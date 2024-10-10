XXXIV чемпионат СССР, сезон-1966/67. 43,8 очка за игру – это фантастика

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Глава из только что вышедшей в Москве по заказу Единой лиги ВТБ книги.

Главные события в баскетболе

ЦСКА отказывается от участия в Кубке европейских чемпионов из-за занятости ведущих игроков клуба в сборной СССР, которая готовится к чемпионату мира. В апреле в турнире побеждает «Реал» (Мадрид). Первым обладателем другого европейского турнира – Кубка обладателей Кубков – становится итальянский клуб «Иньис» (Варезе).

В июне золото V чемпионата мира выигрывает (впервые) сборная СССР, серебро – у Югославии, бронза – у Бразилии.

В августе V Панамериканские игры в Виннипеге завершаются победой США, в тройке призеров Мексика и Панама.

Сборная СССР (как и многие соцстраны) отказывается от участия в токийской Универсиаде из-за того, что правительство Японии не выдает въездные визы команде КНДР.

В октябре в Хельсинки сборная команда Советского Союза к титулу чемпиона мира добавляет титул чемпиона Европы. У Чехословакии – серебро, у Польши – бронза.

В начале марта первое место на Всесоюзном зимнем турнире команд класса «А» занимает киевский «Строитель», рижский ВЭФ – на втором, тбилисское «Динамо» – на третьем. Сборная страны выступает вне конкурса. В июле команда Украины становится сильнейшей на IV Спартакиаде народов СССР, Эстония – вторая, Москва – третья.

СБОРНАЯ ВАЖНЕЕ ЦСКА

Вскоре после новогодних праздников Федерация баскетбола СССР утвердила список 25 лучших игроков по итогам 1966 года.

25 лучших баскетболистов СССР по итогам 1966 года

Центровые. 1 (2). Липсо (ЦСКА). 2 (–). Иванов («Спартак» Л). 3 (–). Поливода («Строитель» К). 4 (–). Андреев («Локомотив» А-А). 5 (–). Эглитис (СКА Р).

Форварды. 1 (1). Вольнов (ЦСКА). 2 (2). Паулаускас («Жальгирис»). 3 (6). Томсон («Калев»). 4 (–). Вензбергас («Жальгирис»). 5 (–). Юргенсонс (ВЭФ). 6 (3). Схиерели («Динамо» Тб). 7 (–). Быков («Спартак» Л). 8 (5). Чечура (СКА К). 9 (–). Болвачев («Уралмаш»). 10 (–). Болошев («Динамо» Волгоград).

Защитники. 1 (–). С. Белов («Уралмаш»). 2 (1). Травин (ЦСКА). 3 (3). Саканделидзе («Динамо» Тб). 4 (–). Селихов («Буревестник» М). 5 (–). Кульков (ЦСКА). 6 (–). Маркадеев («Уралмаш»). 7 (–). Крикун («Калев»). 8 (2). Алачачян (ЦСКА). 9 (–). Салухин (СКА К). 10 (–). Сарпалюс («Жальгирис»).

Число в скобках – место по итогам 1965 года.

Стоит отметить появление сразу трех игроков свердловского «Уралмаша», хорошо проявивших себя в прошлом сезоне. Причем Сергей Белов сходу занял первую строчку в рейтинге защитников. Центровой из «Локомотива» (Алма-Ата) Владимир Андреев и защитник московского «Буревестника» Юрий Селихов на этот момент уже перешли в ЦСКА. Оба еще в прошлом году выступали во второй группе класса «А», как и 19-летний нападающий волгоградского «Динамо» Александр Болошев, который скоро окажется в сборной страны и в «Динамо» московском.

***

В годы Спартакиад народов СССР, как мы уже привыкли, сильнейшие клубы не разыгрывают чемпионат страны. Вместо этого участвуют во Всесоюзных зимних соревнованиях (проще – в зимнем чемпионате). В один круг: сначала, на первом этапе, в двух подгруппах. Сначала в Каунасе и Свердловске со 2 по 7 февраля, затем – в Киеве, с 23 февраля по 2 марта, где доиграли оставшиеся матчи.

