паулаускас, Томсон, Жармухамедов, Болошев; защитники – С. Белов, Крикун, Застухов, Таммисте, Погуляй.

1 февраля на еще один перерыв, почти месячный, команды ушли в таком положении: ЦСКА – 14 побед, «Жальгирис» – 13, «Строитель» – 12, «Спартак» – 11, «Калев» – 10, «Динамо» М, «Динамо» Тб – 8…

А за это время ЦСКА сыграл еще четыре матча в Кубке чемпионов. Сначала (5 февраля) армейцы разгромили дома «Иньис» – 83:60. В ответном матче москвичи едва не упустили это 23-очковое преимущество – за две минуты до конца итальянский клуб вел в счете 75:51. Но Андреев и Жармухамедов сократили отставание до «минус 20» – 59:79 и принесли ЦСКА второй зачетный балл. Справедливости ради надо сказать, что в начале матча травму получил Белов. Первый балл в нашей группе заработал «Виллербан», обыгравший всего в одно очко «Црвену Звезду» – 75:76 и 75:73.

5 февраля в Москве ЦСКА взял верх над итальянским «Иньисом» – 83:60. 26 очков из этих 60 принес своей команде мексиканец Мануэль Рага, чей бросок пытаются блокировать Александр Сидякин (6 очков) и Владимир Андреев (№ 15, 15 очков)

ФАВОРИТ ПОБЕЖДАЕТ НЕ ВСЕГДА

19 февраля ЦСКА вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов, победив дома (без Белова) «Виллербан» – 109:70. Теперь результат ответного матча не имел значения. Через неделю в Лионе Алачачян дал возможность поиграть всем 12 баскетболистам – 99:89. Взяв зачетный балл у югославов, вторым из нашей группы в полуфинал вышел «Иньис».

В то же календарное окно тбилисское «Динамо», начав борьбу в Кубке кубков с четвертьфинала, выбило из турнира «Полонию» – 82:77 в Варшаве и 92:82 при 10-тысячном аншлаге в Тбилиси.

Вернувшись из Франции в столицу Грузии, ЦСКА присоединился к участникам чемпионата страны, чтобы завершить второй круг. И принялся обыгрывать всех подряд: в том числе «Спартак» – 75:67, «Жальгирис» – 98:59 и тбилисское «Динамо» – 92:82. Ленинградцы одержали 5 побед при одном поражении (от ЦСКА), «Строитель» – 4 победы при двух поражениях (от «Спартака» и «Динамо» Тб), «Жальгирис» сбавил ход – 3-3 (кроме ЦСКА и «Строителя» проиграл еще и киевскому СКА).

Удивительный матч провели динамовцы Тбилиси и «Калев». В дополнительной пятиминутке эстонцы, у которых были удалены 8 игроков, вчетвером уступили всего одно очко – 86:87.

После второго круга (на 9 марта): ЦСКА – 19 побед (матч с «Динамо» М перенесен на июнь), «Спартак», «Строитель», «Жальгирис» – 16, «Калев» – 13, «Динамо» М, «Динамо» Тб – 12, СКА К – 8, СКА Р, ГПИ – 6, «Локомотив» – 4, «Уралмаш» – 3.

В первенстве страны наступили трехмесячные весенние каникулы, связанные с подготовкой и участием сборной СССР в чемпионате мира.

Только вот на первый сбор национальной команды не приехали московские армейцы Белов, Жармухамедов, Вольнов, Андреев и Сидякин, а также динамовец из Тбилиси Саканделидзе. Им предстояли полуфиналы еврокубков. Первым освободился Саканделидзе: его «Динамо» дважды проиграло итальянскому «Фидесу» – 69:86 в Неаполе и 83:88 в Тбилиси.

ЦСКА же разгромил пражскую «Славию» – 107:79 в Праге, 113:75 в Москве и стал готовиться к новой встрече с «Иньисом», который дважды выиграл у «Реала».

Если год назад в Барселоне в финале Кубка чемпионов фаворитом считался «Реал», но победил ЦСКА, то теперь в Сараеве победу заранее отдавали армейцам, но выиграл итальянский клуб – 79:74. В защиту ЦСКА скажу, что в конце первой половины матча американец Джонс подлым ударом локтем в горло повредил трахею Андрееву. После чего полноценно играть наш центровой не смог…

АЛЛО, ЛЕНИНГРАД! ЭТО МОСКВА. АЛЛО, МОСКВА! ЭТО ЛЕНИНГРАД

…Армейцев, вернувшихся из сборной с бронзовыми медалями чемпионата мира, ждал в ЦСКА сюрприз. Третий круг лидеры первенства СССР начали без 4 игроков основы: Вольнова, Нестерова и Медведева отчислил главный тренер Алачачян, Сидякин со скандалом ушел сам.

