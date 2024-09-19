Трэй Янг – самый переоцененный игрок НБА. Межсезонье это еще раз подтвердило

Каждый год – не 31 декабря, а ближе к концу апреля – The Athletic собирает тайный кворум и устраивает кровавую баню (ну, или головомойку) звездам НБА посредством анонимного голосования (на этот раз свой голос отдал 81 человек) за самого переоцененного игрока лиги. В этом году разблюдовка выглядела следующим образом: первое место – у всенародного любимца Руди Гобера (13,6%), второе – у бывшего джокера «Голден Стэйт», а ныне просто главного клоуна НБА Джордана Пула (8,6%), третье – у завсегдатая списка Трэя Янга (7,4%).

Разыгрывающий «Атланты» попадает в рейтинг второй год подряд. И, чтобы вы понимали, в прошлый раз «Айс Трэй» дал прикурить всем, включая и тех, за кого проголосовали в 2024-м. Янг набрал неприличные 14,8% – в два раза больше, чем у Джулиуса Рэндла и Паскаля Сиакама, каждый из которых получил по 7,4% (четвертую строчку занял Джимми Батлер с 5,6%).

Можно было бы списать все рейтинги на субъективность голосовавших, если бы не минувшее межсезонье, подтвердившее, что шум вокруг разыгрывающего «Хоукс» превышает его реальную стоимость на рынке.

Цифры Янга кричат о том, что он звезда, но в реальности он никому не нужен

Плеймейкер «Хоукс» в среднем набирает более 25 очков и 9 передач в каждом из последних пяти сезонов. Однако болельщики, журналисты, игроки, руководства клубов и офис лиги – все категорически не жалуют Янга.

Опрос The Athletic упомянули, но давайте вспомним о межсезонье, перед началом которого предполагалось, что Янг, по крайней мере, будет вызывать интерес нескольких клубов.

Сперва к игроку не без легкой брезгливости приценивался «Сан-Антонио», который в итоге так и не сподобился на какое-то конкретное предложение, а предпочел взять мумифицированную версию Криса Пола.

«В «Сан-Антонио» не видят, как Янг может сочетаться с Виктором Вембаньямой. Они в большей степени заинтересованы в Деджонте Мюррэе, ранее выступавшем за «Сперс», либо в привлечении разыгрывающего «Уорриорз» Криса Пола», – сообщал инсайдер NBC Sports Курт Хэйлин.

Затем говорили об интересе со стороны «Пеликанс», и – о чудо! – сделка с «Атлантой» состоялась. Только вот выменяли вовсе на Янга, а Деджонте Мюррэя, уезжавшего в столицу джаза под аккомпанемент комментариев инсайдера ESPN Бобби Маркса.

«Любопытно, что происходит с Трэем Янгом. Когда разговариваешь с представителями команд и смотришь на ситуацию в лиге изнутри, понимаешь, что время, когда за Трэя Янга можно было выручить что-то ценное, уже прошло. Я даже не знаю, дадут ли за него сейчас столько, сколько отдали за Деджонте Мюррэя – два пика и возможность обмена пиками», – дивился Маркс.

Наконец, дали знать о себе «Лейкерс», но скорее для проформы, нежели из реальной необходимости.

«Согласно источникам, «Лейкерс» не проявляют особого интереса к Янгу. Они могут изменить свое решение только в случае, если цена на него снизится в соответствии с их запросами. Но в целом спрос на Янга остается низким, как никогда прежде», – отрапортовал Зак Лоу.

Тотальную апатию в отношении Янга поддержала и лига с вещателями, которые тоже решили не отставать от тренда. Составители календаря раскидали расписание таким образом, что в этом сезоне «Атланта» впервые с 1994 года не сыграет дома в день Мартина Лютера Кинга. Уроженец Атланты, правозащитник и культовая историческая фигура является одним из символов «Хоукс», его день рождения всегда обставлялся как-нибудь по-особенному, а матчи «Атланты» траслировались по национальному телевидению. В этот раз будут показывать «Даллас» – «Шарлотт», «Миннесота» – «Мемфис» и «Бостон» – «Голден Стэйт».

«Мартин Лютер Кинг был бы разочарован вами, НБА. Прости нас, Атланта», – отреагировал в соцсетях Янг.

То, что мы наблюдаем сейчас, уже не тянет на субъективное отношение малочисленного пула голосующих за самого переоцененного игрока лиги. Это уже четко сформулированная позиция, которая прослеживалась и до того.

В сезоне-2019/2020 Янг в среднем набирал 29,6 очка и 9,3 передачи, впоследствии став единственным игроком в истории лиги, который при таких показателях ни разу не попал в сборную НБА по итогам сезона. Более того, в ста бюллетенях для голосования представителей СМИ лишь одиннадцать журналистов указали Янга.

