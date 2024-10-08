XXXIII чемпионат СССР, сезон-1965/66. ЦСКА побеждает шестой раз подряд, теперь – по-хоккейному

Глава из только что вышедшей в Москве по заказу Единой лиги ВТБ книги.

Титул чемпиона страны шестой раз подряд достается ЦСКА, киевский «Строитель» — на втором месте, рижский ВЭФ — на третьем. В розыгрыше Кубка европейских чемпионов-1965/66 ЦСКА доходит до «Финала четырех», где в полуфинале уступает итальянскому «Симменталю», а в матче за третье место выигрывает у греческого АЕКа.

ТАКИЕ ДЕРБИ НАМ НУЖНЫ

Первыми сезон 1965/66 начали московские армейцы (без своего многолетнего капитана Аркадия Бочкарева, который завершил карьеру). Стартовав в середине декабря в IX РОЗЫГРЫШЕ КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ , они уверенно — 87:66 в Лейпциге и 88:57 в Москве — прошли «Форвертс» из ГДР. Теперь, согласно новой формуле, им предстояло встретиться в группе «В» с тремя соперниками. Две лучшие команды, а также две из группы «А», выйдут в «Финал четырех».

18 декабря 1965. Москва. Матч IX розыгрыша Кубка европейских чемпионов ЦСКА — «Форвертс» (ГДР) — 88:57. Яак Липсо (в центре) опережает Клауса Адама (№ 12) и Гюнтера Адама (справа)

Пока же все внимание XXIII ЧЕМПИОНАТУ СССР, КЛАСС «А», который начался 22 декабря. Снова 12 команд, снова в шести городах, снова в два круга.

В Риге собрались московские ЦСКА и «Динамо», рижские ВЭФ и СКА, ленинградские «Спартак» и СКА. Эти пары сошлись в первый день. Тогда (почему-то) считалось, что дерби нужно проводить как можно раньше, чтобы впоследствии избежать ситуации, когда сосед может отдать победу соседу в случае большой нужды.

Абсурдность этого посыла доказали рижские ВЭФ и СКА, которые устроили настоящий триллер. ВЭФ — четвертая команда страны, СКА — аутсайдер, едва не вылетевший из высшей лиги. Да еще с новым тренером — Александра Гомельского сменил Майгонис Валдманис.

Весь первый тайм лидировал СКА, только к перерыву вперед вышел ВЭФ — 26:24. Во второй половине уже ВЭФ вел в счете, но за две минуты до конца Г. Муйжниекс и Давидс с линии штрафных догнали соперника — 51:51. За 24 секунды до конца при 53:52 форвард ВЭФа Юргенсонс вроде бы снял вопрос о победе — 55:52, но заступил в аут. Валдманис взял тайм-аут, нарисовал комбинацию, и за четыре секунды до финального свистка армеец Стрелис реализовал задуманное. 54:53 — победил СКА, а его тренер Майгонис Валдманис улетел под крышу дворца спорта.

22 декабря 1965. Рига. После матча XXIII чемпионата СССР СКА (Рига) — ВЭФ (Рига) — 54:53. Армейские игроки поздравляют своего главного тренера Майгониса Валдманиса

Такой же триллер устроили в Каунасе киевские «Строитель» и СКА (также там играли «Жальгирис», «Калев», тбилисское «Динамо» и «Уралмаш»). Основное время — 52:52, в овертайме победил «Строитель» благодаря штрафному Выставкина — 61:58. Но могло быть иначе, если бы судья не придумал неспортивный фол лидеру армейцев Чечуре при счете 47:46 в пользу СКА.

Гром грянул в третьем туре в Риге. С тех пор, как в 1960-м ЦСКА стал чемпионом, такого с командой не случалось. Крайне редкие поражения команды либо не влияли на исход борьбы за медали, либо были от соседей по турнирной таблице. Причем во всех случаях преимущество соперников, как правило, исчислялось несколькими очками. Но в этот раз ЦСКА проиграл без вопросов — 55:70 ленинградскому «Спартаку», которым руководил Павел Баранов. Один из лучших (если не лучший) матчей в карьере провел спартаковский центровой Леонид Иванов.

В четвертом туре сенсация едва не повторилась. ЦСКА, еще не пришедший в себя, чуть было не уступил другому ленинградскому клубу — СКА. Справился только в концовке — 70:60.