31 января 1967. Каунас. За два дня до старта зимнего чемпионата. Контрольный матч «Жальгирис» – сборная СССР – 82:82. Слева направо: Модестас Паулаускас, Владимир Андреев, Яак Липсо, судья Юозас Янкаускас, Прийт Томсон, Романас Римкус, судья Станисловас Стонкус

В IV ВСЕСОЮЗНЫХ ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИЯХ КОМАНД КЛАССА «А» , как уже дважды бывало ранее, вне конкурса выступала сборная СССР, которая начала подготовку к чемпионату мира. В 1949-м – на Матче 8 городов СССР и в 1953-м – в зимнем чемпионате ее преимущество было подавляющим.

Сейчас национальная команда также уверенно обыграла всех соперников. В Каунасе были побеждены ленинградский «Спартак» (+18), рижский СКА (+16), «Калев» (+18), ВЭФ (+23), «Жальгирис» (+21)… Все ждали, что достойное сопротивление окажет чемпион страны ЦСКА, как вдруг сборная взорвалась, продемонстрировала свой лучший баскетбол и разгромила армейцев (+55). Что это было? Сильный раздражитель? Продолжение особенного противостояния Гомельский – Алексеев? Или демонстрация силы армейцами, призванными в сборную, тем, кого взяли на их место: мол, не расслабляйтесь, мы вернемся? А надо сказать, что в сборную Гомельский забрал аж пятерых из ЦСКА – Травина, Селихова, Липсо, Вольнова и Андреева. И что из-за возрастного ценза армейцам пришлось расстаться с Бородиным, Корнеевым и Зубковым. Да и Алачачян уже выходил на площадку только в случае крайней необходимости – все больше работал с Алексеевым в качестве помощника.

11 августа 1967. Розето-дельи-Абруцци (Италия). Капитан ЦСКА Арменак Алачачян на пьедестале XXII международного турнира Trofeo Lido delle Rose

Так что три победы в шести матчах для такого ЦСКА – очень даже неплохой результат.

В Каунасе по той же причине «Спартак» выступал без Иванова (2 победы), «Калев» – без Томсона и Крикуна (1), «Жальгирис» – без Паулаускаса и Вензбергаса (2). ВЭФ выиграл 4 матча, рижский СКА – 3.

7 февраля. Каунас. Матч IV Всесоюзных соревнований команд класса «А» сборная СССР – «Жальгирис» – 77:56. Игрок сборной Ромуальдас Вензбергас (с мячом) против одноклубников Витаутаса Сарпалюса (№ 12) и Альгимантаса Жукаускаса

В Свердловске «Уралмаш» без Белова одержал 3 победы в 5 матчах, «Строитель» без Поливоды – 5, тбилисское «Динамо» без Саканделидзе – 4. «Буревестник», киевский СКА и АзИНХ – по 1.

В Киеве (то ли игровые взаимодействия наладились, то ли соперники были послабее) сборная страны побеждала еще увереннее: АзИНХ (+43), киевский СКА (+36), «Буревестник» (+24), «Уралмаш» (+42), тбилисское «Динамо» (+47), наконец, «Строитель» (+25).

«Строитель» ради подготовки к Спартакиаде пригласил трех сильнейших баскетболистов из киевского СКА – Чечуру, Сушака и Салухина. В итоге объединенная команда обыграла всех соперников (11–1), уступила только выступавшей вне конкурса сборной СССР и стала победителем турнира.

Тбилисские динамовцы, которые под выступление на Спартакиаде вернули в команду из «Буревестника» Лежаву с Минашвили и пригласили из того же «Буревестника» молодого гиганта Сергея Коваленко (218 см), заняли третье место (8-4). С такими же показателями завершили турнир рижские ВЭФ (второе место) и СКА (четвертое). Они объединятся в сборную Латвии перед Спартакиадой.

ЦСКА не хватило одной победы, чтобы вмешаться в грузино-латвийский спор. Армейцам в киевской части турнира явно помогли Капранов, залечивший травму, центровой Нестеров, приглашенный из ленинградского СКА, и ветеран Бородин, которого попросили сыграть «на прощание».

IV Всесоюзные зимние соревнования команд класса «А». Первый тур. 2–7 февраля 1967. Каунас, Свердловск. Второй тур. 23 февраля – 2 марта 1967. Киев.

ИГРОКИ ШАБЛИНСКОГО ДЕРЖАТ СЛОВО

Турнир IV СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР (одновременно - XXXIV ЧЕМПИОНАТ СССР ) начался через три недели после триумфального возвращения нашей сборной с чемпионата мира.