Заглядываем в уже не столь отдаленное прошлое. В чемпионате-2022/2023 Янг набирал в среднем 26,2 очка и 10,2 передачи, но не был выбран на Матч звезд, что стало для него очередным сомнительным достижением. Янг оказался всего лишь вторым игроком в истории НБА, который в среднем за сезон набирал более 26 очков и 10 передач, но оказался лишним на празднике баскетбольной жизни. До него это удавалось только разыгрывающему «Денвера» Майклу Адамсу в сезоне-1990/1991, который сыграл на семь матчей меньше, чем Янг, а у его «Наггетс» был худший баланс в лиге (20-62). Для справки: Янг в 2023-м вывел «Хоукс» в плей-офф.

В прошлом сезоне Трэй Янг все-таки попал на Матч звезд, но не без «НО». Его вызвали в качестве замены травмированному Джоэлу Эмбииду, скорее по остаточному принципу, нежели признавая его звездный уровень.

Янг много забивает, но его игра создает больше проблем и не способна вывести «Хоукс» на новый уровень

Итак, что же произошло с «Атлантой» с тех пор как 6 лет назад она обменяла выбранного под 3-м пиком Луку Дончича в «Даллас» на взятого под 5-м номером Янга?

Команда трижды попадала в плей-офф.

В 2021-м Янг вывел «Хоукс» в финал Восточной конференции, по ходу плей-офф набирая в среднем 28,8 очка, 9,5 передачи и 1,3 перехвата. В первом раунде «Атланта» «по-джентельменски» обошлась с «Нью-Йорком» (4-1), а во втором не только обыграла «Филадельфию» (4-3), но и сломала нервную систему Бена Симмонса. В финале конференции «Атланта» в борьбе (2-4) уступила будущим чемпионам из «Милуоки», и сейчас можно с уверенностью говорит о том, что этот успех был худшим из того, что могло приключиться с Янгом.

У многих сложилось впечатление, что вот теперь-то «Хоукс» точно воспарят, вместо этого они дважды протискивались в плей-офф, откуда оба раза вылетели в первом раунде с общим счетом 3-8. Все это время Янг будто бы делал все для того, чтобы обосноваться в статусе звезды и главной надежды «Атланты».

К своим 25 годам он оформил целый перечень достижений, выгодно смотрящихся на бумаге.

• Один из двух игроков в истории, которые лидировали в одном сезоне и по общему числу очков, и по общему числу передач (в сезоне-21/22).

• Наибольшее количество матчей подряд с 30+ очками и 10+ передач (7).

• Второй самый молодой игрок в истории НБА, набравший 8000 очков, 3000 передач и 1000 подборов (первым был Леброн).

• 12-е место по количеству результативных передач за первые шесть сезонов в НБА (3868).

• 8-е место по количеству реализованных трехочковых за первые шесть сезонов НБА (1059).

• Наибольшее количество результативных передач и трехочковых бросков в истории «Атланты Хоукс».

• Почти всегда с ним в составе «Хоукс» гарантированно оказываются в десятке лучших атакующих команд лиги, в сезоне-21/22 он вытащил их на второе место по эффективности нападения.

Вроде бы очень солидная заявка, заставляющая поверить, что именно такой игрок и поведет команду в светлое будущее.

На самом деле, достаточно взглянуть на метаморфозы, происходящие с самой базовой статистикой Янга, как только он оказывается в плей-офф. Его и без того подозрительная реализация бросков с игры (44% по карьере) и точность трехочковых (35% по карьере) мгновенно сползают (до 40% реализации бросков с игры и 30% трехочковых в плей-офф). Как-то не очень для человека, чья игра в ходе любых обсуждений рано или поздно натыкается на референс к трехочковым Стефа Карри. Зато возрастает соотношение результативных передач к потерям: 9,5 передачи к 4,2 потери в регулярке с наступлением постсезонки превращаются в 9 передач к 4,5 потери.

Понятно, почему к Янгу относятся с такой подозрительностью: его красивые цифры серьезно страдают, если обращать внимание на низкую эффективность и отрицательную пользу для команды, выраженную в нетрейтинге и показателе плюс-минус.

Пытается ли Янг как-то нивелировать собственное разгильдяйство игрой на своей половине площадки? Не особенно.

«Атланта» закончила 27-й в рейтинге защищающихся команд. Готовность отсыпать «Хоукс» максимальное количество очков было одним из общих мест для большинства команд в прошедшем чемпионате. «Буллз» (136 очков), «Пэйсерс» (157), «Мэверикс» (148), «Наггетс» (142) и «Сперс» (135) – все они выдали свои наиболее результативные матчи в сезоне именно против «Атланты». «Хоукс» пропускали 135 и более очков в общей сложности 11 раз. Не во всех случаях это была вина конкретно Янга, просто сложно игнорировать тот факт, что с ним на площадке «Атланта» пропускала 119,1 очка в пересчете на 100 владений – всего на пол-очка меньше рекорда НБА по показателю худшей оборонительной эффективности на протяжения сезона.