Зато бомба в этот день взорвалась в Каунасе. Единоличный лидер «Строитель» потерпел разгромное поражение — 55:75 от «Калева», который еще не имел побед.

В последний день в Риге ЦСКА провел прекрасный матч, обыграв 63:50 рижский ВЭФ, борьбы не получилось. В Каунасе «Строитель» с трудом — 70:63 — взял верх над динамовцами Тбилиси. Грузинская команда в Литве играла без трех лидеров: Минашвили и Лежава перешли в ГПИ (Тбилиси), Угрехелидзе заболел. В их отсутствие выше всяких похвал сыграл Саканделидзе.

Команды ушли на новогодние каникулы.

После 5 туров: ЦСКА, СКА Р, «Строитель», СКА К — 4, ВЭФ, «Жальгирис» — 3, «Спартак», «Динамо» Тб — 2, «Уралмаш», «Калев», СКА Л, «Динамо» М — 1.

КИЕВЛЯН УЖЕ НЕ БОЯТСЯ

Только ЦСКА было не до каникул. По новому формату, в четвертьфинальной группе Кубка европейских чемпионов, чтобы набрать балл в общий зачет, надо обыграть соперника по сумме двух матчей (домашнего и гостевого). Сложная формула! Поскольку команда, которая выиграет 5 матчей (2–0, 2–0, 1–1), может занять второе место с двумя зачетными баллами, а команда лишь с тремя победами (1–1, 1–1, 1–1) станет первой с тремя зачетными баллами, так как в играх с каждым из трех соперников (победа–поражение) наберет по баллу за счет лучшей разности набранных и пропущенных очков.

Сначала в Москву приехал софийский ЦСКА. Московский клуб очень долго входил в игру, обогнал соперника только к перерыву — 34:30. Во втором тайме разыгрались Липсо (22 очка) и Вольнов (20), в конце хозяева вели уже «плюс 15», но пропустили последнюю атаку болгар — 77:64.

Через неделю в Софии местные армейцы выиграли первый тайм — 32:27, к 32-й минуте сравняли счет по сумме двух матчей — 57:44. На 36-й москвичи повели «плюс 3» — 57:67. В начале 40-й снова был ноль по сумме — 62:75. Но не выдержали. Болгары победили «плюс 15» — 78:63, по сумме двух матчей — «плюс 2», и записали в свой актив 1 балл. ЦСКА остался с 0. 1 балл набрал и греческий АЕК, который оказался сильнее югославского «Задара».

И с реваншистским настроением ЦСКА переключился на чемпионат страны. В Таллине на вторую часть первого круга собрались все 12 команд.

Если коротко: используя в каждом матче не шесть–семь игроков, как прежде, а всю скамейку, главный тренер Алексеев и его ЦСКА разошлись не на шутку — победили всех соперников. Потом остановились, перевели дух, оглянулись — а рядом никого. У команды 10 побед из 11, у ближайших преследователей — 7. А ведь на старте у четырех команд было по 4 очка. Что же случилось?

А случилось то, что перестали бояться киевский «Строитель», который, казалось, прочно занял вторую строчку в рейтинге после ЦСКА. К зонной защите киевлян привыкли уже все, а высокий темп, любимый «строителями», сбивали долгим розыгрышем мяча с атакой на последних секундах владения.

Первым (в седьмом туре) команду Шаблинского остановил ленинградский СКА — 50:47, на другой день случилось ленинградское побоище — 46:79 («минус 33») от «Спартака». После чего сразу несколько команд, невзирая на авторитеты, включились в борьбу за медали и стали обыгрывать друг друга.

29 января 1966. Таллин. Матч XXIII чемпионата СССР СКА (Ленинград) — «Строитель» (Киев) — 50:47. Виктор Волков, которому не успевает помешать Анатолий Шологон (№ 6), атакует кольцо киевлян

Вот что произошло в Таллине, где каждый сыграл 6 матчей:

ЦСКА — 6–0, «Калев» — 5–1, «Уралмаш», СКА Л, «Динамо» Тб, «Строитель», «Спартак» и СКА Р — 3–3, ВЭФ, «Жальгирис» и СКА К — 2–4, провалилось «Динамо» М — 1–5.