Формула турнира осталась прежней. 17 команд (сборные республик плюс Москва и Ленинград), разбитые на три группы (6+6+5), играли предварительный турнир. Из каждой группы в «Финал шести» выходили две лучшие команды с учетом матча между собой. По единодушному мнению большинства специалистов, в нашем баскетболе было восемь фаворитов – Москва, Украина, Ленинград, Россия, Латвия, Литва, Грузия, Эстония. А значит, заведомо две команды отсеются из борьбы уже после игр в подгруппах.

Повезло Латвии и Литве, которые оказались в «Группе 2» вместе с Казахстаном, Белоруссией, Таджикистаном и Туркменией. Аутсайдеры, особенно белорусы с Едешко, Крисевичем, Медведевым и Красницким в составе, доставили лидерам немало волнительных минут. Но все проиграли прибалтам. Судьба зачетного финального очка решилась в четвертый день в очном споре Латвия – Литва. 40 минут была равная борьба, Паулаускас концовку первого тайма и весь второй играл с четырьмя фолами. Но вытерпел. И привел Литву к победе – 63:60.

В «Группе 1», если судить по таблице, команды сыграли согласно ранжиру: все, кто выше победили тех, кто ниже. Но очень непросто. Украина (5–0), собрав сильнейший состав из баскетболистов «Строителя», а также армейцев Киева и Одессы, выиграла у России всего два очка (48:46), у Ленинграда — всего три (46:43). А россияне (4–1), ведомые 32-летним Канделем, новоявленным чемпионом мира Беловым, талантливыми Болошевым и Никитиным, обыграли в открытом баскетболе ленинградцев – 82:80, отправив соперника бороться за 7-12-е места.

В «Группе 3» (из 5 команд), как выяснилось, аутсайдер был только один – Молдавия. Узбекистан (1–3), в составе которого зажглась ярчайшая звезда – Алжан Жармухамедов (206 см), будущий «туркестанский змей», на равных сражался и с Эстонией – 58:64, и с Москвой – 63:66. Несколько неожиданно Эстония (4–0) выиграла у Москвы – 60:41 после того, как в первый тайм завершился со счетом 21:21. В составе москвичей было шесть (!) чемпионов мира, но играли они совсем не по-чемпионски. На следующий день, чтобы не зависеть от исхода матча грузин с эстонцами, Москве (3–1) надо было побеждать Грузию с разностью в 20 очков. Выиграла только 14 (66:52), в основном из-за странного судейства. К концу матча за пять фолов площадку покинули аж семеро армейцев – Алачачян, Вольнов, Травин, Андреев, Нестеров, Капранов, Селихов… В последний день групповых турниров Грузия (2–2) пыталась выиграть необходимые 10 очков у Эстонии, но, несмотря на усилия двух центровых – Коваленко и Лежава, уступила – 55:59.

В «Финал шести» с одним победным очком вышли Украина, Литва и Эстония, с 0 – Россия, Латвия и Москва.

После дня отдыха второй тур подарил турниру единоличного лидера: Украина, обыграв Литву – 56:51, набрала второе очко. Латвия, благодаря усилиям ветеранов Круминьша и Муйжниекса, победила Эстонию – 64:49, а Москва была значительно сильнее России – 81:58.

20 июля. Москва. Матч финального турнира IV Спартакиады народов СССР-1967 Украина – Литва – 56:51. Слева направо: Анатолий Поливода, Гедиминас Будникас, Модестас Паулаускас, Василий Окипняк, Ромуальдас Вензбергас. После этой победы Украина возглавила турнирную таблицу

Третий тур начался с очередной неудачи России – 61:80 от Эстонии, Украина продолжила победное шествие, теперь была повержена Латвия – 57:44, а Москва, сыграв свой лучший матч на турнире, нанесла поражение Литве (72:67), в которой за пять фолов досрочно покинул площадку Паулаускас.

Украина – 3, Эстония, Москва – 2, Латвия, Литва – 1, Россия – 0.

В четвертом туре Россия, уступив Литве – 55:67, подарила ей шанс на медали, Украина, победив Эстонию – 49:40, сделала заявку на золото, Москва, выиграв у Латвии — 56:50, тоже не потеряла шансов на первое место.

Украина – 4, Москва – 3, Эстония, Литва – 2, Латвия – 1, Россия – 0.