Но это не помешало команде продолжить путь к золотым медалям. Был лишь вопрос – когда это случится? Ведь после победы (10 июня) над московским «Динамо» в перенесенном матче – 84:75, отрыв от тройки преследователей составлял уже 4 очка!

И другой вопрос – кто из этой самой тройки не выдержит гонки за медали?

Не выдержал «Жальгирис», в первом же матче проигравший дома «Строителю» – 53:62 (Поливода набрал 34 очка!). Оно и понятно, Паулаускас – великий, но в одиночку тащить команду весь чемпионат невозможно.

О серьезных намерениях заявил «Спартак», который дома взял верх над ЦСКА (60:58), воспользовавшись отсутствием С. Белова, дисквалифицированного за оскорбление арбитра в предыдущем матче. Блистательно сыграл А. Белов. Но приехал «Спартак» в Москву и уступил «Динамо» – 58:74. Потом, правда, две недели никому уже не проигрывал. Как, впрочем, и ЦСКА. Как и «Строитель», с начала третьего круга одержавший пять побед подряд.

Положение лидеров на 15 июля: ЦСКА – 26 побед (осталось сыграть 4 матча), «Спартак» – 24 (2), «Строитель» – 21 (6), «Жальгирис» – 20 (4)…

Наступило 17 июля. «Жальгирис» приехал к ЦСКА, «Строитель» приехал к «Спартаку». Оба матча начались в 19.00 и оба завершились со счетом 70:63 в пользу хозяев. Когда закончилась встреча в Москве, из Ленинграда сообщили о победе команды Кондрашина. В лагере ЦСКА началось ликование -армейцы снова стали чемпионами. Теперь «Строитель», имевший пять игр в запасе, никак не мог их достать. Но по-прежнему имел шанс обойти «Спартак».

ЦСКА – 27, «Спартак» – 25 (остался 1 матч), «Строитель» – 21 (5)…

Наступило 21 июля. «Строитель» приехал к ЦСКА, «Спартак» приехал к «Жальгирису». Оба матча начались в 19.00. Когда игра в Каунасе перешла в овертайм, из Москвы сообщили о победе команды Алачачяна – 84:70. А это означало, что независимо от результата дополнительной пятиминутки (72:70 в пользу хозяев), «Спартак» впервые в своей истории стал серебряным призером чемпионата СССР! И получил право выступать в Кубке кубков.

«Строитель», который уже гарантировал себе бронзу, проиграл последние три матча из четырех. Московское «Динамо», победив на финише 6 раз подряд, догнало «Жальгирис», но уступило четвертое место по личным встречам.

Лучшие снайперы чемпионата (не менее 25 матчей)

1. Паулаускас («Жальгирис») – 20,0 очков за игру. 2. Андреев (ЦСКА) – 18,5. 3. Кандель («Уралмаш») – 18,4. 4. Поливода («Строитель») – 18,1. 5. Болошев («Динамо» М) – 17,39. 6. Коваленко («Строитель») – 17,36. 7. Болвачев («Уралмаш») – 17,2. 8. Фрейманис (СКА Р) – 16,6. 9. Вейсман («Локомотив») – 16,5. 10. Вальтин («Строитель») – 15,8. 11. А. Белов («Спартак») – 15,5. 12. Поздняков («Локомотив») – 15,4.

ЦСКА в чемпионском сезоне-1969/70 (слева направо): стоят – главный тренер Арменак Алачачян, Рудольф Нестеров (13 матчей), Михаил Медведев (12), Геннадий Вольнов (10), Алжан Жармухамедов (28), Владимир Андреев (31), Николай Гильгнер (14), Николай Ковыркин (26), тренер Анатолий Астахов, сотрудник клуба; нижний ряд – Анатолий Блик (30), Александр Сидякин (19), Сергей Белов (28), Александр Кульков (23), Вадим Капранов (33), Владимир Иллюк (29), Юрий Селихов (25), Валерий Милосердов (18), Николай Крючков (10). Нет на фото Александра Харченкова (7) и Евгения Захарова (6)

«Спартак» (Ленинград) – второй призер: Александр Белов (33), Александр Большаков (33), Игорь Быков (33), Валерий Федоров (33), Леонид Иванов (32), Юрий Штукин (32), Евгений Волчков (31), Вячеслав Кривощеков (28), Анатолий Юмашев (24), Иван Рожин (16), Андрей Макеев (12), Владимир Арзамасков (11), Сергей Скворцов (8), Анатолий Панков (2). Главный тренер – Владимир Кондрашин.