Лучшими признаны: центровой — Схиерели («Динамо» Тб), форвард — Томсон («Калев»), защитник — Белов («Уралмаш»). Еще в декабре эксперты выделяли игру восходящей звезды «Уралмаша» Сергея Белова, теперь он стал лидером команды.

Итоги первого круга (после 11 игр): ЦСКА — 10, «Строитель», СКА Р — 7, СКА К, «Калев» — 6, ВЭФ, «Жальгирис», «Спартак», «Динамо» Тб — 5, «Уралмаш», СКА Л — 4, «Динамо» М — 2.

«ДИНАМО» ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ

Тут подоспел и новый список 25-ти лучших игроков, утвержденный Федерацией баскетбола СССР по итогам 1965 года.

25 лучших игроков СССР по итогам 1965 года

Центровые. 1 (1). Петров («Динамо» М). 2 (3). Липсо (ЦСКА). 3 (–). Сушак (СКА К). 4 (2). Круминьш (ВЭФ). 5 (4). Лепметс («Калев»).

Форварды. 1 (1). Вольнов (ЦСКА). 2 (6*). Паулаускас («Жальгирис»). 3 (–). Схиерели («Динамо» Тб). 4 (4). Баглей («Строитель»). 5 (5). Чечура (СКА К). 6 (–). Томсон («Калев»). 7 (–). Веритис (СКА Р). 8 (–). Янс («Калев»). 9 (–). Угрехелидзе («Динамо» Тб).10 (2). Корнеев (ЦСКА).

Защитники. 1 (2). Травин (ЦСКА). 2 (1). Алачачян (ЦСКА). 3 (–). Саканделидзе («Динамо» Тб). 4 (3). Хрынин («Динамо» М). 5 (5). Муйжниекс (СКА Р). 6 (–). Лаос («Калев»). 7 (9). Ковянов («Строитель»). 8 (7). Гулбис (ВЭФ). 9 (10). Леонов («Спартак» Л). 10 (–). Платонов («Локомотив» А-А).

Число в скобках — место в рейтинге-1964. * — Паулаускас занял шестое место среди защитников.

Вопрос есть. 26-летний Александр Петров — по-прежнему лучший центровой страны, но его «Динамо» играет все хуже и хуже. Почему клуб с такими возможностями не может создать вокруг суперцентрового приличную команду?

Ну и появление новых эстонских имен — несомненная заслуга тренера Илмара Куллама. А ведь уже играют молодые Таммисте, Крикун. И скоро они себя покажут!

В чемпионате снова наступил перерыв, а ЦСКА дважды встретился с очередным соперником по группе «В» в Кубке европейских чемпионов — греческим АЕКом. В Афинах армейцы уступили 8 очков — 66:74. Причем, на 35-й минуте было почти равенство — 56:57. В ответной встрече необходимо было выигрывать минимум в 9 очков, иначе о «Финале четырех» можно было забыть. Все решила вторая пятерка москвичей, которая начала игру — Астахов, Кульков, Капранов, Зубков, Бородин. Когда на 10-й минуте на площадку вышла первая пятерка — Алачачян, Травин, Вольнов, Корнеев, Липсо, счет уже был 27:8. Греки продержались восемь минут (15:15), но в концовке первого тайма пропустили нокаутирующий удар — 0:10. После первой половины (52:23) вторая превратилась в формальность, играли даже совсем запасные — Ковалев и Родионов. Итог — 81:48. ЦСКА набрал первый зачетный балл. А болгарский ЦСКА обыграл югославов и с двумя баллами возглавил турнирную таблицу группы.

Через неделю чемпионат продолжился в Тарту и в Ленинграде. ЦСКА, поймав формулу успеха, продолжил, по-хоккейному, игру в две пятерки. В Ленинграде были повержены московское «Динамо» (+13), рижский СКА (+15), ленинградский СКА (+22), ВЭФ (+12). И только «Спартак» дал бой армейцам. 65:61 — довольно скромный реванш ЦСКА за «минус 15» в первом круге.

Тем не менее чемпион был вполне доволен ходом турнира. Потому что его преимущество возросло до пяти очков! Очки потеряли все претенденты на медали. В параллельной группе в Тарту «Строитель» проиграл даже дважды — «Жальгирису» (67:72), который, одержав пять побед, сравнялся с киевским клубом, и «Калеву» (56:59).

