Напала осенняя хандра? Срочно включайте хайлайты Мэджика Джонсона

Вот какие ассоциации у меня вызывают понравившиеся спортивные документалки, просмотренные за последние несколько лет.

«Последний танец» (2020, про Майкла Джордана): величие, пик, история. Большую часть фактов, изложенных в этом мини-сериале, я уже знал. Но не могу не признать, что объективно это очень сильное произведение, близкий к идеальному памятник для фигуры, которую, как казалось, невозможно объять.

«Пока не отвалятся колеса» (2022, Тони Хоук): неожиданный восторг. Я вообще не про скейтбординг, но повествование захватило с первых минут. Бросил все дела и внимал словам Родни Маллена, переживая за падения Тони.

«Арнольд» (2023, Арнольд Шварценеггер): larger than life. Еще один колосс, биография которого возвышается над любым вымыслом, любыми мечтами. И да, бодибилдинг для меня тоже спорт.

«Бекхэм» (2023, Дэвид Бекхэм): феномен. Вообще этим словом называли бразильского Роналдо, но Бекхэм – это такая причудливая смесь спорта и поп-культуры, глянца и таблоидов, что другой такой персонажа в голову не приходит.

«Возможно все» (2021, Кевин Гарнетт): путь. Трудная дорога к заветной цели сквозь множество разочарований. И заглавный клич, который вырвался из груди в момент экстаза.

Вообще я подсел в последние год-два на подобные сериалы и фильмы, полный список просмотренного гораздо длиннее. Были среди них и другие хорошие («Время «Спартака», «Команда искупления», «Идеальный бросок» про Новицки, «Слай» про Сталлоне тоже сильно пересекает со спортом), но они не вызывают каких-то четких ассоциаций.

Как и фильм «Фри-соло», который для меня возглавляет топ самых волнующе-захватывающих документалок в истории. Там ассоциацией может быть разве что «сжатый сфинктер».

Что касается сериала «Меня называют Мэджик» (They Call Me Magic, 2022), то ассоциацией будет слово «искренность». И – Ирвин Джонсон, искренний добряк, все логично.

Вообще третий эпизод этого сериала, где рассказывается про ВИЧ Мэджика Джонсона, я готов, как говорил наркодилер из «Криминального чтива», поставить против любого другого сериала или фильма в любой день недели. Да и вообще против любого запоминающегося эпизода любого сериала. Потому что я, если честно, даже опешил от эмоциональности воспоминаний.

Одно дело – справиться со спортивными препятствиями, стать чемпионом и заметной фигурой в своей виде. Но вступить в бой с жизненными препятствиями и бодаться с ними так же отчаянно, как ты бодался с соперниками на площадке – это прямо дорогого стоит. А потом еще открыто и проникновенно рассказать обо всем почти 40 лет спустя.

И какое же классное название у документалки про Мэджика! They Call Me Magic – крутой пример двусмысленности и умолчания. Потому что сериал на самом деле как бы продолжает собственное заглавие: «Меня называют Мэджиком, волшебником. А на самом деле я – Ирвин». Парень со своими страхами. Выдающийся разыгрывающий, который решительно вел за собой команду к титулам, но не был уверен в своей готовности к браку с давней возлюбленной. Неуверенный в том, когда именно он подцепил ВИЧ. В том, получится ли у него переубедить общество в том, что у него не «болезнь геев». В том, сможет ли он выправить ситуацию с ВИЧ-инфекцией среди цветного населения.

Если вам нужна порция вдохновения – посмотрите хайлайты Мэджика на Игре звезд-1992. Он тогда уже объявил о завершении карьеры и принимал лекарства для поддержания иммунитета. Он тренировался отдельно от других игроков НБА, которые сомневались в том, стоит ли им выходить с ним на площадку – в те времена верили, что от ВИЧ-инфицированного стоит держаться подальше.