«Строитель» (Киев) – третий призер: Виктор Смольяков (32), Альберт Вальтин (31), Евгений Филозоф (31), Вадим Гладун (30), Сергей Копычко (27), Анатолий Поливода (25), Сергей Коваленко (25), Владимир Мартынов (25), Сергей Заброда (24), Вячеслав Шаблинский (23), Петр Лушненко (14), Валентин Сторчак (8), Александр Васютинский (7), Сергей Опарин (2). Главный тренер – Владимир Шаблинский, тренер – Валентин Проценко.

По регламенту, медали имеют право получить баскетболисты, отыгравшие не менее половины матчей (в данном случае, не менее 17).

XXXVII чемпионат СССР. Высшая лига. 17 ноября 1969 – 4 августа 1970.

Итоговая классификация XXXVII чемпионата СССР. Высшая лига. 1. ЦСКА (Москва). 2. «Спартак» (Ленинград). 3. «Строитель» (Киев). 4. «Жальгирис» (Каунас). 5. «Динамо» (Москва). 6. «Калев» (Тарту). 7. «Динамо» (Тбилиси). 8. СКА (Рига). 9. СКА (Киев). 10. ГПИ (Тбилиси). 11. «Локомотив» (Алма-Ата). 12. «Уралмаш» (Свердловск). Вторая лига. 13. «Буревестник» (Минск). 14. ВЭФ (Рига). 15. «Статиба» (Вильнюс). 16. «Университет» (Ташкент). 17. «Аэрофлот» (Москва). 18. «Спартак» (Московская обл). 19. «Красный котельщик» (Таганрог). 20. «Авангард» (Донецк). 21. «Буревестник» (Москва). 22. «Университет» (Казань). 23. АзИНХ (Баку). 24. «Политехник» (Кишинев). 25. «Буревестник» (Ереван). 26. «Буревестник» (Ленинград). 27. «Буревестник» (Фрунзе). 28. ЛОМО (Ленинград). 29. «Таджикистан» (Душанбе). 30. «Захмет» (Ашхабад).

ЯНИС КРУМИНЬШ, КОТОРЫЙ НЕ ХОТЕЛ ИГРАТЬ В БАСКЕТБОЛ

Перед началом сезона-1969/70 в Риге торжественные проводы устроили 39-летнему Янису Круминьшу, который объявил о завершении карьера игрока. Выдающий центровой выступал на высшем уровне 16 лет. Впервые взял в руки мяч в 23 года, в 24 уже играл за рижский СКА, в 25 стал чемпионом СССР.

Январь 1959. Сборная СССР – непризнанный чемпион мира (слева направо): стоят – Юрий Корнеев, Гурам Абашидзе, Михаил Семенов, усыпанный цветами Янис Круминьш, Владимир Торбан, Виктор Зубков, Юрий Озеров, главный тренер Степан Спандарян, тренер Александр Гомельский; в нижнем ряду – Олег Кутузов, Гурам Минашвили, Майгонис Валдманис, Аркадий Бочкарев, Валдис Муйжниекс

Открыл его для баскетбола Александр Гомельский. Ему и слово: «Он прошел у меня весь путь – от новичка до самого популярного спортсмена Латвии, одного из сильнейших центровых мира. Да, именно Круминьш стал первым советским центровым истинно международного уровня.

…В 14 лет в нем было ровно два метра, и поэтому в лесничестве, где он трудился на сборе смолы, Яну не составляло труда перевыполнять две–три нормы: ведь он мог поставить стаканчики для смолы выше других. Впоследствии именно это долго мешало ему поддаться на мои уговоры попробовать себя в баскетболе. «Зачем мне это? – искренне недоумевал он. – Я хорошо зарабатываю, я свыкся с лесом, мне и здесь хорошо». И ни в какую не соглашался приехать на тренировку.

…Кстати, не я один обратил на него внимание. Как потом выяснилось, наш выдающийся тренер по легкой атлетике Виктор Ильич Алексеев по чьей-то подсказке нашел Яниса и вытащил со своими учениками на сбор в Абхазию, где пытался сделать из Яниса метателя.

1953 год. Спортбаза в Леселидзе. Сначала из Яниса Круминьша безуспешно пытались сделать толкателя ядра

…Без Круминьша не было бы медалей трех Олимпиад, золота трех чемпионатов Европы, высших наград, завоеванных рижскими армейцами на чемпионатах страны и в трех подряд розыгрышах Кубка европейских чемпионов. Без него я не представляю себе и мировой баскетбол 50–60-х годов».

После окончания игровой карьеры Янис Круминьш стал известным художником-чеканщиком по металлу.