После 16 туров: ЦСКА — 15 побед, «Строитель», «Жальгирис» — 10, ВЭФ — 9, СКА Р, «Калев», «Спартак» — 8, СКА К, «Динамо» Тб — 7, «Уралмаш» — 6, СКА Л, «Динамо» М — 4.

В чемпионате наступил еще один перерыв, во время которого ЦСКА закончил выступления в групповом турнире Кубка европейских чемпионов. Третий соперник армейцев, югославский «Задар», проиграл не только в Москве (49:79), но и дома (84:87). ЦСКА заработал свой второй зачетный балл. С двумя баллами завершили турнир и АЕК с болгарским ЦСКА. По лучшей разности очков первое место досталось москвичам, второе — грекам. Они и вышли в «Финал четырех».

ВОТ ТЕПЕРЬ С КАЛЕНДАРЕМ ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

Но прежде, чем отправиться в Италию, армейцы должны были решить главную внутрисоюзную и совсем не сложную задачу — стать чемпионом страны.

На заключительный этап первенства СССР 12 команд собрались в Тбилиси. Как выяснилось, «простая» задача оказалась очень даже сложной. В первых двух матчах ЦСКА играл полукомандой: Липсо, Капранову и Травину врачи прописали постельный режим, заболели Алачачян, Кульков, Астахов и Корнеев. Но эти четверо вышли на площадку… В первый день с трудом обыграли «Уралмаш» — 79:77, на второй — киевский СКА — 78:73. И за четыре тура до окончания турнира стали чемпионами страны! Шестой раз подряд.

Следующий матч, с «Динамо» из Тбилиси, ЦСКА играл всемером: Кульков, Астахов, Корнеев, Вольнов, Ковалев плюс Бородин и Родионов (остальные — больны) — 55:50. Затем были овертайм с «Калевом» — 60:58 и поражение от мощного «Строителя» — 59:65 (без Травина, Липсо и Вольнова). После этой победы киевский клуб гарантировал себе серебряные медали.

Каждый игровой день в Тбилиси начинался в 13.00. Но последний, 25 марта, начался в восемь утра. Дело в том, что «лазаретному» ЦСКА уже 31 марта в Болонье предстояло играть полуфинал «Финала четырех» Кубка чемпионов. Времени у чемпиона оставалось в обрез. Желая выгадать лишний день для отдыха и восстановления, армейцы попросили перенести матч на утро. «Жальгирис» пошел навстречу. Матч закончился в 9.30, а еще через час армейцы были в аэропорту…

«Жальгирис» проиграл — 66:74. В случае утренней победы литовский клуб в борьбе за бронзовые медали обгонял бы обе рижские команды. Но, поскольку по личным встречам уступал и той, и другой, должен был надеяться на чудо: что днем ВЭФ проиграет «Уралмашу», а вечером СКА — динамовцам Тбилиси. Чуда не случилось: ВЭФ выиграл 89:65, СКА — 80:65. По разности очков в очных матчах (53:54, 77:56) ВЭФ стал бронзовым призером, рижские армейцы заняли четвертое место. «Жальгирис» в итоге оказался пятым, хотя еще четыре тура назад, в тот день, когда ЦСКА стал чемпионом, каунасский клуб с 12 победами вышел на чистое второе (!) место. Но потом из-за травм трех лидеров проиграл четыре матча подряд. Жаль.

Всего на одну победу отстал нашумевший в чемпионате «Спартак». Правильное решение приняла Ленинградская федерация, которая разрешила переход Иванова и Быкова из «Буревестника» в «Спартак». В стране появилась еще одна сильная команда. Уже сейчас она обыграла ЦСКА, «Строитель», рижский СКА, «Жальгирис», тбилисское «Динамо». А что будет потом…

28 января 1966. Таллин. Матча XXIII чемпионата СССР «Спартак» (Ленинград) — «Жальгирис» (Каунас) — 80:61. Николай Иванов (с мячом) против Модестаса Паулаускаса

Впервые в истории, и это грустно, высшую лигу покинуло московское «Динамо».

Стоит отметить, что в этом сезоне календарь был составлен идеально: игры первенства страны не мешали ЦСКА участвовать в Кубке чемпионов, а расписание Кубка европейских чемпионов не мешало нашему первенству.