Янг провел в НБА шесть сезонов, и в каждом из них «ястребы» защищались лучше, когда разыгрывающий сидел на скамейке. Прошлый сезон в этом отношении был особенно показателен.

Ближе к концовке регулярного чемпионата Янг пропустил 23 матча из-за травмы. На этом отрезке «Хоукс» выдали баланс 12-11 и шли 18-ми в защитном рейтинге. Не так чтоб замечательно, но и не ужасно. По итогам года во всех матчах без Янга «Хоукс» сыграли практически в ноль – 14-14, с ним выдали результат 22-33 (включая матчи плей-ин).

Можно говорить о том, что свою хроническую некомпетентность в обороне Трэй искупает атакующими действиями, а можно вспомнить, что в ближайшие пару сезонов «Хоукс» будут вынуждены платить Янгу 88 миллионов по контракту, а потом еще 48, когда он откажется от опции игрока и останется в команде, потому что больше в лиге никто не даст ему эти деньги. Янг блокирует 30% в платежной ведомости своего клуба, и в современной НБА иметь такого исполнителя – это непозволительная роскошь.

Ну и не стоит забывать о других нюансах. Мало того, что Янг совершенно очевидно не принадлежит к игрокам, вокруг которых можно построить команду-контендер, так он еще и никогда не упускает возможность напомнить о своих гасконских корнях и не дает забыть, кто тут настоящий мушкетер.

У Янга репутация конфликтного игрока и грозы тренеров

Не секрет, что Янг приложил руку к увольнению как Ллойда Пирса, так и Нэйта Макмиллана, просто в случае с последним ситуация выглядела особенно неприятно, поскольку никто особенно и не пытался сглаживать углы.

Все началось с того, что Янг и Макмиллан не сошлись во мнениях насчет сущего пустяка – бросковой тренировки. Янг упирал на то, что у него проблемы с плечом, а Макмиллан предлагал провести легкую тренировку, а после пойти на обследование и, если потребуется, приступить к лечению. Трэй ответил категорическим отказом, тогда Макмиллан сказал, что на вечерней игре либо будет выпускать его со скамейки, либо тот вообще может не приходить на матч. Янг выбрал вторую опцию и слегка промахнулся: в тот вечер Деджонте Мюррэй набрал 34 очка, а еще семь игроков команды отметились двузначной результативностью в победной встрече против «Наггетс».

После этого анонимные источники начали регулярно сообщать о происходящем внутри «Хоукс». Общий рефрен был один и тот же.

«Когда они выигрывают, все становятся счастливы на мгновенье. Но как только проигрывают, все становится запутанным. Вместо того чтобы попытаться разобраться, игроки начинают сваливать вину на тренеров и друг на друга», – сообщил один источник.

«Просто знаю, что между Янгом и Макмилланом существуют большие разногласия. В конфликте замешан отец Трэя. Они пытаются уволить Нэйта», – добавил конкретики второй источник.

«Янгу просто не нравится тренер, а тренеру не нравится он, и у других игроков тоже есть проблемы с Трэем», – подытожил третий.

Нужно ли говорить, что судьба Макмиллана была предрешена?

«Это не очень хорошая ситуация для всех. Команда играет нестабильно, и тренер, скорее всего, будет уволен, просто потому, что клубы не могут уволить игрока, который получает колоссальные деньги и является лицом команды. Могут ли они его обменять? После того, как все видели и слышали, что здесь происходит, очень сомневаюсь. У него были такие же проблемы с Ллойдом Пирсом, так что люди уже проследили закономерность. К тому же у него огромный контракт и репутация токсичного игрока, конфликтующего с тренерами и партнерами. Кто захочет нести на себе такое бремя», – отметил один из источников незадолго до увольнения Макмиллана.

Вот и выходит, что у Янга в наличии будто бы все атрибуты первого парня на деревне: понты, поведение дивы, вызовы на Матчи звезд, рекорды, статистика, контракт, своя именная линейка кроссовок (опять же, на этой неделе Adidas объявил о закрытии именной линейки игрока, подтвердив все эти же размышления). Буквально все, кроме соответствующей подобному статусу игры.

Янг же не думает проводить работу над ошибками, а продолжает гнуть свою линию. Включает себя в пятерку лучших шутеров всем времен, наряду с Карри, Томпсоном, Лиллардом и Богдановичем. Пеняет ESPN на то, что это они раздули историю сравнения с Карри, из-за которой ему теперь часто прилетает. Ну, и просто летает в эмпиреях, заявляя, что будь он два метра ростом, то стал бы лучшим игроком в истории. Все это вместо того, чтобы спуститься на землю и понять, что он не нужен ни одному, даже самому пропащему, клубу лиги. Если и считать такого игрока звездой, то только стремительно падающей.

Фото: East News /Melissa Tamez/Icon Sportswire; Gettyimages.ru /Kevin C. Cox, Stacy Revere, Alex Slitz