22 июля. Москва. Матч финальной группы IV Спартакиады народов СССР-1967 Москва – Латвия – 56:50. В борьбе за мяч Олег Бородин и Валдис Муйжниекс

Пятый тур начался с того, что Латвия выиграла у России – 83:63 матч за пятое место. Следом Эстония победила Литву – 75:60 и обеспечила себе как минимум бронзу. Но стала серебряным призером, поскольку Украина разгромила Москву – 73:45 и заняла первое место. Победители двух предыдущих Спартакиад опустились на третье.

Украина – 5, Эстония, Москва – 3, Литва, Латвия – 2, Россия – 0.

Говорят, перед стартом турнира игроки сборной Украины пообещали друг другу сыграть в защите так, чтобы ни один соперник не смог забить им больше 50 очков. И почти выполнили обещание – только Литва смогла набрать 51 очко против знаменитого зонного прессинга команды Шаблинского! В среднем за матч новые чемпионы пропускали лишь 43,8.

Лучшим бомбардиром турнира стал Алжан Жармухамедов – 159 очков, у Ивана Едешко – 148. Лучше всех пробивал штрафные Сергей Белов – 30/38 (78,9%).

IV Спартакиада народов СССР. XXXIV чемпионат СССР. Москва. 14–23 июля 1967.

Предварительные игры

Финальные игры.

* Результаты игр предварительного этапа, выделенные жирным шрифтом, засчитывались на финальном этапе.

** При равенстве очков у трех команд места распределялись по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во встречах между собой.

Итоговая классификация IV Спартакиады народов СССР (XXXIV чемпионат СССР). 1. Украинская ССР. 2. Эстонская ССР. 3. Москва. 4. Литовская ССР. 5. Латвийская ССР. 6. РСФСР. 7. Грузинская ССР. 8. Ленинград. 9. Казахская ССР. 10. Узбекская ССР. 11. Белорусская ССР. 12. Азербайджанская ССР. 13. Киргизская ССР. 14. Таджикская ССР. 15. Молдавская ССР. 16. Армянская ССР. 17. Туркменская ССР.

Сборная Украины — чемпион IV Спартакиады народов СССР-1967 (слева направо): стоят – Геннадий Чечура, Борис Пинчук, Николай Сушак, Альберт Вальтин, Анатолий Поливода, главный тренер Владимир Шаблинский, тренер Валентин Проценко, Василий Окипняк, Вадим Новиков; сидят – Николай Погуляй, Владимир Салухин, Владимир Брянцев, Вадим Гладун (капитан), Леонид Поплавский

Сборная Эстонии – второй призер: Анатолий Крикун, Хейно Лилль, Алексей Таммисте, Юло Лауметс (капитан), Аво Яанс, Валду Сууркаск, Петер Метсар, Прийт Томсон, Калле Илвес, Яан Лентсиус, Тынну Лепметс, Энн Парбо. Главный тренер – Илмар Куллам.

16 июля. Москва. Матч финальной группы IV Спартакиады народов СССР-1967 Эстония – Москва – 60:41. Игроки сборной Эстонии качают главного тренера Илмара Куллама. Именно эта победа в личной встрече обеспечила эстонцам преимущество над москвичами и принесла им серебро

Сборная Москвы – третий призер: Олег Бородин, Анатолий Астахов, Арменак Алачачян, Рудольф Нестеров, Вадим Капранов, Александр Травин, Юрий Селихов, Николай Крючков, Александр Петров, Геннадий Вольнов (капитан), Яак Липсо, Владимир Андреев. Главный тренер – Евгений Алексеев, помощник тренера – Арменак Алачачян.

АЛЕКСАНДР ТРАВИН: ВЕЛИКИЙ СЫН ВЕЛИКОГО ОТЦА

Александру Травину повезло. Он родился в семье выдающегося тренера и игрока Константина Травина. Понятно, что баскетбол вошел в его жизнь раньше, чем он начал ходить.

Александру Травину не повезло. Все, кто не любил его отца (а у выдающихся людей всегда много врагов и завистников), свою нелюбовь переносили на сына.

20-летнего защитника ЦСКА Сашу Травина первый раз пригласили в сборную в 1957-м – сыграл 1 матч. В 1958-м – 4. В 1959-м – 0. В 1960-м – 6. В 1961-м – 0. В 1962-м – 1.

Арменак Алачачян в своей книге: «Я знаю только одного игрока, которого отчисления (от сборной) не сломали. Это Александр Травин. Его приглашали на сборы перед чемпионатом мира 1959 года, перед Римской олимпиадой, перед чемпионатом Европы 1961 года. Три года подряд брали, и всякий раз за день-другой до отъезда команды отчисляли.