Сентябрь 1960. В аэропорту Риги вторые призеры Олимпийских игр (слева направо) Валдис Муйжниекс, Майгонис Валдманис, Янис Круминьш и Цезарс Озерс

Янис Янович Круминьш родился 30 января 1930 в Райскумсе, Латвия. 218 см. Центровой. Заслуженный мастер спорта (1959).

Выступал за рижские команды СКА (1954-1964) и ВЭФ (1964-1969).

Трехкратный чемпион СССР (1955, 1957, 1958), победитель Спартакиады народов СССР (1956 – сборная Латвии). Трехкратный обладатель Кубка чемпионов (1958, 1959, 1960).

За сборную СССР (1956, 1958–1961, 1963-1964) провел 147 матчей.

Второй призер Олимпиады (1956, 1960, 1964). Чемпион Европы (1959, 1961, 1963). Непризнанный чемпион мира (1959).

Первый матч за сборную – 2 февраля 1956 в Москве в контрольной игре против Латвии (80:71). В 50 официальных матчах за сборную СССР (487 очков) средняя результативность – 9,7 очка за игру. Личный рекорд – 32 очка против Франции (88:72) в Стамбуле на чемпионате Европы (31 мая 1959). Последний матч за сборную – 23 октября 1964 в Токио в финале Олимпийских игр против США (59:73, 11 очков).

Скончался 20 ноября 1994 в Риге.

На Олимпийских играх в Токио-1964 гигант Янис Круминьш пользовался бешеной популярностью у миниатюрных японцев

Сезон сборной

Контрольные матчи. СССР, Италия. 4 города. +4-0. Февраль (+3-0), апрель (+1-0).

Турнир в Таллине . 27–29 апреля. 1 место. +3-0.

Турне по Бельгии. 3 города. 5–8 мая. +4-0.

VI чемпионат мира. Карловац, Любляна (Югославия). 10-24 мая. 3 место. +7-2.

Кубок Гагарина. Москва. 16–18 августа. 1 место. +3-0.

Баскетбольный турнир VI Универсиады . Турин. 26 августа – 5 сентября. 1 место. +9-0.

Больше всего матчей сыграли: Паулаускас, Томсон – 32, Крикун – 30.

Чемпионат мира в Любляне-1970. Александр Гомельский и его команда: Владимир Андреев, Модестас Паулаускас, Алжан Жармухамедов, Прийт Томсон и Виталий Застухов (по часовой стрелке)

УВОЛЬНЕНИЕ ЗА БРОНЗУ

Провал сборной (третье место) на чемпионате мира Александру Гомельскому не простили. Уже через две недели после завершения первенства СССР на Кубке Гагарина сборной руководил новый главный тренер Владимир Кондрашин. В команде дебютировали Едешко, Большаков, Е. Коваленко, Федоров. Еще через неделю была Универсиада в Турине. Два турнира, две победы, дважды обыграны две сборные США – неплохое начало.

VI чемпионат мира. Югославия. 10–24 мая 1970. Предварительный турнир. Группа C. 1. СССР: Уругвай – 71:53, Панама – 110:52, Египет – 121:56. +3-0. Финальный турнир. 3. СССР: Бразилия – 64:66, Чехословакия – 98:72, Уругвай – 95:43, США – 72:75, Италия – 62:58, Югославия – 87:72. +4-2.

24 мая 1970. Любляна. Капитаны – на пьедестале почета чемпионата мира: Вламир Маркес (Бразилия), Иво Данеу (Югославия) и Модестас Паулаускас (СССР)

Сборная СССР – третий призер чемпионата мира-1970: Модестас Паулаускас (103 очка/9 матчей), Сергей Белов (102/9), Алжан Жармухамедов (97/9), Владимир Андреев (93/9), Прийт Томсон (64/9), Александр Белов (54/9), Сергей Коваленко (50/9), Яак Липсо (47/9), Виталий Застухов (38/9), Зураб Саканделидзе (42/8), Александр Сидякин (60/7), Анатолий Крикун (30/7). Главный тренер – Александр Гомельский, тренер – Юрий Озеров.

Лучший игрок чемпионата мира в Любляне Сергей Белов лучше всех пробивал штрафные броски – 38 из 40 (95%). Один бросок он не реализовал в первом матче – с Уругваем, другой – в последнем матче с Югославией (специально промазал, но это другая история)

Когда Кондрашин готовил команду к Кубку Гагарина, пришла добрая весть из Греции, где юниорская сборная СССР (U18) стала чемпионом Европы. А. Белов и Милосердов выиграли свои вторые юниорские титулы, а вместе с ними золотые медали получили будущие известные мастера Дворный, Харченков, Жвигурс, Макеев, Ястребов, Авдеев…

В общем, не все так грустно было в 1970-м в нашем баскетболе.

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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