Есть лишь одно сожаление: «Финал четырех» в Болонье состоялся в те дни, когда в Москве проходил XXIII съезд КПСС. Понятно, чем всю неделю были заполнены страницы советских газет, в том числе «Советского спорта». А потому о полуфинальной битве ЦСКА и миланского «Симменталя» (57:68), за который играл знаменитый Билл Брэдли, любители баскетбола получили минимум информации. О матче за третье место — только счет: ЦСКА — АЕК — 85:62.

XXIII чемпионат СССР. Класс «А». 22 декабря 1965 — 27 марта 1966 года.

ЦСКА — чемпион СССР 1965/66 (слева направо): Геннадий Вольнов (капитан), Арменак Алачачян, Анатолий Астахов, Александр Кульков, Александр Травин, Вадим Капранов, Владимир Родионов, Олег Бородин, Юрий Корнеев, Яак Липсо, Александр Ковалев, Виктор Зубков. Главный тренер — Евгений Алексеев (нет на фото)

«Строитель» (Киев) — второй призер: Альберт Вальтин, Николай Баглей, Анатолий Шологон, Юрий Выставкин, Вадим Гладун, Василий Окипняк, Анатолий Поливода, Леонид Поплавский, Владимир Стремоухов, Евгений Филозоф, Николай Погуляй, Владимир Смоляков. Главный тренер — Владимир Шаблинский.

ВЭФ (Рига) — третий призер: Валдис Муйжниекс, Эрикс Богурдовичс, Цезарс Озерс, Эдуардс Межмалис, Юрис Мерксонс, Янис Круминьш, Ольгертс Юргенсонс, Янис Зелтиньш, Бруно Драке, Алвилс Гулбис, Янис Яунземс, Aрнольдс Каценс. Главный тренер — Ольгертс Алтбергс.

Защитник «Строителя» Юрий Выставкин, который более года вел борьбу с Федерацией баскетбола за изменение правил награждения призеров чемпионата страны, победил: отныне медали будут получать все 12 игроков основного состава.

Итоговая классификация XXXIII чемпионата СССР. Класс «А». 1. ЦСКА (Москва). 2. «Строитель» (Киев). 3. ВЭФ (Рига). 4. СКА (Рига). 5. «Жальгирис» (Каунас). 6. СКА (Киев). 7. «Калев» (Тарту). 8. «Спартак» (Ленинград). 9. «Уралмаш» (Свердловск). 10. «Динамо» (Тбилиси). 11. СКА (Ленинград). 12. «Динамо» (Москва). Класс «Б». 13. АзИНХ (Баку). 14. «Буревестник» (Тбилиси). 15. «Спартак» (Минск). 16. «Локомотив» (Алма-Ата). 17. «Пластикас» (Вильнюс). 18. «Буревестник» (Москва). 19. «Спартак» (Московская обл). 20. «Донбассканалстрой» (Донецк). 21. «Спартак» (Ростов-на-Дону). 22. «Динамо» (Волгоград). 23. «Буревестник» (Казань). 24. «Буревестник» (Ленинград). 25. 25. «Ашхатанк» (Ленинакан). 26. «Инждорстрой» (Кишинев). 27. «Буревестник» (Фрунзе). 28. «Таджикистан» (Душанбе). 29. СКА (Ташкент). 30. СКА (Баку). 31. «Захмет» (Ашхабад).

ЦСКА — чемпион СССР-1965/66 (слева направо): стоят — Виктор Зубков, Александр Ковалев, Юрий Корнеев, главный тренер Евгений Алексеев, Геннадий Вольнов, Олег Бородин, Яак Липсо; нижний ряд — Владимир Родионов, Арменак Алачачян, Александр Кульков, Вадим Капранов, Александр Травин, Анатолий Астахов

Сезон сборной

Турне по Италии. 4 города. 2–7 января. +4–0.

Экстра-чемпионат мира. Чили. 16–30 апреля. 3 место. +7–2.

Турне по Латинской Америке. Аргентина, Уругвай, Перу, Эквадор, Мексика. 4–15 мая. +9–2.

Турнир в Москве. 20–22 июля. 1 место. +3–0.

Три турнира в Италии. 8–16 августа. 3 города. +6–2.

Турне по Мексике и Кубе. 23 октября–6 ноября. +9–0.

Больше всего матчей сыграли: Паулаускас — 43, Саканделидзе, Томсон — 40.