И лютейший респект Деннису Родману, который в присущем ему одному стиле обратился к бездонному колодцу собственного пофигизма и максимально плотно кошмарил Мэджика в защите. Сегодня такую опеку на Матче звезд просто невозможно представить.

MVP Матча звезд, которого фанаты выбрали к участию на фоне кошмарных новостей о здоровье. Игрок, который взамен дарил людям радость своими действиями на площадке. И человек, храбрость которого достойна уважения.

Прямо триединство какое-то.

И одно дело, если бы Мэджик потел и терпел, скрипя зубами. Но нет, он улыбался. Своей заразительной широченной улыбкой.

Потому что болельщикам нравится наблюдать за теми, по кому видно, что ему нравится делать то, что он делает. Когда спортсмен превозмогает – это одно. Когда он улыбается, то озаряет свой путь, как прожектором.

Да, запоминающиеся перфомансы в истории НБА в основном связаны с набранными очками. Например, 42 очка Мэджика в шестой игре финала-1980, его знаменитая игра на позиции центрового в отсутствие травмированного Карима.

Но Мэджик Джонсон – это Шоутайм. А Шоутайм – это быстрые атаки с артистичными передачами.

И здесь стоит вспомнить завет Тони Кукоча: забитый бросок радует одного человека, а результативная передача – двоих. Но можно продолжить эту поговорку. Потому что передачи Мэджика Джонсона радовали тысячи.

Как по мне, нет ничего более захватывающего в баскетболе, нежели быстрая атака. Когда ты наблюдаешь за ее развитием, то как бы набираешь воздух в легкие и задерживаешь дыхание. И если она заканчивается успешно, ты выдыхаешь с облегчением. Но когда нападением руководил Мэджик, то вместе с выдохом мне хочется взорваться каким-то междометием. Ну, вроде того, которым в комиксах передают звуки.

«ПАУ», – пас не глядя, обернувшийся четким данком.

«ОООУ», – неожиданный пас не глядя одним хлестким шлепкой после подбора.

«ЩЧУХ» – разрезающий пас правой рукой с разворотом кисти в обратную сторону.

«УУУУИИИИ», – пас с прокруткой за спиной и шикарным постером.

«ХИ-ХИ», – любой креативный пас, когда мяч летит совсем не туда, куда ты ждешь.

Люди нарезают пасы в компиляции, где предлагается угадать направление предстоящей передачи. Я видел такие для Луки и Йокича, но с Мэджиком у меня хуже всего получается предсказывать его мышление.

Мэджик восхищал зрителей именно этим – он интерпретировал пространство по-своему. Он видел необычные углы для пасов и своими действиями рассказывал болельщикам что-то новое о баскетболе.

Но порадовать зрителя и перехитрить соперника в лучшей лиге мира – это разные задачи. И Мэджик блестяще их комбинировал. Он оставлял противников не у дел, поскольку использовал не только обман ожиданий по части направления передач, но и в отношении способа их доставки. Многие передачи Мэджика не являются сложными по исполнению, но он выкручивает их на 10/10 по зрелищности своим артистизмом.

И я долго искал микстейп передач Мэджика под музыку, правильно передающую его характер. Но пришел к тому, что нет ничего лучше естественной реакции комментаторов и зрителей. Музыки восхищения, так сказать.

Хотя мне не нравится идея 15-минутных хайлайтов – так его передачи теряют изюминку. Поскольку каждая из них могла бы стать лучшей в карьере другого игрока.

«От улыбки хмурый день светлей», – такого девиза придерживался Ирвин «Мэджик» Джонсон. Он радовал зрителей и радовался сам, даже когда приходилось совсем туго. Надеюсь, у меня тоже хватит сил последовать его примеру в трудный момент.

0 связей с мужчинами, зато 500 женщин в год. Когда Мэджик Джонсон признался, что болен ВИЧ, Америка пережила шок

Фото: kinopoisk.ru