Его отец – Константин Травин – первым из советских баскетболистов был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта». Когда его сын стал баскетболистом, он дал ему свой значок и сказал: «Вернешь, когда у тебя будет такой». Травин-младший вернул значок в 1964 году, после Токийской олимпиады.

Он добился все-таки своего: сжав зубы, добивался – и добился! В 1963 году его взяли в сборную СССР, он играл в команде до 1967 года, все время был на первых ролях. Прошел Олимпиаду, два чемпионата мира и два чемпионата Европы».

9 июня 1965. Москва. Полуфинальный матч XIV чемпионат Европы СССР – Польша – 75:61. С мячом Александр Травин, который по итогам турнира был избран и специалистами, и журналистами в символическую пятерку Евробаскета

Александр Константинович Травин родился 23 июля 1937 в Москве. 189 см. Атакующий защитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1964).

Выступал за ЦСКА (1953-1968), московский «Буревестник» (1969).

Обладатель Кубка европейских чемпионов (1961, 1963).

7-кратный чемпион СССР (1960-1966), победитель (1963) и третий призер (1967) Спартакиады народов СССР .

В 1957–1967 годах выступал за сборную СССР.

Второй призер Олимпиады (1964). Чемпион мира (1967), третий призер чемпионата мира (1963). Чемпион Европы (1963, 1965). Победитель турнира «Кубок Майрано» (1958). Второй призер баскетбольного турнира Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957).

Матчи за сборную СССР – 154. Дебютировал 1 августа 1957 в Москве против КНДР (84:43, 3 очка) на баскетбольном турнире Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Личный рекорд – 22 очка в Сан-Паулу против сборной Бразилии (78:73) во время турне по Латинской Америке (12 ноября 1965). Последний матч – 20 июня 1967 в Сан-Паулу против клуба «Коринтианс» (93:77, 7 очков) во время турне по Бразилии.

Скончался 15 февраля 1989 в Москве.

Когда Александр Гомельский в 1963-м пригласил Травина в сборную как игрока основы, тот сразу же показал свои снайперские способности. Судите сами: ЧМ-1963 – 60 очков в 9 матчах, ЧЕ-1963 – 81/9, ОИ-1964 – 85/9, ЧЕ-1965 – 99/9, ЧМ-1967 – 51/9. И это при том, что в сборной всегда хватало талантливых бомбардиров. Всего набрал 376 очков в 45 матчах (в среднем 8,4 за игру).

В 1967-м на Спартакиаде Травин стал третьим призером в составе сборной Москвы, лучше всех бил штрафные (23/26–88,5%), но приз не получил, поскольку всего сделал менее 30 бросков. Ко всеобщему удивлению, на чемпионат Европы его не взяли. А через год вынудили уйти из ЦСКА. В 1969-м он выступал за московский «Буревестник», затем играл и тренировал баскетболистов-армейцев в группе советских войск в Германии. Как вдруг в 1971-м неожиданно объявился в минском СКА и тут же в составе сборной Белоруссии приехал в Москву на Спартакиаду народов СССР. Там белорусы (Едешко, Травин, Крисевич, Евтеев, Акимов) устроили сенсацию, пробившись в финальную шестерку.

Александр Травин ушел из жизни очень рано – в 52 года. Как рассказала его дочь Екатерина, от онкологического заболевания. Похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с отцом.

Знаменитый бросок в прыжке Александра Травина

Сергей Белов в своей книге «Движение вверх»: «Благодаря Травину с его великолепным броском позиция второго номера стала восприниматься как грозная атакующая единица».

* Сезон сборной

Контрольные матчи. 4 города. +8=1. Январь (+1=1), май (+2-0), сентябрь (+1–0), декабрь (+4-0).

IV Всесоюзные соревнования команд класса «А». Каунас, Киев. 3 февраля – 1 марта. Вне конкурса. +12-0.

Турнир в Антибе. 24–27 марта. 1 место. +4-0.

Турне по Франции и Финляндии. 7 городов. 29 марта – 12 апреля. +8-0.

V чемпионат мира. Монтевидео (Уругвай). 26 мая – 11 июня. 1 место. +8-1.

Турне по Бразилии. 3 города. 15–20 июня. +5–0.

Турнир в Италии. Лоано. 21–23 августа. 1 место. +3–0.