ПОБЕДИЛИ ЧЕМПИОНОВ, НО ОСТАЛИСЬ С БРОНЗОЙ

Чемпионат мира-1966 должен был пройти в Монтевидео. Однако из-за изменившейся политической обстановки в стране и скачущей инфляции Федерация баскетбола Уругвая попросила перенести турнир на 1967-й. Быструю замену ФИБА найти не смогла и согласилась.

Зато появилась Чили с идеей организовать неофициальный чемпионата мира. Так правительство страны хотело отметить 100-летие независимости. Организаторы напрямую (без отборочных турниров) пригласили 12 стран, и это также повлияло на то, что чемпионат приобрел статус неофициального и был назван Campeonato Mundial Extraordinario.

Советская команда в экспериментальном составе в финальной части турнира обыграла Югославию, уступила два очка Бразилии. Тем не менее, могла стать чемпионом, если бы в последнем матче взяла верх над США. Подопечные Гомельского за полторы минуты до конца вели в счете — 68:67, но проиграли — 73:75.

26 апреля 1966. Сантьяго. Матч экстра чемпионата мира СССР — Бразилия — 58:60. Бразилец Роса Бранка (слева) против Михаила Медведева (№ 12). Рядом — лучший игрок матча Яак Липсо (№ 14, 24 очка)

Югославы очень гордились этой победой. Даже отмечали ее 50-летие. По опросу журналистов лучшим игроком чемпионата был признан Яак Липсо.

Экстра-чемпионат мира. Курико, Сантьяго, Вальпараисо (Чили). 16–30 апреля 1966. Предварительный раунд. Группа «А». 1. СССР: Пуэрто-Рико — 54:51, Испания — 69:61, Аргентина — 74:57. +3–0. Финальная группа. 3. СССР: Югославия — 53:49, Испания — 87:50, Чили — 69:59, Бразилия — 58:60, Болгария — 83:74, США — 73:75. +4–2.

Сборная СССР — бронзовый призер неофициального чемпионата мира: Зураб Саканделидзе (81 очко/9 матчей), Леонид Иванов (51/9), Михаил Медведев (50/9), Юрий Селихов (49/9), Прийт Томсон (44/9), Модестас Паулаускас (107/8), Яак Липсо (92/7), Ольгертс Юргенсонс (38/7), Владимир Салухин (30/7), Амиран Схиерели (22/7), Александр Кульков (42/6), Николай Сушак (14/6). Главный тренер — Александр Гомельский, тренер — Юрий Озеров.

Вот такие медали получили югославы, победители турнира

СЕРГЕЙ БЕЛОВ, КОТОРОГО ОТКРЫЛ РАНКО ЖЕРАВИЦА

Декабрь 1965 года. «Советский спорт». Репортаж из Каунаса классика спортивной журналистики Евгения Рубина: «Если бы надо было назвать лучшего игрока этого матча, я бы отдал свой голос представителю побежденной команды Белову. У этого молодого защитника — ему 21 год хорошее будущее. Он высок (191 см), не по годам смел, техничен, быстр и сообразителен. Он не боится обстреливать кольцо со средних и дальних дистанций и делает это очень удачно. Словом, тренерам сборной стоит попристальнее присмотреться к этому парню» (после матча СКА Киев — «Уралмаш» — 63:62, в котором центровой уральцев Кандель покинул площадку уже на 24-й минуте).

Это первое упоминание в СМИ имени будущего великого баскетболиста. А ведь Гомельский прислушался к мнению журналиста. Сразу же после окончания декабрьского этапа чемпионата СССР Белов получил приглашение в сборную. В начале 1966-го команда отправилась в турне по Италии. Там-то 2 января в матче против «Иньиса» из Варезе (77:72) и состоялся дебют Сергея Белова в национальной сборной.

Лидером той команды был Модестас Паулаускас, который на год моложе Белова и который дебютировал в сборной еще в 1964-м. Если бы Белов родился, например, в Тарту или в Каунасе, его талант обнаружили и раскрыли бы гораздо раньше. Все-таки Томск — не баскетбольный город.

Можно считать потерянными два года, проведенные Беловым в Мытищах, в Лесотехническом институте. Играл за вуз, за область. Тренировался — много. Непрофессионально. В основном, самостоятельно. Переход в «Уралмаш» в 1964-м оказался очень даже полезным.