XV чемпионат Европы. Тампере, Хельсинки. 28 сентября – 8 октября. 1 место. +9–0.

Больше всего матчей сыграли: Паулаускас, Поливода – 59, Андреев – 58.

РЕКОРД, КОТОРЫЙ ПОБИТЬ НЕВОЗМОЖНО

Такого длинного и насыщенного сезона у сборной СССР не было никогда. 59 матчей – 57 побед, 1 ничья, 1 поражение! Начался в феврале, завершился в октябре – рекордом, который побить невозможно. Впервые в истории в течение одного года одной команде (в данном случае — СССР) удалось выиграть и чемпионат мира, и чемпионат Европы.

После «разминки» на Всесоюзном зимнем турнире был тяжелый выезд во Францию, который начался с победы на престижном турнире в Антибе (соперники «Хувентуд», «Виллербан», «Легия» и Болгария).

27 марта. Антиб. Победитель турнира сборная СССР (слева направо): стоят – тренер Юрий Озеров, Леонид Иванов, Яак Липсо, Владимир Андреев, Ромуальдас Вензбергас, Александр Травин, Анатолий Поливода, главный тренер Александр Гомельский, Геннадий Вольнов (в центре в галстуках – организаторы турнира); сидят – Зураб Саканделидзе, Модестас Паулаускас, Юрий Селихов, Сергей Белов, Прийт Томсон

1 апреля. Лимож. Товарищеский матч сборная СССР – ASPTT – 103:63. Перед матчем французы приветствуют капитана сборной Геннадия Вольнова. Рядом – Юрий Селихов

На чемпионате мира в Уругвае в финальной группе сборной СССР досталось самое сложное расписание. 2 июня в 22.15 – Польша, 3-го в 20.45 – очень сильная Бразилия, которая сутки отдыхала. Через день начался конвейер. 5 июня – Аргентина, 6-го – мощные США, которые накануне были свободны (мы проиграли одно очко со скандалом), менее чем через сутки – упрямый хозяин Уругвай. Потом – выходные аж на три дня. И 11 июня – Югославия. Уже в середине первой половины мы повели 22:10 и затем не подпустили соперников на опасное расстояние.

Чемпионат мира. Монтевидео (Уругвай). 26 мая–11 июня 1967. Предварительный раунд. Группа «В». 1. СССР: Перу – 84:46, Япония – 95:56, Аргентина – 105:66. +3–0. Финальный раунд. 1. СССР: Польша – 86:61, Бразилия – 78:74, Аргентина – 96:61, США – 58:59, Уругвай – 60:54, Югославия – 71:59. +5–1.

Сборная СССР – чемпион мира-1967 (слева направо): верхний ряд – Гомельский, Озеров, Поливода (118 очков/9 матчей), Липсо (76/9); средний ряд – Андреев (54/8), Рудольф Нестеров (20/4), Вольнов (95/9), Паулаускас (122/9), Томсон (67/9); нижний ряд – Геннадий Чечура (15/4), Селихов (34/9), Саканделидзе (49/9), Травин (51/9), Белов (32/8)

В сравнении с чемпионатом мира Евробаскет в Финляндии был для сборной СССР легкой прогулкой. Нестерова, Чечуру и ветерана Травина заменили Жармухамедов из ташкентского «Буревестника», Лепметс и Крикун из «Калева». Меньше всех нам проиграла команда Чехословакии – 12 очков в финале турнира.

8 октября 1967. Хельсинки. Финальный матч XV чемпионата Европы СССР – Чехословакия – 89:77. Ян Бобровски (слева) и Яак Липсо

Чемпионат Европы. Тампере, Хельсинки. 28 сентября-8 октября. Предварительный раунд. Группа «В». 1. СССР: Израиль – 93:65, ГДР – 83:67, Венгрия – 85:54, Франция – 108:52, Греция – 82:41, Болгария – 84:61, Италия – 105:91. +7-0. Полуфинал. Польша – 108:68. Финал. Чехословакия – 89:77.

Сборная СССР – чемпион Европы-1967 (слева направо): стоят – Алжан Жармухамедов (29/8), Поливода (121/9), Тынну Лепметс (29/8), Гомельский, Озеров, Липсо (18/4), Вольнов (98/9), Андреев (69/9); сидят – Белов (85/9), Селихов (31/8), Саканделидзе (77/9), Анатолий Крикун (80/9), Паулаускас (126/9), Томсон (74/9)

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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