В феврале 1966-го Белов получил свою первую индивидуальную награду — как лучший защитник таллинского этапа чемпионата страны. Потом их будет много, очень много… (см. ниже)

В июле 1966-го (в знак протеста против американских бомбардировок Северного Вьетнама) мы отказались принимать команду США, которая собиралась к нам в традиционное турне. Взамен Федерация быстренько организовала в Лужниках «Турнир четырех» в честь 10-летия стадиона. Там любители баскетбола впервые увидели Белова в форме сборной СССР.

20 июля 1966. Лужники. Сборная СССР (слева направо): Александр Кульков, Юрий Селихов, Зураб Саканделидзе, Сергей Белов, Модестас Паулаускас, Владимир Угрехелидзе, Прийт Томсон, Владимир Крисевич, Яак Липсо, Геннадий Вольнов, Михаил Медведев, Леонид Иванов

Сергей Александрович Белов родился 23 января 1944 в Нащеково Томской обл. Атакующий защитник. 191 см. Заслуженный мастер спорта (1969). Заслуженный тренер СССР и России.

Выступал за «Уралмаш» Свердловск — 1964–1968, ЦСКА — 1968–1980.

Обладатель Кубка европейских чемпионов (1969, 1971).

11-кратный чемпион СССР (1969–1974, 1976–1980), победитель Спартакиады народов СССР в составе сборной Москвы (1971, 1975, 1979), обладатель Кубка СССР (1973).

В 1966–1980 годах выступал за сборную СССР.

Олимпийский чемпион (1972), третий призер Олимпийских игр (1968, 1976, 1980). Чемпион мира (1967, 1974), второй (1978) и третий (1970) призер чемпионатов мира. MVP чемпионата мира (1970). Чемпион Европы (1967, 1969, 1971, 1979), второй (1975, 1977) и третий (1973) призер чемпионатов Европы. MVP чемпионата Европы (1969). Победитель Универсиады (1970), Всемирного фестиваля баскетбола (1973), обладатель Межконтинентального кубка (1975, 1977, 1979).

Матчи за сборную СССР — 463, больше всех в истории.

Официальные матчи за сборную СССР — 165, больше всех в истории. Средняя результативность — 13,5 очка за игру.

Назван Величайшим игроком в истории ФИБА (1991).

Избран в Зал славы баскетбола имени Нейсмита (1992).

Избран в Зал славы ФИБА (2007).

Включен в список 35 величайших игроков в истории Евролиги (2008).

Как тренер выигрывал чемпионат СССР (1982, 1990 – с ЦСКА), чемпионат России (2001, 2002 – с «Урал-Грейт»), Кубок СССР (1982).

В качестве главного тренера сборной России провел 128 матчей (91–37), больше всех в истории. Второй призер чемпионатов мира (1994, 1998), третий (1997) чемпионата Европы.

Скончался 3 октября 2013 в Перми.

В январе 1966-го в СССР на несколько матчей прилетела сборная Белграда, которую тренировал Ранко Жеравица. Тот самый, кто чуть позже уже со сборной Югославии выиграет неофициальный чемпионат мира, а потом, в 1970-м, и официальный.

Югославы встретились в Москве с «Динамо» и ЦСКА, в Ленинграде и в Иванове — со сборной РСФСР. В составе России был и Сергей Белов, только что вернувшийся из Италии. Олег Кутузов, бывший игрок сборной, отметил в «Советском спорте»: «У баскетболистов, как говорится, пошли броски со средних дистанций. Особенно красиво выполняет их в прыжке Белов. Только в первом тайме он забросил с игры семь мячей, а всего принес своей команде 27 очков».

…Однажды в интервью Сергей сказал мне (прим — В.Т). «Сыграли мы с югами в Ленинграде, потом вместе полетели в Иваново. Их тренер что-то сказал мне, я не очень понял, а переспросить постеснялся. Это был знаменитый Жеравица. Потом от югославов узнал, о чем шла речь. Оказывается, я ему очень понравился. Вернувшись домой, Жеравица заявил, что появился молодой русский, который может заиграть в НБА. Ну почему я не переспросил! Такие слова поддержки, значит, я все делаю правильно, тогда были очень важны для меня!», — даже много лет спустя Белов с грустью вспоминал этот эпизод из своей жизни.

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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